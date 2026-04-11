Ryandi Zahdomo
12 April 2026, 04.25 WIB

Pemkot Bandung Gandeng UTB, Buka Peluang Magang Besar-besaran untuk Mahasiswa, Cek Penempatannya

Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung resmi memperpanjang kemitraan strategis dengan Universitas Teknologi Bandung (UTB).

JawaPos.com - Kota Bandung terus memperkuat posisinya sebagai kota kolaborasi. Kini, Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung resmi memperpanjang kemitraan strategis dengan Universitas Teknologi Bandung (UTB) untuk mencetak talenta digital dan sumber daya manusia (SDM) unggul yang siap bersaing secara global.

Kerja sama ini tidak hanya melibatkan level pimpinan, tetapi juga langsung menyentuh empat dinas strategis di Kota Kembang. Wali Kota Bandung Muhammad Farhan mengatakan, kolaborasi ini mencakup bidang pendidikan, penelitian, hingga pengabdian masyarakat yang berbasis teknologi.

Tidak tanggung-tanggung, empat dinas sekaligus dilibatkan dalam PKS ini, yaitu Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, Dinas Perdagangan dan Perindustrian, Dinas Komunikasi dan Informatika, serta Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota Bandung.

Salah satu poin krusial dalam kerja sama ini adalah penyediaan ruang bagi mahasiswa untuk merasakan dunia kerja profesional melalui program magang di lingkungan Pemkot Bandung.

Farhan menegaskan, Pemkot Bandung sangat terbuka menjadi wadah bagi para mahasiswa UTB untuk mengasah kompetensi praktis mereka di lapangan.

"Saya sangat senang Pemerintah Kota Bandung dapat berkolaborasi dengan salah satu perguruan tinggi terbaik, yaitu Universitas Teknologi Bandung, yang memiliki fokus pada pengembangan sumber daya manusia yang mampu menguasai teknologi serta menjawab tantangan perkembangan ekonomi ke depan," ujarnya. 

Farhan berharap lulusan UTB memiliki kualitas yang seimbang antara teori akademik dan kemampuan praktik. Melalui program magang, mahasiswa diharapkan siap terjun ke industri dengan keterampilan yang mumpuni.

"Melalui program magang, mahasiswa UTB akan mendapatkan pengalaman yang berharga. Kami berharap lulusan UTB tidak hanya unggul secara teori, tetapi juga memiliki keterampilan praktik yang mumpuni. Dari sini, kami ingin menemukan talenta-talenta terbaik yang benar-benar siap dan skillful dari UTB," tambahnya.

Rektor UTB, Muchammad Naseer, menyatakan bahwa langkah ini adalah bagian dari implementasi Tridharma Perguruan Tinggi. Menurutnya, sinergi antara kampus dan pemerintah adalah kunci untuk menghadirkan inovasi yang berdampak langsung pada kesejahteraan warga.

