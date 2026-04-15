Tazkia Royyan Hikmatiar
15 April 2026, 18.32 WIB

Pelecehan Seksual FH UI Terjadi Sejak Tahun 2025, Korban Takut Lapor karena Pelaku Punya Jabatan

Ilustrasi pelecehan seksual (JawaPos)

JawaPos.com - Kasus pelecehan seksual di Fakultas Hukum Universitas Indonesia (FH UI) yang baru viral belakangan ini ternyata sudah terjadi sejak tahun 2025. Korban sempat merasa takut untuk melaporkan kejadian yang menimpanya karena para pelaku memiliki jabatan di kampus.

"Para korban sudah mengetahui mereka dilecehkan dari tahun 2025," ujar Kuasa Hukum korban, Timotius Sigukguk, kepada wartawan, Rabu (15/4).

"Saya rasa kita semua bisa bayangkan bagaimana rasanya bagi mereka dari tahun 2025 setiap kali masuk ke kampus, tiap kali masuk kelas mereka tau kapanpun, para pelaku itu bisa membicarakan mereka, bisa melecehkan mereka di depan mereka sendiri dengan sarana grup privat tersebut," imbuhnya.

Timotius menceritakan bahwa dirinya baru mengambil kasus ini pada lebaran tahun 2026 ini, saat beberapa orang korban akhirnya berani melaporkan kasus pelecehan seksual tersebut.

"Dan yang semua harus tahu ini sangat tidak mudah bagi korban," ucapnya.

Pasalnya, 16 terduga pelaku pelecehan seksual itu merupakan orang-orang yang memiliki jabatan di kampus.

"Mereka semua memiliki jabatan di kampus, korban merasa takut jika kasus ini naik, apakah masyarakat akan menganggapnya sebagai hal lumrah dan korban justru akan didiskreditkan," ungkap Timotius.

"Dan jujur itu sempat terjadi juga. Ada beberapa pihak-pihak yang masih mendiskreditkan perjuangan korban. Yang menyatakan bahwasanya ini lebay, ini semua terlalu berlebihan," pungkasnya.

Untuk diketahui, kasus ini mencuat setelah beredarnya tangkapan layar percakapan di grup media sosial yang diduga melibatkan mahasiswa FH UI dan memuat konten tidak pantas.

Diduga ada 16 mahasiswa yang ada di dalam grup chat tersebut. Komentar-komentar yang mengobjektifikasi tubuh perempuan terlihat banyak diungkap dalam percakapan tersebut. Hal itu pun dibenarkan pihak Dekanat FH UI.

Artikel Terkait
Sudah 27 Orang yang Melapor sebagai Korban Pelecehan Seksual FH UI, 20 Mahasiswa dan 7 Dosen - Image
Kasuistika

Sudah 27 Orang yang Melapor sebagai Korban Pelecehan Seksual FH UI, 20 Mahasiswa dan 7 Dosen

15 April 2026, 18.11 WIB

BEM UI Desak Kampus DO 16 Mahasiswa Pelaku Pelecehan Seksual di FH UI - Image
Kasuistika

BEM UI Desak Kampus DO 16 Mahasiswa Pelaku Pelecehan Seksual di FH UI

15 April 2026, 04.27 WIB

Momen Terduga Pelaku Pelecehan di FH UI yang juga Anak Polisi Dikonfrontasi Mahasiswa - Image
Pendidikan

Momen Terduga Pelaku Pelecehan di FH UI yang juga Anak Polisi Dikonfrontasi Mahasiswa

14 April 2026, 17.59 WIB

Terpopuler

7 Kebiasaan Malam Orang yang Tidak akan Pernah Berhasil dalam Hidup Menurut Psikologi - Image
1

7 Kebiasaan Malam Orang yang Tidak akan Pernah Berhasil dalam Hidup Menurut Psikologi

2

7 Kuliner Cwie Mie Terenak di Malang, Kuliner Ikonik dengan Cita Rasa Otentik

3

Jadwal Piala AFF U-17 Timnas Indonesia U-17 vs Timor Leste, Siaran Langsung, dan Daftar Skuad Garuda Muda

4

Bupati Gresik Gus Yani Buka Suara soal Kasus SK ASN Palsu, Korban Rugi hingga Rp 150 Juta

5

Kasus Penipuan ASN di Gresik Menghadirkan Fakta Baru, Pegawai DPMD Mengaku Jadi Korban

6

Kronologi Kasus Pelecehan Seksual FH UI, 16 Mahasiswa Terduga Pelaku Disidang Terbuka

7

Tak Perlu ke Jogja, 12 Tempat Kuliner Gudeg Ini Ada di Malang yang Juga Istimewa dan Rasanya Juara

8

Momen Terduga Pelaku Pelecehan di FH UI yang juga Anak Polisi Dikonfrontasi Mahasiswa

9

12 Pilihan Restoran Terenak di Malang untuk Keluarga dengan Suasana Adem dan Punya Spot Instagramable

10

11 Tempat Kuliner Gudeg di Surabaya Paling Enak Soal Rasa Bikin Nostalgia dengan Jogja

