Logo JawaPos
HomePendidikan
Author avatar - Image
Tazkia Royyan Hikmatiar
Jumat, 29 Mei 2026 | 18.39 WIB

Prabowo Instruksikan Siswa Belajar Bahasa Prancis hingga Portugis, P2G: Basa-basi Diplomasi

Presiden Prabowo Subianto. (Nurul F/JawaPos.com)

JawaPos.com - Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G) menyebut pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang menginstruksikan siswa sekolah belajar bahasa Prancis hingga Portugis hanya sebagai basa-basi diplomasi untuk mempererat hubungan dengan negara sahabat.

Koordinator Nasional P2G Satriwan Salim memandang bahwa pernyataan Prabowo soal memasukkan bahasa Prancis atau Portugis ke sekolah tidak perlu dipahami sebagai kebijakan pendidikan yang benar-benar baru.

“Pernyataan Pak Prabowo itu kami di P2G lebih memaknainya sebagai basa-basi diplomasi saja untuk membangun jalinan keeratan hubungan diplomatik dengan negara sahabat, dalam hal ini Prancis,” katanya saat dihubungi JawaPos.com, Jumat (29/5).

Menurutnya, pola serupa sebelumnya juga muncul ketika Presiden berbicara dalam konteks hubungan diplomatik dengan Portugal.

“Nah sehingga keluarlah kalimat-kalimat akan memasukkan bahasa Portugis ke dalam kurikulum, akan menjadikan bahasa Prancis dalam mata pelajaran siswa di sekolah,” tuturnya.

Bahasa Asing sudah Lama Ada di Kurikulum Nasional

Satriwan menegaskan, secara objektif bahasa asing sebenarnya telah lama menjadi bagian dari struktur kurikulum nasional Indonesia, khususnya di jenjang SMA sederajat.

Ia menjelaskan, sejak Kurikulum 2006, dilanjutkan Kurikulum 2013 hingga Kurikulum Merdeka, bahasa asing di luar bahasa Inggris telah tersedia sebagai mata pelajaran pilihan.

“Bahasa Inggris itu mata pelajaran wajib, sama seperti bahasa Indonesia, PPKN, pendidikan agama dan olahraga. Sedangkan bahasa asing lain sifatnya pilihan dan sudah ada dalam struktur kurikulum nasional Indonesia yang existing,” jelasnya.

Editor: Dinarsa Kurniawan
Tags
Artikel Terkait
Prabowo Instruksikan Siswa Belajar Bahasa Prancis, P2G: Tahun Lalu Bahasa Portugis Aja Belum Terealisasi - Image
Pendidikan

Prabowo Instruksikan Siswa Belajar Bahasa Prancis, P2G: Tahun Lalu Bahasa Portugis Aja Belum Terealisasi

Jumat, 29 Mei 2026 | 21.43 WIB

P2G Sebut Pemerintah Harusnya Angkat Guru Honorer Bukan Berhentikan - Image
Pendidikan

P2G Sebut Pemerintah Harusnya Angkat Guru Honorer Bukan Berhentikan

Jumat, 8 Mei 2026 | 05.02 WIB

Presiden Diminta Hentikan Rekrutmen Guru PPPK, P2G Dorong Perekrutan 400 Ribu Guru PNS - Image
Pendidikan

Presiden Diminta Hentikan Rekrutmen Guru PPPK, P2G Dorong Perekrutan 400 Ribu Guru PNS

Minggu, 3 Mei 2026 | 21.14 WIB

Terpopuler

Persib Bandung Dilaporkan Berburu 2 Winger Kiri Baru demi Prestasi di AFC, Nilai Pasarnya Lewati Thom Haye! - Image
1

Persib Bandung Dilaporkan Berburu 2 Winger Kiri Baru demi Prestasi di AFC, Nilai Pasarnya Lewati Thom Haye!

2

11 Kuliner Maknyus Sekitar Kebun Raya Bogor, Tempat Makan yang Sejuk, Nyaman dan Enak

3

20 Cafe Paling Instagramable di Surabaya, Tempat Ngopi yang Bukan Hanya Kuliner Enak tapi Juga Estetik

4

Bocor! Ini Alasan Yuran Fernandes Terima Pinangan Bernardo Tavares untuk Perkuat Persebaya Surabaya

5

14 Angkringan Paling Nikmat di Surabaya, Tempat Nongkrong Seru Sambil Kuliner dan Jajan

6

Berlabel Timnas Cape Verde! Yuran Fernandes Siap Jadi Tembok Baru Persebaya Surabaya Era Bernardo Tavares

7

Breaking News! Persebaya Surabaya Deal Rekrut Yuran Fernandes, Green Force Dapatkan Pengganti Gustavo Fernandes

8

Kronologi Sekeluarga Tewas saat Camping di Temanggung: Mulut Korban Berbusa ketika Ditemukan

9

Kabar Baik! HP Frans Putros yang Hilang saat Konvoi Juara Persib Bandung Akhirnya Ditemukan

10

15 Kuliner Soto Ayam Paling Lezat di Surabaya dengan Kuah Kuning Pekat, Koya Memikat dan Topping Nikmat

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore