Maman Abdurrahman Tegaskan IKA Trisakti Jadi Wadah Bersama Seluruh Alumni

Ketua Umum Ikatan Alumni Trisakti sekaligus Menteri UMKM Maman Abdurrahman menegaskan, IKA Trisakti menjadi wadah bersama yang menyatukan alumni Trisakti. (Istimewa)
JawaPos.com – Ikatan Alumni Trisakti (IKA Trisakti) menggalang dana untuk mendukung pemulihan ekonomi di daerah terdampak bencana melalui kegiatan Trisakti Run for Charity.
Kegiatan tersebut merupakan bagian dari gerakan kemanusiaan nasional bertajuk Trisakti Peduli yang diinisiasi IKA Trisakti guna mendukung pemulihan pascabencana di berbagai wilayah Indonesia.
”Jadi fokus kami, Ikatan Alumni Trisakti, kami akan ikut andil dalam melakukan dan terlibat di dalam upaya recovery ekonomi di beberapa daerah-daerah bencana, yang terakhir ini adalah karhutla Kalimantan dan Sumatra,” kata Ketua Umum IKA Trisakti Maman Abdurrahman dilansir dari Antara.
Ketua Umum Ikatan Alumni Trisakti sekaligus Menteri Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman menegaskan, Ikatan Alumni Trisakti (IKA Trisakti) menjadi wadah bersama yang menyatukan alumni fakultas dan sekolah tinggi di lingkungan Trisakti.
Maman menjelaskan, dinamika organisasi alumni Trisakti tidak terlepas dari persoalan di lingkungan kampus selama puluhan tahun.
Menurut dia, dualitas organisasi alumni bermula dari konflik antara yayasan dan rektorat yang kemudian turut berdampak terhadap kondisi alumni.
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”Dinamika sivitas akademika Trisakti ini cukup tinggi selama kurang lebih hampir 30 tahun, yang berangkat dari konflik antara yayasan dan rektorat, yang kemudian berimplikasi terhadap kondisi alumni kita,” kata Maman.
Maman mengatakan, kondisi di lingkungan kampus kemudian mengalami perubahan setelah tercapai kesepahaman antara yayasan dan rektorat untuk menyatukan kembali hubungan kelembagaan.
Menurut dia, kesepahaman tersebut menjadi langkah penting untuk membangun citra positif kampus sekaligus menjaga kondusivitas keberlangsungan kegiatan akademik.
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