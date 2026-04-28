Keren! Mobil 'Dodit' ITS Raih Dua Penghargaan di Kompetisi Internasional

Mobil bertenaga kimia ITS sukses raih dua penghargaan di Malaysia Chem E-Car 2026. Inovasi riset Teknik Kimia ITS buktikan prestasi internasional
JawaPos.com - Prestasi gemilang kembali ditorehkan tim riset Spektronics Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) Surabaya di kompetisi internasional The 17th Malaysia Chem E-Car Competition 2026.
Membawa prototipe mobil bertenaga bahan kimia bernama Dodit, tim ini meraih dua penghargaan, yakni 2nd Runner Up for Poster Category dan gelar 5th Winner for Car Performance Category.
Manager Non-Technical Tim Riset Spektronics ITS, Nayla Muli Fathia mengatakan bahwa mobil Dodit ini sudah dikembangkan selama lima bulan terakhir. Ia mengaku puas dengan capaian dua penghargaan yang diterima.
“Kami cukup puas karena berhasil memborong dua penghargaan yang melebihi ekspektasi,” tutur mahasiswa Departemen Teknik Kimia ITS angkatan 2024 tersebut dengan bangga di Surabaya, Selasa (28/4).
Ia menjelaskan Dodit generasi Spektronics 32 memiliki keunggulan keseimbangan performa dan ketahanan yang baik. Mobil ini dilengkapi torque gear khusus serta struktur kuat untuk menjaga stabilitas di berbagai kondisi lintasan.
"Selain itu, strukturnya juga didesain sangat tangguh dan solid. Dengan demikian (Mobil Dodit) mampu menjaga stabilitas serta beradaptasi dengan perubahan kondisi lintasan secara cepat,” imbuhnya.
Nayla mengakui perjalanan meraih juara penuh tantangan, terutama mengenai perbedaan sistem penilaian di setiap tahap dan kebutuhan kalibrasi ulang mobil Dodit langsung di lokasi perlombaan.
Untuk mengatasinya, Tim Riset Spektronics menerapkan SOP ketat dan keputusan berbasis data. Langkah ini membantu menjaga kestabilan sistem dan memastikan mobil kembali optimal dalam waktu singkat.
Inovasi mobil Dodit ini mendukung SDGs poin 9 tentang industri dan inovasi melalui teknologi kimia efisien. Selain itu, juga sejalan dengan SDGs poin 12 karena menghasilkan limbah kimia yang lebih minim.
50 Unit Mobil Koperasi Desa Merah Putih Tiba di Wonogiri, Dandim 0728/Wonogiri: Saran Saya Tidak Usah Digunakan Dulu Mobilnya
7 Tahun Tak Terkalahkan! Bernardo Tavares Wajib Jaga Harga Diri Persebaya Surabaya di Derbi Jawa Timur Lawan Arema FC
Pesan Haru dari Ernando Ari! Dukungan Diam-Diam Bikin Milos Raickovic Bangkit di Persebaya Surabaya
14 Rekomendasi Kuliner Depok untuk Keluarga, Tempat Makan Nyaman dengan Menu Beragam
Wisata Kuliner Kabupaten Malang: 7 Makanan Khas yang Legendaris, Unik dan Autentik untuk Food Lovers
Jadwal Lengkap MotoGP Spanyol 2026! Misi Berat Veda Ega Pratama dan Mario Aji dari Barisan Belakang di Jerez
15 Rekomendasi Restoran Terbaik Dekat Tugu Muda Semarang: Surganya Kuliner yang Wajib Dicoba Pelancong dan Wisatawan!
17 kuliner Legendaris di Surabaya yang Wajib Dicicipi Sekali Seumur Hidup!
10 Kebab Paling Enak di Jakarta, Kuliner Timur Tengah yang Cita Rasanya Autentik
Kabar Gembira! Gubernur Banten Resmi Hapus Pajak Kendaraan Bermotor, Ini Syaratnya!