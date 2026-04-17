Sischa Widya Maharani
17 April 2026, 15.02 WIB

Heboh! Kakak Laki-laki Jisoo BLACKPINK Terseret Kasus Dugaan Pelecehan

Saudara laki-laki Jisoo BLACKPINK ditangkap usai dugaan melakukan tindakan pelecehan. (Koreaboo)

 
JawaPos.com - Kasus dugaan pelecehan seksual yang melibatkan seorang pria berusia 30-an tengah menjadi sorotan publik di Korea Selatan.
 
Menurut Koreaboo, pria tersebut saat ini telah diamankan oleh pihak kepolisian dan sedang menjalani proses penyelidikan lebih lanjut.
 
Kasus ini bermula dari pertemuan antara pelaku dan seorang streamer wanita melalui sistem yang dikenal sebagai “tiket kencan”. 
 
Sistem ini memungkinkan penggemar bertemu langsung dengan streamer setelah memberikan donasi dalam jumlah besar.
 
Diketahui, pelaku membayar sekitar 3 Juta KRW atau senilai Rp 35 Juta untuk kesempatan tersebut yang kemudian dilanjutkan dengan makan bersama korban.
 
Namun setelah itu, korban mengaku diajak ke rumah pelaku dan mengalami kontak fisik yang tidak diinginkan. 
 
Ia menyatakan bahwa dirinya telah beberapa kali menolak tetapi pelaku tetap memaksakan hal tersebut.
 
Korban juga mengklaim adanya upaya pelecehan seksual yang lebih serius dalam kejadian tersebut.
 
"Dia berjanji tidak akan melakukan kontak seksual dengan saya. Saya sudah menolaknya beberapa kali, tetapi dia memaksa melakukan kontak fisik dan juga mencoba melakukan pelecehan seksual terhadap saya," ucap sang streamer.
 
Selain itu, pelaku dilaporkan sempat mengemudi dalam kondisi mabuk setelah makan malam.
 
Kasus ini semakin menjadi perhatian setelah muncul dugaan bahwa pria tersebut merupakan kakak dari Jisoo.
 
Sebuah media Korea bahkan menggunakan foto yang diduga menampilkan idol tersebut bersama keluarganya sehingga memicu spekulasi luas di kalangan netizen.
 
Meski demikian, hingga saat ini belum ada konfirmasi resmi terkait identitas pasti pelaku maupun keterkaitannya dengan keluarga sang idol.
 
Kasus ini pun memicu reaksi beragam dari netizen, mulai dari rasa terkejut hingga kekhawatiran terhadap dampaknya pada Jisoo.
 
Pihak kepolisian masih terus melakukan penyelidikan untuk mengungkap fakta sebenarnya dalam kasus ini.
 

