Doktor ITS Kembangkan Sistem AI untuk Deteksi Jalan Rusak Real-Time

Hani’ah Mahmudah menunjukkan tampilan pengambilan data visual jalan rusak dengan teknologi edge device berbasis AI. (Humas ITS)
JawaPos.com - Seorang Doktor di Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) Surabaya mengembangkan sistem kecerdasan buatan (AI), yang dapat mendeteksi kerusakan jalan secara otomatis dan real-time.
Hani’ah Mahmudah, doktor lulusan program studi S3 Departemen Teknik Fisika (DTF) ITS, menyebut Inovasinya sebagai solusi atas inspeksi jalan konvensional yang lambat dan tidak efisien.
Hani’ah menyebut bahwa inovasi ini berawal dari keresahannya terhadap kondisi jalan rusak yang penanganannya lama dan mahal.
Kondisi itu mendorong dia untuk mengembangkan teknologi yang dapat mempercepat proses tersebut.
“Optimasi pendeteksi yang digunakan ini berbasis AI (kecerdasan buatan) untuk mempercepat pengambilan data secara tepat waktu,” tutur perempuan asal Tulungagung tersebut di Surabaya, Selasa (14/4).
Dengan metodologi optimasi dari AI dan kombinasi metode penarikan inferensi sistem yang tinggi, perangkat yang ditawarkan bisa mendeteksi kerusakan jalan secara akurat, dibanding proses inspeksi konvensional.
Data jalan dikumpulkan melalui foto atau video menggunakan sensor visual untuk mendeteksi kerusakan seperti lubang, lalu diolah dengan model CNN dan iYOLOv7-TPE-SS agar identifikasi objek lebih akurat.
Hasil analisis diproses menggunakan platform AI NVIDIA AGX Orin, menghasilkan data kerusakan jalan yang dapat ditindaklanjuti, sekaligus meningkatkan efisiensi biaya pemeliharaan serta keselamatan pengguna jalan.
"Inspeksi jalan yang lebih cepat dan objektif dengan AI juga mendukung terciptanya smart city dan Internet of Vehicles (IoV). Penelitian ini sudah saya lakukan sebelum mengambil program doktoral," imbuh Hani’ah.
Hani’ah didampingi promotor dan co-promotor dari ITS menunjukkan inovasi sistematis dalam risetnya, sekaligus menegaskan capaian akademik yang luar biasa selama menempuh studi doktoral di kampus tersebut.
12 Pilihan Restoran Terenak di Malang untuk Keluarga dengan Suasana Adem dan Punya Spot Instagramable
7 Kuliner Cwie Mie Terenak di Malang, Kuliner Ikonik dengan Cita Rasa Otentik
Jadwal Piala AFF U-17 Timnas Indonesia U-17 vs Timor Leste, Siaran Langsung, dan Daftar Skuad Garuda Muda
Penjelasan PLN Jakarta Mati Lampu Serentak Hari Ini, MRT hingga Lampu Merah Padam Total
Muncul Dua Nama Terduga Pelaku Penipuan Rekrutmen ASN Pemkab Gresik, Satu Pegawai Aktif
Selain Tangkap Bupati Tulungagung, KPK Amankan Sekda hingga Kadis PUPR
Bupati Gresik Gus Yani Buka Suara soal Kasus SK ASN Palsu, Korban Rugi hingga Rp 150 Juta
7 Kebiasaan Malam Orang yang Tidak akan Pernah Berhasil dalam Hidup Menurut Psikologi
11 Tempat Kuliner Gudeg di Surabaya Paling Enak Soal Rasa Bikin Nostalgia dengan Jogja
Link Live Streaming Timnas Futsal Indonesia vs Thailand di Final Piala AFF 2026