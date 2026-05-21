Gandeng Kampus Ternama, Mahasiswa Disiapkan Hadapi Dunia Industri

JawaPos.com - Kebutuhan industri terhadap tenaga kerja muda yang siap terjun langsung ke lapangan terus meningkat seiring berkembangnya sektor manufaktur dan hilirisasi di Indonesia.

Kondisi ini mendorong kolaborasi antara dunia pendidikan dan industri agar mahasiswa memiliki pengalaman praktis sebelum memasuki dunia kerja profesional.

“Kami ingin mahasiswa mendapatkan pengalaman langsung di lingkungan industri sehingga lebih siap menghadapi dunia kerja,” ujar General Manager Human Resources Development (HRD) Indonesia Weda Bay Industrial Park, Roslina Sangaji.

Melalui program magang industri, IWIP menggandeng sejumlah perguruan tinggi negeri di Indonesia untuk memberikan kesempatan kepada mahasiswa belajar langsung di Kawasan Industri Weda Bay, Halmahera Tengah, Maluku Utara.

Kerja sama tersebut ditandai dengan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) bersama Universitas Padjadjaran, Institut Teknologi Bandung, Universitas Gadjah Mada, dan Politeknik Negeri Jember.

Sebelumnya, program serupa juga telah dijalankan bersama sejumlah perguruan tinggi di Maluku Utara sebagai bagian dari pengembangan sumber daya manusia di sekitar kawasan industri.

Roslina menjelaskan, program magang ini dirancang untuk membantu mahasiswa memahami budaya kerja industri, standar keselamatan kerja, hingga dinamika operasional di lapangan. Menurutnya, pengalaman tersebut dapat menjadi bekal penting bagi mahasiswa ketika memasuki dunia profesional.