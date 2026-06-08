Buah Manis Film Children of Heaven Versi Indonesia, Donasi Sepatu Terkumpul 2.500 Pasang

Film Children of Heaven versi Indonesia menginspirasi donasi sepatu bagi anak-anak di Indonesia. (Shafa Nadia/Jawa Pos)
JawaPos.com - Film Children of Heaven versi Indonesia berhasil memberikan dampak nyata bagi ribuan anak-anak. MD Entertainment Foundation mengumpulkan 2.500 pasang sepatu dari hasil donasi Sepasang Sepatu Berjuta Mimpi.
Penyerahan simbolis kepada Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) telah berlangsung di XXI Pondok Indah Mall (PIM) 2, Jakarta Selatan. Rencananya, 500 pasang sepatu bakal didistribusikan untuk anak-anak yang terdampak banjir bandang di Aceh.
“Saya sudah ke sana dan ngecek, memang banyak yang belum memiliki sepatu sekolah yang layak,” kata Menteri Dikdasmen Abdul Mu’ti.
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Perwakilan MD Entertainment Foundation Sairaa Punjabi menuturkan, ribuan pasang sepatu yang lain bakal dibagikan ke sejumlah daerah dari Sabang sampai Merauke. Terutama anak-anak yang tinggal di pelosok.
“Pastinya kami berharap setiap pasang sepatu yang diberikan bisa membantu anak-anak makin semangat sekolah dan menggapai mimpi demi masa depan yang lebih baik,” harap Saira.
Dia menyatakan, kampanye tersebut lahir berkat pesan yang dibawa dalam film Children of Heaven. Mengingat banyaknya anak-anak di Indonesia yang belum memiliki fasilitas sekolah, khususnya sepatu layak pakai.
“Setelah membuat film ini, kami merasa harus melakukan campaign dengan cara memberikan sepatu untuk anak-anak di Indonesia," jelas Sairaa.
Faradina Mufti dan Andri Mashadi turut mendukung program tersebut. Menurutnya, itu merupakan aksi nyata yang bisa memberikan percikan semangat bagi anak-anak Indonesia untuk mengejar mimpi.
“Kami senang dan terharu banget karena niat baik ini pastinya bisa memacu mereka untuk meneruskan pendidikan,” ucap Faradina.
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