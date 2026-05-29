Prabowo Instruksikan Siswa Belajar Bahasa Prancis, P2G: Tahun Lalu Bahasa Portugis Aja Belum Terealisasi

Presiden Prabowo Subianto. (Bakom RI)
JawaPos.com - Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G) menyoroti pernyataan Presiden Prabowo Subianto soal akan memasukkan bahasa Portugis sebagai prioritas bahasa dalam pendidikan di Indonesia yang tak terealisasi hingga kini. Belum terealisasi, Prabowo kini menyebut telah menginstruksikan Bahasa Prancis masuk ke pelajaran sekolah.
Koordinator Nasional P2G Satriwan Salim menilai pernyataan Prabowo mengenai bahasa asing bisa menimbulkan kesan kurang terencana apabila tidak diikuti implementasi yang jelas.
“Kalau Pak Presiden setiap kunjungan ke luar negeri lalu memberikan pernyataan yang kesannya hanya basa-basi diplomasi semata, ini justru terkesan tidak terencana,” katanya saat dihubungi JawaPos.com, Jumat (29/5).
Pasalnya, ia mengingatkan bahwa wacana memasukkan bahasa Portugis ke dalam struktur kurikulum sekolah yang pernah disampaikan Prabowo tahun lalu saat menyambut Presiden Brasil Luiz Inacio Lula da Silva di Istana Kepresidenan Jakarta pun hingga kini belum terwujud.
“Pernyataan Pak Presiden tahun lalu yang akan memasukkan bahasa Portugis ke dalam struktur kurikulum di sekolah-sekolah itu saja belum terealisasi sampai hari ini. Sekarang sudah menambah lagi soal bahasa Prancis ke dalam kurikulum Indonesia,” ucap Satriwan.
Ia menegaskan. Ahqa kebijakan pendidikan tidak dapat dibuat secara mendadak tanpa landasan yang matang.
“Tidak bisa membuat kebijakan pendidikan itu semaunya, tidak bisa juga sifatnya mendadak tanpa ada perencanaan yang jelas, dan tanpa ada dasar secara filosofis, pedagogis, maupun sosiologis,” tuturnya.
