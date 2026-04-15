Pelecehan Seksual FH UI Terjadi Sejak Tahun 2025, Korban Takut Lapor karena Pelaku Punya Jabatan

JawaPos.com - Kasus pelecehan seksual di Fakultas Hukum Universitas Indonesia (FH UI) yang baru viral belakangan ini ternyata sudah terjadi sejak tahun 2025. Korban sempat merasa takut untuk melaporkan kejadian yang menimpanya karena para pelaku memiliki jabatan di kampus.

"Para korban sudah mengetahui mereka dilecehkan dari tahun 2025," ujar Kuasa Hukum korban, Timotius Sigukguk, kepada wartawan, Rabu (15/4).

"Saya rasa kita semua bisa bayangkan bagaimana rasanya bagi mereka dari tahun 2025 setiap kali masuk ke kampus, tiap kali masuk kelas mereka tau kapanpun, para pelaku itu bisa membicarakan mereka, bisa melecehkan mereka di depan mereka sendiri dengan sarana grup privat tersebut," imbuhnya.

Timotius menceritakan bahwa dirinya baru mengambil kasus ini pada lebaran tahun 2026 ini, saat beberapa orang korban akhirnya berani melaporkan kasus pelecehan seksual tersebut.

"Dan yang semua harus tahu ini sangat tidak mudah bagi korban," ucapnya.

Pasalnya, 16 terduga pelaku pelecehan seksual itu merupakan orang-orang yang memiliki jabatan di kampus.

"Mereka semua memiliki jabatan di kampus, korban merasa takut jika kasus ini naik, apakah masyarakat akan menganggapnya sebagai hal lumrah dan korban justru akan didiskreditkan," ungkap Timotius.

"Dan jujur itu sempat terjadi juga. Ada beberapa pihak-pihak yang masih mendiskreditkan perjuangan korban. Yang menyatakan bahwasanya ini lebay, ini semua terlalu berlebihan," pungkasnya.

Untuk diketahui, kasus ini mencuat setelah beredarnya tangkapan layar percakapan di grup media sosial yang diduga melibatkan mahasiswa FH UI dan memuat konten tidak pantas.