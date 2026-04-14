10 Kesalahan Fatal Sebelum UTBK SNBT yang Harus Dihindari, Bisa Gagalkan Lolos PTN

JawaPos.com - Ujian Tulis Berbasis Komputer Seleksi Nasional Berdasarkan Tes (UTBK SNBT) menjadi salah satu jalur utama masuk perguruan tinggi negeri (PTN). Persaingan yang ketat membuat peserta dituntut tidak hanya siap secara akademik, tetapi juga strategi dan mental.

Sayangnya, masih banyak peserta yang melakukan kesalahan mendasar dalam persiapan hingga pelaksanaan ujian. Kesalahan ini kerap dianggap sepele, padahal berdampak besar terhadap hasil akhir.

Dilansir dari laman Ruang Guru dan Universitas STEKOM, berikut 10 kesalahan fatal sebelum UTBK SNBT yang wajib dihindari.

1. Salah Memilih Pusat Ujian

Memilih lokasi ujian tanpa mempertimbangkan jarak dan akses menjadi kesalahan umum. Lokasi yang terlalu jauh berisiko membuat peserta kelelahan bahkan terlambat datang. Kondisi ini bisa memengaruhi fokus saat mengerjakan soal. Idealnya, pilih pusat ujian yang mudah dijangkau dan minim risiko hambatan transportasi.

2. Salah Strategi Belajar

Banyak peserta bingung harus mulai dari mana hingga akhirnya menggunakan strategi belajar yang tidak tepat. Hanya mengerjakan soal tanpa memahami konsep menjadi kesalahan fatal. UTBK menuntut kemampuan penalaran tinggi, sehingga pemahaman konsep jauh lebih penting dibanding sekadar menghafal.

3. Terlambat Mulai Persiapan

Menunda belajar hingga pengumuman jalur lain keluar menjadi kesalahan yang sering terjadi. Waktu persiapan yang sempit membuat materi tidak terserap maksimal. Padahal, UTBK membutuhkan latihan konsisten dalam jangka waktu cukup panjang.