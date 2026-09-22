6 Alasan Mengapa Mandi Es Bisa Bermanfaat bagi Kesehatan Mental Menurut Psikologi

seseorang yang senang mandi es./Magnific/elena_kalinicheva
JawaPos.com - Mandi es atau cold shower semakin populer sebagai salah satu kebiasaan untuk meningkatkan kebugaran tubuh sekaligus menjaga kesehatan mental. Banyak orang melakukannya setelah berolahraga, saat bangun pagi, atau ketika ingin merasa lebih segar dan berenergi.
Namun, apa sebenarnya yang terjadi pada psikologis seseorang ketika tubuh terkena air yang sangat dingin?
Dari perspektif psikologi, pengalaman mandi es menarik karena melibatkan hubungan antara sensasi tubuh, emosi, perhatian, pengendalian diri, dan respons terhadap stres. Paparan dingin juga memicu respons fisiologis yang cukup kuat, sehingga pengalaman tersebut dapat terasa seperti "kejutan" bagi tubuh.
Meski demikian, penting untuk memahami bahwa mandi es bukan pengobatan untuk depresi, gangguan kecemasan, atau masalah kesehatan mental lainnya. Bukti ilmiah mengenai manfaat mentalnya masih berkembang, dan sebagian penelitian yang ada lebih kuat untuk menunjukkan perubahan pada respons stres, suasana hati, atau kewaspadaan jangka pendek daripada efek terapeutik jangka panjang.
Dilansir dari Psychology Today pada Selasa (22/9), terdapat enam alasan mengapa mandi es berpotensi memberikan manfaat bagi kesehatan mental.
1. Mandi Es Dapat Membantu Melatih Kemampuan Menghadapi Ketidaknyamanan
Salah satu aspek psikologis yang menarik dari mandi es adalah bahwa seseorang secara sadar memasuki situasi yang tidak nyaman.
Air dingin membuat tubuh memberikan reaksi spontan: ingin keluar, menghindar, atau menghentikan paparan. Secara psikologis, hal ini dapat menjadi latihan sederhana untuk menghadapi ketidaknyamanan tanpa langsung melarikan diri darinya.
Bayangkan seseorang berdiri di depan pancuran yang sangat dingin.
Otaknya mungkin mengatakan:
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