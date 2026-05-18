Burnout di Usia 20-an Bukan Berarti Kamu Lemah, Ini Penyebab dan Tandanya yang Sering Diabaikan

Ilustrasi burnout/freepik
JawaPos.com - Masih di awal hari tapi tubuh sudah terasa berat. Pekerjaan yang dulu terasa bermakna sekarang terasa seperti beban yang tidak ada habisnya. Dan yang paling melelahkan, kamu terus memaksakan diri sambil berpura-pura semuanya baik-baik saja.
Kalau kondisi ini terasa sangat familiar, bukan berarti kamu lemah atau tidak cukup berusaha. Burnout di usia 20-an adalah sindrom nyata yang diakui WHO, dan generasi ini menghadapinya dalam tekanan yang tidak pernah dialami generasi sebelumnya.
Apa Itu Burnout dan Kenapa Usia 20-an Paling Rentan?
Burnout adalah sindrom akibat stres kronis yang tidak dikelola dengan baik, ditandai dengan kelelahan emosional yang dalam, menurunnya efektivitas kerja, dan perasaan sinisme atau jarak terhadap hal-hal yang dulu terasa penting.
Ini bukan sekadar kelelahan biasa yang bisa diatasi dengan tidur lebih lama atau liburan singkat. Usia 20-an adalah fase transisi terbesar dalam hidup seseorang.
Dalam rentang waktu yang sangat singkat, seseorang dituntut menyelesaikan pendidikan, membangun karier, mandiri secara finansial, menjaga hubungan sosial, dan sekaligus mencari tahu siapa dirinya sebenarnya.
Semua itu terjadi bersamaan, tanpa jeda, dan di bawah tekanan ekspektasi yang datang dari segala arah.
Penyebab Utama Burnout di Usia 20-an
Generasi ini tumbuh dalam lingkungan yang mengagungkan kesibukan. Produktivitas bukan lagi sekadar nilai, tapi identitas. Tidak aktif dianggap tidak ambisius, dan tidak berkembang dianggap mundur.
Batas antara kehidupan pribadi dan pekerjaan semakin kabur, terutama dengan sistem kerja remote dan komunikasi digital yang membuat seseorang bisa dihubungi kapan saja. Pikiran tidak pernah benar-benar berhenti meski tubuh sudah lama tidak berada di tempat kerja.
