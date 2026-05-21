Juara di UNUGIRI! Mahasiswa UNUSA Ciptakan AI Chatbot Kesehatan Mental Berbasis Spiritualitas

Mahasiswa UNUSA Neng Himatul Aliyah menunjukkan prestasi nasional lewat gagasan AI Chatbot kesehatan mental berbasis spiritualitas lokal. (UNUSA)
JawaPos.com — Mahasiswa Fakultas Keperawatan dan Kebidanan Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya (UNUSA), Neng Himatul Aliyah, meraih Juara 2 lomba esai nasional di Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri (UNUGIRI) Bojonegoro pada April lalu. Prestasi itu diraih lewat gagasan AI Chatbot kesehatan mental berbasis Behaviour Therapy yang memadukan teknologi, budaya lokal, dan spiritualitas untuk menjawab darurat kesehatan mental di Indonesia.
Prestasi tersebut menjadi bukti mahasiswa UNUSA mampu menghadirkan inovasi yang relevan dengan persoalan sosial saat ini.
Di tengah meningkatnya kasus gangguan kesehatan mental hingga bunuh diri, ide yang dibawa Neng Himatul Aliyah dinilai menawarkan pendekatan baru yang lebih inklusif dan humanis.
AI Chatbot Jadi Solusi Pendampingan Mental
Gagasan yang diusung Neng Himatul Aliyah berfokus pada pengembangan aplikasi AI Chatbot berbasis Behaviour Therapy.
Inovasi itu dirancang sebagai media “katarsis digital” yang memberi ruang aman bagi masyarakat untuk bercerita tanpa rasa takut dihakimi.
Aplikasi tersebut memanfaatkan teknologi Natural Language Processing (NLP) untuk menciptakan interaksi yang lebih personal dan responsif.
Pendekatan ini membuat pengguna bisa memperoleh dukungan emosional secara lebih mudah dan fleksibel melalui platform digital.
Menariknya, konsep AI Chatbot itu tidak hanya mengedepankan kecanggihan teknologi modern.
