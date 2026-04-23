UICI Gelar Wisuda Kedua Kali, Tegaskan Konsep 'Kuliah di Awan’ Bisa Perluas Akses Pendidikan

Universitas Insan Cita Indonesia (UICI) menggelar wisuda untuk 56 mahasiswa. (UICI)
JawaPos.com - Universitas Insan Cita Indonesia (UICI) menggelar wisuda untuk 56 mahasiswa dari empat program studi, yaitu Bisnis Digital, Informatika, Komunikasi Digital, dan Sains Data. Kegiatan ini menjadi penanda keberhasilan kampus mengusung konsep “kuliah di awan” atau secar online.
Wisuda digelar di Auditorium Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), Jakarta Timur pada Rabu (22/4) malam. UICI membuktikan bahwa konsep pembelajaran yang tak lazim tetap bisa melahirkan SDM yang baik.
Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Kemendukbangga)/BKKBN, Wihaji mengatakan, UICI menerapkan perkuliahan yang tidak seperti kampus pada umumnya. Namun, dia senang tetap bisa melahirkan mahasiswa berkualitas.
“Ini universitas agak lain. Satu, kuliahnya agak lain, tidak seperti kampus yang lain,” ujar Wihaji.
Ia juga menyoroti konsep wisuda yang digelar pada malam hari sebagai sesuatu yang tidak lazim, namun justru mencerminkan fleksibilitas dan inovasi yang ditawarkan UICI. Selain itu, ia mengapresiasi suasana acara yang menurutnya juga berbeda, termasuk keterlibatan berbagai unsur yang hadir dalam prosesi tersebut.
“Tapi insya Allah yang agak lain inilah yang nanti akan menentukan masa depan bangsa Indonesia,” tegasnya.
Sementara Rektor UICI, Prof. Asep Saefuddin mengatakan, wisuda digelar secara hybrid. Cara ini untuk memudahkan wisudawan dari daerah luar Jakarta tetap bisa mengikuti momen bersejarah tersebut.
Asep mengatakan, kampusnya akan terus mengusung semangat Reaching the Unreachable sebagai bagian dari komitmen institusi dalam membuka akses pendidikan yang lebih luas. Dengan begitu, pendidikan yang layak bisa menjangkau hingga ke tingkat daerah.
“UICI akan terus hadir untuk memperluas akses pendidikan di Indonesia, tidak saja di kota-kota besar tetapi juga hingga ke pelosok pedesaan,” kata Asep.
Kabar Gembira! Gubernur Banten Resmi Hapus Pajak Kendaraan Bermotor, Ini Syaratnya!
21 Rekomendasi Tempat Makan Dekat Stasiun Bandung, Kuliner Terbaik yang Cocok Saat Lagi Transit
15 Kuliner Bakso di Solo yang Selalu Jadi Incaran, dari yang Paling Legend hingga yang Kekinian
Deretan 11 Kuliner Pempek Terenak di Bandung yang Wajib Masuk Daftar Kunjungan
12 Restoran Seafood Terenak di Bandung, Surganya Kuliner Laut yang Tak Pernah Sepi Pengunjung
Pemkot Surabaya Buka Suara Terkait Rencana Penertiban Pasar Koblen
10 Spot Mie Kocok di Bandung Terenak, Kuliner Khas dengan Kuah Kental dan Bumbu Tradisional
20 Tempat Makan Paling Recommended di Semarang, Banyak Pilihan Menu Kuliner yang Memanjakan Lidah
Kasus Korupsi Sritex, Mantan Dirut Bank Jateng Dituntut 10 Tahun
Sisa 6 Laga Tersisa, Ini Jadwal Persib, Borneo FC, dan Persija di Super League! Siapa yang Jadi Juara