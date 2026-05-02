PNM Dorong Akses Pendidikan di Daerah Lewat Beasiswa dan Ruang Pintar

JawaPos.com - Pendidikan masih menjadi fondasi utama dalam membangun kualitassumber daya manusia. Pemerintah sendiri telah menempatkan sektor pendidikan sebagaiprioritas strategis dalam pembangunan nasional, yang tercermin dalam Asta Cita PresidenPrabowo Subianto, khususnya pada poin ke-4 yang menekankan pembangunan sumber dayamanusia melalui penguatan sektor pendidikan.

Sejalan dengan arah tersebut, PT Permodalan Nasional Madani (PNM) terus berkomitmendalam memperluas akses pendidikan, khususnya bagi keluarga prasejahtera. Hingga Mei 2026, PNM telah menyalurkan beasiswa pendidikan kepada lebih dari 4.058 anak nasabah, mulai dari jenjang SD hingga perguruan tinggi, sebagai upaya memutus rantai kemiskinanmelalui pendidikan.

Tidak hanya itu, PNM juga menghadirkan program Ruang Pintar sebagai sarana belajaralternatif bagi anak-anak nasabah dan masyarakat sekitar. Program ini menyasar anak usiasekolah dasar hingga menengah, dengan pendekatan pembelajaran yang interaktif daninklusif. Hingga saat ini, sebanyak 160 Ruang Pintar telah hadir di berbagai wilayahIndonesia, menjangkau 6.017 peserta didik.

Baca Juga: PNM Perluas Akses Pendidikan dari Beasiswa hingga Ruang Pintar PNM di Pelosok Negeri

Langkah ini menjadi bagian dari komitmen berkelanjutan PNM dalam mendukungpeningkatan literasi dan kualitas pendidikan. Pada momentum Hari Pendidikan Nasional tahun 2026 yang mengusung tema “Menguatkan Partisipasi Semesta MewujudkanPendidikan Bermutu untuk Semua” menjadi pengingat bahwa kolaborasi lintas sektor adalahkunci untuk menghadirkan pendidikan yang merata.

Sekretaris Perusahaan PNM, Dodot Patria Ary, menyampaikan bahwa akses terhadappendidikan yang layak merupakan hak setiap anak, termasuk anak-anak dari keluargaprasejahtera yang menjadi bagian dari ekosistem PNM.

Baca Juga: Kolaborasi Kementerian UMKM dan PNM Dorong Kemandirian Ekonomi Masyarakat Pulau Rinca

“Kami percaya bahwa pendidikanadalah jalan penting untuk membuka peluang dan masa depan yang lebih baik. Kami inginmemastikan bahwa anak-anak nasabah tidak hanya tumbuh dalam lingkungan yang berdayasecara ekonomi, tetapi juga memiliki akses terhadap pendidikan yang berkualitas. Untuk itu, kami berkomitmen untuk terus memperluas dukungan melalui program beasiswa danpenguatan Ruang Pintar PNM agar semakin banyak anak Indonesia yang dapat belajar danbermimpi lebih tinggi,” ujar Dodot.