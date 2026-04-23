Retno Dyah Agustina, ARM
Kamis, 23 April 2026 | 18.56 WIB

Ratusan Mahasiswa Unusa Jalani Wisuda, Salah Satunya Biarawati

Suster (Sr.) Yustina Klun Kolo, SSpS, menjadi salah satu wisudawan dari Program Studi D4 Analis Kesehatan. (Istimewa)

 
JawaPos.com – Sebanyak 227 mahasiswa Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya (Unusa) menjalani wisuda di Dyandra Convention Center, kemarin (22/4). Suster (Sr.) Yustina Klun Kolo, SSpS, menjadi salah satu wisudawan dari Program Studi D4 Analis Kesehatan. 
 
Yustina tetap hadir dengan seragam biarawati dan jubahnya. Perempuan asal Kefamenanu Kefamenanu, Nusa Tenggara Timur, itu berhasil menjalani pendidikannya di kampus NU yang menjunjung toleransi. ”Sejak awal daftar sudah tahu kalau kampus NU, tapi saya percaya diri saja bisa diterima, meski tetap ada rasa khawatir bagaimana akan berinteraksi,” ucapnya.
 
Selama pembelajaran, ia tak merasa berbeda dengan mahasiswa lainnya. Rasa khawatir yang ia miliki perlahan hilang dengan suasana belajar yang inklusif. ”Unusa memiliki lingkungan akademik yang mendukung pengembangan kompetensi, baik secara profesional maupun pribadi,” jelasnya. 
 

Yustina juga menuturkan pengalamannya saat mengikuti mata kuliah Ahlussunnah wal Jamaah (Aswaja). ”Saya dapat memahami nilai-nilai keislaman dari perspektif yang moderat,” jawabnya. Selain itu, ia juga belajar tentang pentingnya toleransi dan hidup berdampingan secara harmonis.
 
Proses adaptasi yang dihadapi Yustina justru perihal makanan Surabaya yang nyeleneh. ”Rujak cingur, itu yang menurut saya aneh,” ucapnya kemudian tertawa. Begitu juga gaya ceplas ceplos arek Suroboyo yang sempat bikin Yustina kebingungan.
 
Pasca lulus, Yustina akan mengabdi di RS Katolik Budi Rahayu, Blitar. ”Sudah akan kerja di sana, saya berharap ilmu saya dari Unusa bisa bermanfaat untuk banyak orang nanti,” tuturnya.
 

Wisudawan lainnya, Arif Faisol Efendi juga berbagi pengalamannya berkuliah sembari bertugas sebagai perwira kepolisian. Arif berdinas di lingkungan Polda Jawa Timur sebagai Auditor di Inspektorat Pengawasan Daerah (Itwasda).
 
”Gelar sarjana Akuntansi ini jadi bekal saya memperkuat peran sebagai auditor ,” ungkap ayah dari lima anak itu. Ia mengapresiasi Unusa dengan kelasnya yang fleksibel, sehingga mendukung pendidikan mahasiswa yang juga aktif bekerja.

