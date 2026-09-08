Tawarkan Magang Sejak Awal Kuliah, Cakrawala University Terima 1.205 Mahasiswa Baru 

Cakrawala University menyambut 1.205 mahasiswa baru dari seluruh Indonesia dari 2.478 pendaftar untuk tahun ajaran 2026/2027. (Istimewa)
JawaPos.com - Cakrawala University meluncurkan lokasi kampus barunya, Cakrawala University Sudirman Campus, Jakarta sekaligus menyambut 1.205 mahasiswa baru dari seluruh Indonesia dari 2.478 pendaftar yang mengikuti rangkaian seleksi untuk bergabung pada 15 jurusan studi.
Total mahasiswa aktif Cakrawala University yang telah memasuki tahun ketiga ini mencapai lebih dari 2.500 orang. Kehadiran Cakrawala University Sudirman Campus di tengah kawasan perkantoran merupakan wujud komitmen kampus menghadirkan angkatan kerja yang menjawab kebutuhan industri, dengan menyeimbangkan porsi teori dan praktik secara langsung dalam ekosistem kerja.
Dalam sambutannya, Achmad Zaky, Founderi Bukalapak dan Init-6, mengatakan bahwa kehadiran Cakrawala University Sudirman Campus di tengah lokasi perkantoran merupakan bagian dari keinginan Cakrawala untuk menjadi kampus yang practical — di mana porsi teori dan praktik berjalan seimbang dan selaras dengan kebutuhan industri.
Ia berharap kampus baru ini menjadi ekosistem dan infrastruktur pendukung bagi mahasiswa untuk membangun jejaring dan memperluas pengalaman selama empat tahun masa studi, guna mengenal dunia kerja lebih dini.
Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Pratikno mengingatkan bahwa di tengah pesatnya kemajuan teknologi seperti kecerdasan buatan (AI), manusia harus tetap memegang kendali dan menjadikan teknologi sebagai sarana inovasi serta solusi atas berbagai persoalan.
Ia menegaskan kampus harus menjadi tempat mahasiswa bertumbuh dengan growth mindset, bukan sekadar tempat menunggu.
Sementara itu, Sandiaga Salahuddin Uno mengajak mahasiswa baru untuk memahami why dan what di balik pilihan mereka bergabung dengan Cakrawala — termasuk alasan memilih jurusan dan tujuan yang ingin dicapai — serta terus mengukur kemampuan diri dan mengasah potensi.
Rektor Cakrawala University, Alim Anggono, dalam sambutannya menekankan tema besar penyambutan mahasiswa baru tahun ini, “Spark Within, Impact Beyond, Ignite Your Value, Lead the Change.”
Ia mengajak 1.205 mahasiswa baru untuk memulai perjalanan mereka dengan keberanian mencoba hal baru, membangun nilai, dan menciptakan dampak — sekecil apa pun langkah awalnya.
“Cakrawala dibangun sebagai Career Ready University. Kami tidak ingin menunggu sampai semester akhir untuk bicara tentang career — your career starts from day one. Kalian akan mendapatkan kesempatan internship sejak semester pertama, bertemu industry practitioners, mengerjakan real-world projects, hingga mendapatkan exposure terhadap dunia kerja," janjinya.
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Jawa Pos
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