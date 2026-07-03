Respons Unggahan BEM Psikologi UI soal Homoseksual Bukan Penyimpangan, UI: Bukan Sikap Resmi Kampus

Universitas Indonesia (UI). (Istimewa)
JawaPos.com - Universitas Indonesia (UI) menegaskan bahwa unggahan yang dipublikasikan Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Fakultas Psikologi UI terkait homoseksualktas tidak mencerminkan sikap resmi institusi. Unggahan lama itu menyebut bahwa homoseksualitas bukan merupakan gangguan mental maupun penyimpangan.
Dalam keterangan resminya, UI menyatakan memahami perhatian masyarakat terhadap konten yang diproduksi organisasi kemahasiswaan tersebut. Namun, kampus menekankan bahwa materi kajian yang dibuat organisasi mahasiswa berada di luar posisi resmi universitas.
"Perlu kami tegaskan bahwa materi kajian organisasi kemahasiswaan tidak mencerminkan posisi resmi institusi Universitas Indonesia," ujar Direktur Hubungan Masyarakat, Media, Pemerintah dan Internasional UI, Erwin Agustian Panigoro, Jumat (3/7).
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Erwin uga menegaskan komitmennya sebagai perguruan tinggi negeri yang berpegang teguh pada Pancasila, nilai-nilai kebangsaan, serta seluruh peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Menurut Erwin, rujukan yang digunakan dalam unggahan BEM Psikologi UI itu merupakan literatur psikologi yang membahas klasifikasi kesehatan mental dalam konteks akademik. Kampus menilai penggunaan referensi ilmiah berbeda secara mendasar dengan kampanye atau promosi terhadap suatu gaya hidup.
"Rujukan akademik atas literatur keilmuan berbeda secara mendasar dari kampanye atau penyebaran gaya hidup. Universitas Indonesia tidak menyelenggarakan, tidak memfasilitasi, dan tidak mendukung kampanye penyebaran gaya hidup apa pun," ucapnya.
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Ia menambahkan bahwa inti kajian yang disampaikan BEM Psikologi UI adalah penolakan terhadap kekerasan dan persekusi di lingkungan kampus.
Karena itu, universitas menegaskan akan terus menjaga lingkungan akademik yang bebas dari kekerasan, intimidasi, maupun penyebaran data pribadi tanpa izin terhadap seluruh warga kampus. Selain itu, UI akan memperkuat mekanisme koordinasi atas materi komunikasi yang menggunakan identitas kelembagaan.
Sebelumnya, unggahan BEM Psikologi UI menjadi viral setelah mengutip sikap American Psychological Association (APA) sejak 2008 yang menyebut tidak terdapat bukti ilmiah bahwa homoseksualitas merupakan gangguan mental maupun bentuk penyimpangan. Unggahan tersebut menuai beragam tanggapan di masyarakat sebelum akhirnya dihapus oleh BEM Psikologi UI.
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