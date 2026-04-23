UICI Gelar Wisuda Kedua Kali, Tegaskan Konsep 'Kuliah di Awan’ Bisa Perluas Akses Pendidikan

JawaPos.com - Universitas Insan Cita Indonesia (UICI) menggelar wisuda untuk 56 mahasiswa dari empat program studi, yaitu Bisnis Digital, Informatika, Komunikasi Digital, dan Sains Data. Kegiatan ini menjadi penanda keberhasilan kampus mengusung konsep “kuliah di awan” atau secar online.

Wisuda digelar di Auditorium Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), Jakarta Timur pada Rabu (22/4) malam. UICI membuktikan bahwa konsep pembelajaran yang tak lazim tetap bisa melahirkan SDM yang baik.

Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Kemendukbangga)/BKKBN, Wihaji mengatakan, UICI menerapkan perkuliahan yang tidak seperti kampus pada umumnya. Namun, dia senang tetap bisa melahirkan mahasiswa berkualitas.

“Ini universitas agak lain. Satu, kuliahnya agak lain, tidak seperti kampus yang lain,” ujar Wihaji.

Ia juga menyoroti konsep wisuda yang digelar pada malam hari sebagai sesuatu yang tidak lazim, namun justru mencerminkan fleksibilitas dan inovasi yang ditawarkan UICI. Selain itu, ia mengapresiasi suasana acara yang menurutnya juga berbeda, termasuk keterlibatan berbagai unsur yang hadir dalam prosesi tersebut.

“Tapi insya Allah yang agak lain inilah yang nanti akan menentukan masa depan bangsa Indonesia,” tegasnya.

Sementara Rektor UICI, Prof. Asep Saefuddin mengatakan, wisuda digelar secara hybrid. Cara ini untuk memudahkan wisudawan dari daerah luar Jakarta tetap bisa mengikuti momen bersejarah tersebut.

Asep mengatakan, kampusnya akan terus mengusung semangat Reaching the Unreachable sebagai bagian dari komitmen institusi dalam membuka akses pendidikan yang lebih luas. Dengan begitu, pendidikan yang layak bisa menjangkau hingga ke tingkat daerah.