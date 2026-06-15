Garda Ampuh Banyuwangi Bikin Mendikdasmen Terkesan, Siap Jadi Model Nasional Atasi Anak Putus Sekolah

Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti mengapresiasi program Garda Ampuh Banyuwangi yang dinilai layak direplikasi secara nasional untuk menekan angka anak putus sekolah. (istimewa/banyuwangikab.go.id)
JawaPos.com — Program Gerakan Daerah Angkat Anak Muda Putus Sekolah (Garda Ampuh) di Banyuwangi mendapat apresiasi langsung dari Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti saat peringatan Hari Pendidikan Nasional di Taman Blambangan, Sabtu (2/5/2026).
Program tersebut dinilai berhasil menghadirkan solusi nyata bagi anak putus sekolah dan berpeluang direplikasi menjadi kebijakan pendidikan di tingkat nasional.
Mengapa Garda Ampuh Banyuwangi Menarik Perhatian Pemerintah Pusat?
Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti menilai Banyuwangi mampu menghadirkan terobosan kreatif dan strategis dalam pembangunan sektor pendidikan.
Salah satu inovasi yang paling menarik perhatian adalah program Garda Ampuh yang fokus menangani persoalan anak putus sekolah.
Program tersebut dirancang untuk menjaring kembali anak-anak yang tidak melanjutkan pendidikan agar memperoleh akses belajar melalui berbagai skema yang disesuaikan dengan kondisi mereka.
Pendekatan ini dianggap mampu menyentuh akar persoalan pendidikan secara langsung dan memberikan solusi yang lebih konkret.
Abdul Mu’ti menyampaikan apresiasinya terhadap langkah yang dilakukan pemerintah daerah. Menurutnya, inovasi yang lahir dari Banyuwangi memiliki potensi besar untuk diterapkan di daerah lain di Indonesia.
“Berbagai terobosan kreatif dan strategis yang dilakukan Banyuwangi menarik untuk direplikasi menjadi kebijakan di tingkat nasional,” ujarnya.
Bagaimana Garda Ampuh Bekerja Mengembalikan Anak ke Dunia Pendidikan?
Garda Ampuh hadir sebagai gerakan daerah yang berupaya memastikan tidak ada anak yang kehilangan kesempatan memperoleh pendidikan.
Program ini menargetkan anak-anak muda yang putus sekolah agar kembali terhubung dengan layanan pendidikan yang tersedia.
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