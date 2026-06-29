Butuh 900 Ribu Guru, Kemendikdasmen Siapkan Langkah Besar!

JawaPos.com – Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) menyiapkan desain besar pemenuhan guru nasional menyusul proyeksi kebutuhan guru yang diperkirakan melampaui 900 ribu orang pada 2030.

Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Fajar Riza Ul Haq mengatakan langkah tersebut merupakan tindak lanjut arahan Presiden Prabowo Subianto untuk memperbaiki tata kelola dan pemenuhan kebutuhan guru secara nasional.

"Kami menyiapkan desain besar pemenuhan guru nasional, termasuk penataan tata kelola guru. Kami melihat dukungan kuat dari kementerian dan lembaga terkait persoalan guru ini," ujar Fajar, dikutip Senin (29/6).

Ia menerangkan, pemerintah tengah menyusun sistem yang terintegrasi mulai dari pendidikan calon guru, Pendidikan Profesi Guru (PPG), sertifikasi, pengembangan kompetensi, hingga perencanaan kebutuhan guru nasional.

Langkah tersebut menurutnya menjadi penting karena Indonesia menghadapi dua tantangan besar sekaligus. Di satu sisi, lebih dari 407 ribu guru telah memenuhi kualifikasi akademik namun belum memiliki sertifikat pendidik.

Selain itu, sekitar 170 ribu guru lainnya masih harus menyelesaikan pendidikan S-1 atau D-IV sebelum mengikuti PPG.

Di sisi lain, kebutuhan guru diperkirakan terus meningkat dalam beberapa tahun ke depan.

Sinkronisasi Kebijakan Jadi Kunci Fajar menilai persoalan kekurangan guru tidak bisa diselesaikan hanya melalui pembukaan formasi baru atau peningkatan kapasitas lembaga pendidikan tenaga kependidikan (LPTK) secara parsial.

Menurutnya, diperlukan sinkronisasi antara penyelenggara pendidikan guru, kebutuhan daerah, kebijakan aparatur sipil negara (ASN), serta proyeksi pembangunan pendidikan nasional.