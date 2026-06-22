UI Kokoh di Jajaran 200 Besar QS World University Rankings 2027

Universitas Indonesia. (dok. UI)
JawaPos.com - Di tengah persaingan global yang semakin ketat, Universitas Indonesia kembali menegaskan posisinya sebagai perguruan tinggi nomor satu di Indonesia dalam QS World University Rankings (QS WUR) 2027.
UI berhasil mempertahankan posisinya di 200 besar dunia dengan menempati peringkat ke-191—satu-satunya universitas di Indonesia yang konsisten menembus Top 200 dunia. Pada lingkup regional, UI juga kokoh di Top 8 Asia Tenggara dan Top 50 Asia.
Konsistensi UI di papan atas ditopang oleh kinerja sejumlah indikator utama, yakni Employer Reputation (87,4), Employment Outcomes (81,0), dan International Faculty Ratio (88,4).
Capaian tersebut mencerminkan tingginya kepercayaan dunia kerja terhadap lulusan UI, keberhasilan alumni dalam meniti karier, serta kuatnya jejaring akademik internasional yang dimiliki universitas.
Rektor UI, Prof. Dr. Ir. Heri Hermansyah, S.T., M.Eng., IPU, menegaskan bahwa keberhasilan mempertahankan posisi di 200 besar dunia merupakan modal yang harus terus dipacu, bukan titik untuk berpuas diri.
“Bertahan di jajaran 200 besar dunia di tengah persaingan global yang semakin ketat adalah capaian yang patut kita syukuri. Namun, ini bukan tujuan akhir," kata Heri, Senin (22/6).
Menurutnya, UI harus bekerja lebih keras, cepat, dan cerdas lagi untuk terus meningkatkan kontribusi dan daya saing kita di tingkat internasional. "Capaian ini adalah hasil kerja kolektif seluruh sivitas akademika, alumni, serta mitra, dan dengan semangat yang sama kita akan terus melangkah maju,” lanjutnya.
Berbekal fondasi ini, UI semakin optimistis melanjutkan transformasinya sebagai universitas riset kelas dunia yang memberikan kontribusi nyata bagi pengembangan ilmu pengetahuan, inovasi, dan kemajuan bangsa.
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