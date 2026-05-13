8 Manfaat Merajut dan Merenda untuk Kesehatan Mental, Benarkah Bisa Membantu Menyembuhkan Trauma dan ADHD?

Ilustrasi seseorang yang sedang merajut atau merenda (Freepik)
JawaPos.com - Para psikolog setuju bahwa melakukan aktivitas seperti merajut dan merenda dapat memberikan berbagai manfaat psikologis, termasuk kesehatan mental seseorang.
Dilansir JawaPos.com dari Parade pada Rabu (13/5), salah satunya psikolog Dr. Brandy Smith, PhD yang mengatakan bahwa merajut dan merenda dapat menciptakan lingkungan yang aman dan damai, terutama jika seseorang melakukannya selama 20 - 30 menit dalam sehari.
Lebih lanjut, Dr. Smith mengungkapkan bahwa memang benar kalau merajut dan merenda dapat menyembuhkan trauma. Tapi, perlu diingat, merajut dan merenda hanya membantu dalam menciptakan lingkungan yang damai yang sangat diperlukan oleh seseorang yang sedang mengatasi trauma apa pun.
Dr. Smith juga mengungkapkan bahwa aktivitas merajut dan merenda dapat membantu meningkatkan fokus karena bersifat repetitif atau berulang dan dapat diikuti oleh kebanyakan orang.
Ini bermanfaat bagi seseorang dengan ADHD. Walau demikian, masih diperlukan penelitian dan studi lebih lanjut terkait hal ini.
Selain kedua hal tersebut, Dr. Smith mengungkapkan delapan manfaat lainnya dari aktivitas merajut dan merenda terkait kesehatan mental seseorang.
1. Memberikan Sesuatu untuk Dilakukan dan Dinantikan
Ketahuilah bahwa menemukan aktivitas di luar pekerjaan penting untuk kesehatan mental seseorang. Merajut dan merenda contohnya, aktivitas yang dapat dilakukan banyak orang dan menjadi cara mudah untuk menyibukkan diri, demikian penjelasan Dr. Smith.
2. Bermanfaat bagi Orang yang Berorientasi pada Tujuan
Dr. Smith mengungkapkan bahwa merajut dan merenda adalah aktivitas yang sempurna bagi orang yang suka dengan kegiatan 'produktif' serta memiliki hasil akhir yang bermakna.
