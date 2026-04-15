Logo JawaPos
HomePendidikan
Author avatar - Image
Tazkia Royyan Hikmatiar
15 April 2026, 20.45 WIB

Setelah UI, Pelecehan Seksual Serupa Diduga Terjadi di Politeknik Negeri Balikpapan, Kampus Turun Tangan

Ilustrasi pelecehan melalui media sosial. (indiatimes.com) - Image

Ilustrasi pelecehan melalui media sosial. (indiatimes.com)

JawaPos.com - Kasus dugaan pelecehan seksual kembali viral di lingkungan kampus setelah kasus di Fakultas Hukum Universitas Indonesia (FH UI). Kali ini kasus serupa diduga terjadi di Politeknik Negeri Balikpapan (Poltekba). Dugaan tersebut mencuat setelah beredarnya percakapan grup WhatsApp yang berisi foto seorang perempuan disertai komentar bernada seksis hingga mengarah pada objektifikasi.

Dalam percakapan itu, korban disebut menjadi bahan pembicaraan tidak pantas beberapa mahasiswa. Mulai dari komentar tubuh hingga “tawar-menawar harga” dan fantasi pribadi, yang kemudian memicu kemarahan publik di media sosial.

Menanggapi hal tersebut, pihak kampus mengaku tengah mengambil langkah dengan melakukan penelusuran internal serta memberikan perlindungan terhadap korban.

“Saat ini, kampus tengah melakukan penelusuran secara menyeluruh dan berupaya maksimal memberikan perlindungan kepada korban,” tulis pernyataan di akun Instagram resmi Poltekba, dikutip Rabu (15/4).

Selain itu, penanganan kasus disebut sedang diproses melalui Satgas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKPT) dengan mengedepankan prinsip objektivitas dan keadilan.

“Penanganan kasus ini juga sedang diproses melalui PPKPT sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku, dengan mengedepankan prinsip objektivitas, transparansi, dan keadilan bagi semua pihak,” tulisnya.

Pihak kampus menegaskan tidak akan mentolerir segala bentuk pelanggaran dan siap mengambil tindakan tegas jika terbukti bersalah.

“Kampus tidak mentolerir segala bentuk pelanggaran dan akan mengambil langkah tegas apabila terbukti terjadi tindakan yang tidak sesuai dengan norma dan aturan yang berlaku,” tegas Poltekba.

Di akhir pernyataannya, Poltekba juga mengimbau publik untuk tidak berspekulasi dan menunggu informasi resmi.

“Kami mengajak seluruh pihak untuk tetap tenang, tidak berspekulasi, serta menghormati proses yang sedang berjalan. Informasi resmi akan disampaikan melalui kanal komunikasi kampus,” pungkasnya.

Editor: Estu Suryowati
Tags
Artikel Terkait
Mahasiswa Universitas Budi Luhur Beri Ultimatum 2x24 Jam ke Rektorat: Pecat Dosen Pelaku Pelecehan Seksual! - Image
Nasional

Mahasiswa Universitas Budi Luhur Beri Ultimatum 2x24 Jam ke Rektorat: Pecat Dosen Pelaku Pelecehan Seksual!

15 April 2026, 19.38 WIB

Menteri PPPA Arifah Fauzi Kecam Keras Pelecehan Seksual oleh 16 Makasiswa FHUI!   - Image
Nasional

Menteri PPPA Arifah Fauzi Kecam Keras Pelecehan Seksual oleh 16 Makasiswa FHUI!  

15 April 2026, 19.10 WIB

Pelecehan Seksual FH UI Terjadi Sejak Tahun 2025, Korban Takut Lapor karena Pelaku Punya Jabatan - Image
Kasuistika

Pelecehan Seksual FH UI Terjadi Sejak Tahun 2025, Korban Takut Lapor karena Pelaku Punya Jabatan

15 April 2026, 18.32 WIB

Terpopuler

7 Kebiasaan Malam Orang yang Tidak akan Pernah Berhasil dalam Hidup Menurut Psikologi - Image
1

7 Kebiasaan Malam Orang yang Tidak akan Pernah Berhasil dalam Hidup Menurut Psikologi

2

7 Kuliner Cwie Mie Terenak di Malang, Kuliner Ikonik dengan Cita Rasa Otentik

3

Jadwal Piala AFF U-17 Timnas Indonesia U-17 vs Timor Leste, Siaran Langsung, dan Daftar Skuad Garuda Muda

4

Bupati Gresik Gus Yani Buka Suara soal Kasus SK ASN Palsu, Korban Rugi hingga Rp 150 Juta

5

Kasus Penipuan ASN di Gresik Menghadirkan Fakta Baru, Pegawai DPMD Mengaku Jadi Korban

6

Kronologi Kasus Pelecehan Seksual FH UI, 16 Mahasiswa Terduga Pelaku Disidang Terbuka

7

Tak Perlu ke Jogja, 12 Tempat Kuliner Gudeg Ini Ada di Malang yang Juga Istimewa dan Rasanya Juara

8

Momen Terduga Pelaku Pelecehan di FH UI yang juga Anak Polisi Dikonfrontasi Mahasiswa

9

12 Pilihan Restoran Terenak di Malang untuk Keluarga dengan Suasana Adem dan Punya Spot Instagramable

10

11 Tempat Kuliner Gudeg di Surabaya Paling Enak Soal Rasa Bikin Nostalgia dengan Jogja

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore