Gerakan Benerin 1000 Sekolah Resmi Diluncurkan, Publik Diajak Turun Tangan

JawaPos.com - Semangat membenahi pendidikan Indonesia menggema dalam gelaran Hari Raya Pendidikan 2026. Acara yang dihadiri lebih dari 350 peserta dari berbagai kalangan ini menjadi momentum lahirnya Gerakan Benerin 1000 Sekolah, sebuah aksi kolektif yang mendorong perubahan nyata di sekolah-sekolah Indonesia dari kota hingga pelosok desa.

Mengusung tema “Gerakan Pendidikan Kembali ke Akar” kegiatan ini mempertemukan pelajar, mahasiswa, pendidik, akademisi, komunitas kreatif, hingga masyarakat umum dalam satu forum besar untuk membahas masa depan pendidikan Indonesia.

Acara yang digelar di Ganara Art FX Sudirman, Jakarta (2/5), merupakan hasil kolaborasi lintas sektor yang digagas oleh GEKRAFS, Sekolah Tanah Air, Bepro, Cemas.co, dan Distrik Berisik.

Kolaborasi tersebut menjadi simbol bahwa transformasi pendidikan nasional membutuhkan kerja bersama dari berbagai elemen masyarakat.

Peserta dalam forum ini berdiskusi mengenai tantangan pendidikan nasional, mulai dari ketimpangan akses pendidikan, kualitas pembelajaran, kesenjangan fasilitas sekolah, hingga relevansi sistem pendidikan di era perubahan teknologi.

Bepro sebagai gerakan profesional muda yang telah hadir di 20 provinsi turut mengambil peran penting sebagai penghubung aspirasi generasi muda dari berbagai daerah dalam agenda pendidikan nasional.

Forum ini menghadirkan sejumlah pembicara lintas sektor seperti CEO Orbit Edutech M. Andy Zaky, CEO Smartick Indonesia Galih Sulistyaningra, kreator dan guru sejarah Nada Aprianita, Founder Rumus Muda Reza Erfit, hingga perwakilan dari Kementerian Pendidikan dan Kementerian Kebudayaan.

Pada segmen bertajuk “Peta Pendidikan Indonesia”, peserta diajak membaca ulang berbagai persoalan mendasar pendidikan nasional. Diskusi berlangsung aktif dengan tingginya partisipasi peserta yang menyoroti keresahan publik terhadap kondisi pendidikan saat ini.

Sementara dalam sesi “Kerja Sama untuk Generasi Selanjutnya”, forum menekankan pentingnya kolaborasi konkret antar pemangku kepentingan untuk menciptakan pendidikan yang inklusif dan relevan.

Puncak acara ditandai dengan peluncuran Gerakan Benerin 1000 Sekolah yang diinisiasi Sekolah Tanah Air. Program ini bertujuan memperkuat fasilitas belajar, meningkatkan literasi, mengembangkan kapasitas pendidik, hingga membangun budaya belajar yang lebih sehat di sekolah.

Founder Sekolah Tanah Air, Rian Fahardhi, menegaskan bahwa perubahan pendidikan harus dimulai langsung dari lingkungan sekolah.

“Kita terlalu sering berhenti di ruang diskusi. Pendidikan butuh keberanian untuk turun langsung ke sekolah-sekolah dan membangun perubahan dari akar,” ujar Rian.

Ketua Umum Bepro, Luthfi Dipa, menilai tingginya antusiasme peserta menjadi bukti bahwa generasi muda memiliki kepedulian besar terhadap masa depan pendidikan Indonesia.

“Hari ini kita membuktikan bahwa keresahan publik terhadap pendidikan bisa menjadi energi perubahan. Anak muda bukan sekadar penonton, tapi penggerak perubahan,” kata Luthfi.

Melalui program sosial BeCare, Bepro juga berkomitmen menggerakkan jaringan relawannya di 20 provinsi untuk mengawal Gerakan Benerin 1000 Sekolah hingga ke daerah akar rumput.

Selain sesi diskusi, acara turut dimeriahkan penampilan budaya dari Traditional Dancer Club SMPN 253 Jakarta yang memperkuat pesan bahwa pendidikan Indonesia harus tumbuh dari akar nilai dan identitas bangsa.

Hari Raya Pendidikan 2026 menjadi penegasan bahwa pendidikan bukan hanya isu kebijakan, melainkan gerakan sosial dan budaya yang membutuhkan partisipasi kolektif seluruh elemen masyarakat demi mewujudkan Indonesia Emas 2045.