Muhammad Ridwan
Jumat, 29 Mei 2026 | 15.41 WIB

Prabowo Instruksikan Sekolah di Indonesia Perkuat Pembelajaran Bahasa Prancis, Alasannya Dunia Semakin Saling Bergantung 

Presiden Prabowo Subianto melakukan pertemuan bilateral dengan Presiden Prancis Emmanuel Macron di Istana Elysee, Paris, Prancis, Kamis (28/5). (Istimewa)

JawaPos.com - Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan telah menginstruksikan sekolah-sekolah di Indonesia untuk mulai meningkatkan pembelajaran bahasa Prancis. Pernyataa itu disampaikan Prabowo saat melakukan pertemuan bilateral dengan Presiden Prancis Emmanuel Macron di Istana Elysee, Paris, Prancis, Kamis (28/5).

"Di bidang pendidikan kita ingin lebih ditingkatkan lagi. Sekarang, saya sudah instruksikan bahwa semua tingkatan sekolah-sekolah Indonesia harus belajar bahasa Prancis, melihat perkembangan dunia ke depan," kata Prabowo.

Menurutnya, perkembangan dunia yang semakin terhubung menuntut adanya penguatan kerja sama antarnegara, termasuk di bidang pendidikan dan budaya.

Ia pun menilai, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi telah membuat dunia semakin saling bergantung satu sama lain. Karena itu, konflik maupun peperangan dinilai tidak lagi memberikan keuntungan bagi siapa pun.

Dalam kesempatan tersebut, Prabowo juga menyampaikan apresiasinya atas terjalinnya Comprehensive Strategic Partnership antara Indonesia dan Prancis. Ia berharap kemitraan strategis itu mampu menghadirkan kerja sama yang lebih nyata dan memberikan manfaat bagi kedua negara.

“Kami sangat gembira karena kini kita telah memiliki Comprehensive Strategic Partnership. Tentunya, ke depan kita ingin melihat kerja sama yang lebih konkret, lebih seimbang, dan lebih berdampak,” jelas Prabowo.

Pertemuan kedua kepala negara turut membahas berbagai isu strategis, mulai dari sektor pertahanan, energi bersih, pendidikan, riset, hingga implementasi perjanjian Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (IEU-CEPA).

Selain itu, Prabowo menyambut positif pembentukan France-Indonesia High Level Business Council. Forum bisnis tingkat tinggi tersebut dinilai menjadi langkah strategis dalam memperkuat hubungan ekonomi dan investasi antara Indonesia dan Prancis.

Prabowo juga mengapresiasi dukungan Presiden Macron dalam mempercepat berbagai bentuk kerja sama bilateral, termasuk peningkatan investasi dan penguatan relasi bisnis antarkedua negara.

