Prabowo Instruksikan Siswa Belajar Bahasa Prancis hingga Portugis, P2G: Basa-basi Diplomasi

Presiden Prabowo Subianto. (Nurul F/JawaPos.com)

JawaPos.com - Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G) menyebut pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang menginstruksikan siswa sekolah belajar bahasa Prancis hingga Portugis hanya sebagai basa-basi diplomasi untuk mempererat hubungan dengan negara sahabat.

Koordinator Nasional P2G Satriwan Salim memandang bahwa pernyataan Prabowo soal memasukkan bahasa Prancis atau Portugis ke sekolah tidak perlu dipahami sebagai kebijakan pendidikan yang benar-benar baru.

“Pernyataan Pak Prabowo itu kami di P2G lebih memaknainya sebagai basa-basi diplomasi saja untuk membangun jalinan keeratan hubungan diplomatik dengan negara sahabat, dalam hal ini Prancis,” katanya saat dihubungi JawaPos.com, Jumat (29/5).

Menurutnya, pola serupa sebelumnya juga muncul ketika Presiden berbicara dalam konteks hubungan diplomatik dengan Portugal.

“Nah sehingga keluarlah kalimat-kalimat akan memasukkan bahasa Portugis ke dalam kurikulum, akan menjadikan bahasa Prancis dalam mata pelajaran siswa di sekolah,” tuturnya.

Bahasa Asing sudah Lama Ada di Kurikulum Nasional Satriwan menegaskan, secara objektif bahasa asing sebenarnya telah lama menjadi bagian dari struktur kurikulum nasional Indonesia, khususnya di jenjang SMA sederajat.

Ia menjelaskan, sejak Kurikulum 2006, dilanjutkan Kurikulum 2013 hingga Kurikulum Merdeka, bahasa asing di luar bahasa Inggris telah tersedia sebagai mata pelajaran pilihan.