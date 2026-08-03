Teknologi Berkembang Pesat, Jasaraharja Putera Beri Siswa SMK Edukasi Keuangan

JawaPos.com - PT Jasaraharja Putera melakukan sosialiasi peningkatan literasi keuangan kepada generasi muda. Kali ini sasarannya adalah 300 siswa SMK Negeri 4 Makassar, Sulawesi Selatan.

Program ini dilakukan agar generasi muda memiliki kecerdasan finansial. Mereka diharapkan mampu mengelola keuangan dengan bijak dan memahami perlindungan risiko sejak dini.

Direktur Teknik sekaligus Plt Direktur Keuangan, Umum dan SDM PT Jasaraharja Putera, Suhardiman mengatakan, teknologi sudah berkembang begitu pesat. Layanan keuangan bisa diakses dengan lebih mudah. Kondisi ini perlu diimbangi dengan kemampuan mengambil keputusan finansial secara tepat.

"Di era digital, kemudahan mengakses layanan keuangan harus diimbangi dengan pemahaman finansial yang baik. Sebagai siswa SMK yang akan memasuki dunia kerja maupun wirausaha, penting untuk memahami pengelolaan keuangan dan manajemen risiko sejak dini," kata Suhardiman dalam keterangan tertulis, Senin (3/8).

Dia menyampaikan, Jasaraharja Putera memiliki tanggung jawab dalam meningkatkan kesadaran masyarakat terkait pengelolaan keuangan. Oleh karena itu, pembekalan ilmu keuangan perlu diberikan sejak dini.

"PT Jasaraharja Putera tidak hanya hadir sebagai perusahaan asuransi, tetapi juga memiliki komitmen untuk mengedukasi generasi muda agar lebih siap menghadapi berbagai tantangan di masa depan. Kami berharap para siswa dapat menerapkan kebiasaan finansial yang sehat serta tumbuh menjadi generasi yang cerdas, bijak, dan tangguh secara finansial," imbuhnya.

Pada kesempatan tersebut juga dilakukan penyerahan bantuan berupa peningkatan sarana olahraga kepada Kepala UPT SMK Negeri 4 Makassar. Penyediaan sarana olahraga yang lebih nyaman dan layak guna mendorong tumbuhnya semangat kebersamaan, sportivitas, dan gaya hidup sehat di kalangan peserta didik.