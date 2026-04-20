Marak Pelecehan Seksual di Kampus, Kemendiktisaintek Akan Evaluasi Satgas PPKS

16 mahasiswa FH UI yang diduga jadi pelaku pelecehan seksual saat disidang terbuka di hadapan mahasiswa FH UI. (TikTok ody)
JawaPos.com - Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemdiktisaintek) berencana mengevaluasi kinerja Satgas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS) di kampus.
Rencana ini muncul menyusul maraknya kasus dugaan pelecehan seksual di lingkungan perguruan tinggi.
Dalam sepekan terakhir, setidaknya ada empat kasus dugaan kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi yang terungkap.
Mulai dari grup chat mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Indonesia (FHUI) yang melecehkan 27 orang dosen dan mahasiswi.
Kemudian ada chat mesum salah satu Guru Besar Universitas Padjadjaran (Unpad), juga Lagu “Erika” dengan lirik seksis yang dinyanyikan ramai-ramai oleh Himpunan Mahasiswa Tambang, Institut Teknologi Bandung (ITB).
Dan yang terbaru adalah chat tak bermoral yang merendahkan perempuan di grup mahasiswa Fakultas Teknik dan Teknologi, IPB University.
Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Wamendiktisaintek) Fauzan menyebut, seluruh kasus tersebut telah ditangani satgas yang ada di kampus masing-masing.
Satgas diberi kewenangan penuh untuk melakukan penyelidikan hingga memberikan rekomendasi pada pihak kampus.
“Tapi tentu saja prosesnya nanti itu juga akan dikomunikasikan dengan pimpinan perguruan tinggi,” ujarnya ditemui usai acara Penandatanganan Kontrak Program Pendanaan Riset dan Pengembangan Tahun 2026, di Jakarta, Senin (20/4).
Keberadaan satgas ini, diakuinya, memang dibentuk karena maraknya kasus dugaan kekerasan seksual (KS) di kampus. Yang artinya, jauh sebelum kasus-kasus viral belakangan ini.
