Logo JawaPos
HomeEkonomi
Author avatar - Image
Dimas Choirul, ARM
Minggu, 3 Mei 2026 | 02.33 WIB

PNM Dorong Akses Pendidikan di Daerah Lewat Beasiswa dan Ruang Pintar

PT Permodalan Nasional Madani (PNM) terus berkomitmen dalam memperluas akses pendidikan, khususnya bagi keluarga prasejahtera dengan menyalurkan beasiswa pendidikan kepada lebih dari 4.058 anak nasabah. (Istimewa).

JawaPos.com - Pendidikan masih menjadi fondasi utama dalam membangun kualitassumber daya manusia. Pemerintah sendiri telah menempatkan sektor pendidikan sebagaiprioritas strategis dalam pembangunan nasional, yang tercermin dalam Asta Cita PresidenPrabowo Subianto, khususnya pada poin ke-4 yang menekankan pembangunan sumber dayamanusia melalui penguatan sektor pendidikan.

Sejalan dengan arah tersebut, PT Permodalan Nasional Madani (PNM) terus berkomitmendalam memperluas akses pendidikan, khususnya bagi keluarga prasejahtera. Hingga Mei 2026, PNM telah menyalurkan beasiswa pendidikan kepada lebih dari 4.058 anak nasabah, mulai dari jenjang SD hingga perguruan tinggi, sebagai upaya memutus rantai kemiskinanmelalui pendidikan.

Tidak hanya itu, PNM juga menghadirkan program Ruang Pintar sebagai sarana belajaralternatif bagi anak-anak nasabah dan masyarakat sekitar. Program ini menyasar anak usiasekolah dasar hingga menengah, dengan pendekatan pembelajaran yang interaktif daninklusif. Hingga saat ini, sebanyak 160 Ruang Pintar telah hadir di berbagai wilayahIndonesia, menjangkau 6.017 peserta didik.

Langkah ini menjadi bagian dari komitmen berkelanjutan PNM dalam mendukungpeningkatan literasi dan kualitas pendidikan. Pada momentum Hari Pendidikan Nasional tahun 2026 yang mengusung temaMenguatkan Partisipasi Semesta MewujudkanPendidikan Bermutu untuk Semuamenjadi pengingat bahwa kolaborasi lintas sektor adalahkunci untuk menghadirkan pendidikan yang merata.

Sekretaris Perusahaan PNM, Dodot Patria Ary, menyampaikan bahwa akses terhadappendidikan yang layak merupakan hak setiap anak, termasuk anak-anak dari keluargaprasejahtera yang menjadi bagian dari ekosistem PNM.

“Kami percaya bahwa pendidikanadalah jalan penting untuk membuka peluang dan masa depan yang lebih baik. Kami inginmemastikan bahwa anak-anak nasabah tidak hanya tumbuh dalam lingkungan yang berdayasecara ekonomi, tetapi juga memiliki akses terhadap pendidikan yang berkualitas. Untuk itu, kami berkomitmen untuk terus memperluas dukungan melalui program beasiswa danpenguatan Ruang Pintar PNM agar semakin banyak anak Indonesia yang dapat belajar danbermimpi lebih tinggi,” ujar Dodot.

PNM berkomitmen untuk memberikan akses belajar bagi anak-anak Indonesia agar bisa terussekolah dan meraih cita-cita. Dukungan sederhana yang dihadirkan menjadi langkah nyatauntuk memastikan pendidikan bisa dijangkau oleh lebih banyak keluarga.

Editor: Banu Adikara
Tags
Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore