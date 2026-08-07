Logo JawaPos
HomePendidikan
Author avatar - Image
Sabik Aji Taufan
Jumat, 7 Agustus 2026 | 22.36 WIB

Gelar Wisuda untuk 1.098 Mahasiswa, UNSIA: Teknologi Adalah Jembatan Pemerataan Pendidikan

Mahasiswa Universitas Siber Asia (UNSIA) menjalani wisuda. (UNSIA).

 

 
JawaPos.com - Universitas Siber Asia (UNSIA) menggelar Wisuda Sarjana Periode I Tahun Akademik Ganjil 2025/2026 yang ke-5. Kampus menegaskan bahwa perkembangan teknologi harus menjadi saranan pemerataan pendidikan.
 
Wisuda kali ini digelar monumental di Gedung Sasana Kriya, Taman Mini Indonesia Indah (TMII), Jakarta. Acara ini menjadi wisuda pertama Kali UNSIA yang digelar di lokasi bersejarah TMII.
 
Wisuda mengangkat tema Digital Talent for Village Sustainability: Membangun Indonesia dari Akar, Bergerak dengan Teknologi. Perhelatan ini diikuti oleh 1.098 wisudawan terdiri dari 478 mahasiswa hadir secara luring/onsite dan 608 orang secara daring/online. Para lulusan tersebar dari Sabang hingga Merauke serta mancanegara seperti Bulgaria dan Taiwan. 
 
“Teknologi harus menjadi jembatan pemerataan pendidikan, bukan sekadar simbol kemajuan. Misi besar UNSIA sejak awal didirikan oleh YMIK adalah memperluas akses pendidikan tinggi dan meningkatkan Angka Partisipasi Kasar (APK) nasional dengan meruntuhkan hambatan ekonomi, geografis, serta keterbatasan waktu," kata Ketua Yayasan Memajukan Ilmu dan Kebudayaan, Dr. Ramlan Siregar, Jumat (7/8).
 
 
Ramlan menuturkan, talenta digital harus menyebar merata hingga pedesaan. Dengan begitu memberikan manfaat bagi rakyat.
 
"Talenta digital tidak hanya untuk industri perkotaan, tetapi harus hadir memberi solusi bagi pertanian cerdas, layanan publik, dan kesejahteraan di desa-desa yang menjadi akar kehidupan bangsa,” imbuhnya.
 
Salah satu poin utama dan kekuatan strategis yang ditekankan dalam wisuda kali ini adalah langkah cepat UNSIA yang saat ini tengah aktif bertransformasi menjadi AI Innovator University. UNSIA melakukan berbagai terobosan konkret untuk membangun ekosistem akademik berbasis Kecerdasan Buatan (AI) yang komprehensif.
 
Sementara, Rektor UNSIA, Jan Youn Cho menambahkan, kampus ya berkomitmen kepada peningkatan kualitas pendidikan. Terutama dalam pelibatan kecerdasan buatan agar bisa dimanfaatkan maksimal untuk mahasiswa.
 
“UNSIA tidak hanya beradaptasi dengan perkembangan zaman, tetapi kami secara aktif mentransformasi diri menjadi AI Innovator University. Melalui pelatihan terstruktur untuk dosen dan mahasiswa, kolaborasi ekosistem penuh bersama Google, hingga kehadiran pakar kelas dunia seperti Prof. Kangbin Yim dari Korea Selatan, kami memastikan civitas akademika UNSIA memiliki kepakaran AI unggulan yang siap memimpin industri masa depan,” pungkasnya.

Editor: Sabik Aji Taufan
Ikuti kami di Google
Tags

Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!

Artikel Terkait
AI Kini Bisa Merancang Virus Baru, Ilmuwan Peringatkan Potensi Manfaat Sekaligus Ancaman Biologis - Image
Teknologi

AI Kini Bisa Merancang Virus Baru, Ilmuwan Peringatkan Potensi Manfaat Sekaligus Ancaman Biologis

Jumat, 7 Agustus 2026 | 20.57 WIB

Teknologi Berkembang Pesat, Jasaraharja Putera Beri Siswa SMK Edukasi Keuangan - Image
Bisnis

Teknologi Berkembang Pesat, Jasaraharja Putera Beri Siswa SMK Edukasi Keuangan

Senin, 3 Agustus 2026 | 16.33 WIB

Robotaxi hingga Pabrik Pintar, Inovasi Tiongkok Ubah Cara Dunia Melihat Masa Depan Teknologi - Image
Internasional

Robotaxi hingga Pabrik Pintar, Inovasi Tiongkok Ubah Cara Dunia Melihat Masa Depan Teknologi

Minggu, 2 Agustus 2026 | 05.58 WIB

Terpopuler

Jafar dan Adnan Diduga Terlibat Match Fixing, PBSI Langsung Ubah Komposisi Ganda Campuran - Image
1

Jafar dan Adnan Diduga Terlibat Match Fixing, PBSI Langsung Ubah Komposisi Ganda Campuran

2

Prediksi Skor Persib vs Persebaya di Final Piala Presiden 2026: Duel Tim Kelelahan!

3

Prediksi Skor Persija Jakarta vs Arema FC di Piala Presiden 2026: Macan Kemayoran Diunggulkan!

4

Profil Jafar Hidayatullah dan Adnan Maulana: Diduga Match Fixing, Dicoret PBSI dari Kejuaraan Dunia

5

Prediksi Skor Persib vs Persebaya di Final Piala Presiden 2026: Maung Bandung Favorit Juara

6

Aji Santoso Resmi Latih de Red FC, Klub Baru Jawa Timur Pilih Stadion Gelora 10 November Surabaya

7

Bertahun-Tahun Mogok Kerja, Tim 10 Pekerja Freeport Serahkan Tuntutan ke Said Iqbal

8

Jafar/Felisha dan Adnan/Indah Dicoret dari Kejuaraan Dunia, PBSI Buka Suara Soal Dugaan Match Fixing

9

Prediksi Skor Singapura vs Timnas Indonesia di Piala AFF 2026: Pembuktian Sihir John Herdman!

10

Profil Malik Bawazier, Suami Cut Keke yang Dilaporkan Kasus Perzinaan dan Kohabitasi

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore