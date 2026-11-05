7 Cara Orang Tua yang Penuh Kasih Tetapi Bisa Membuat Anak yang Sudah Dewasa Menjauh

seseorang yang menjauh dari orang tuanya / foto: Magnific/bokodi

JawaPos.com - Tidak semua anak yang mulai menjaga jarak dari orang tuanya tumbuh menjadi anak yang tidak tahu berterima kasih. Terkadang, di balik keputusan untuk lebih jarang menelepon, mengurangi kunjungan, atau membatasi percakapan, ada perasaan yang sudah lama dipendam. Ada cinta yang masih tersisa, tetapi juga ada luka yang belum pernah benar-benar didengarkan.

Menjadi orang tua adalah perjalanan panjang yang dipenuhi kasih sayang, pengorbanan, dan harapan. Sejak anak dilahirkan, orang tua berusaha memberikan yang terbaik. Mereka bekerja keras, mencukupi kebutuhan, melindungi dari bahaya, memberikan nasihat, dan berharap anak tumbuh menjadi pribadi yang bahagia serta berhasil dalam kehidupan.



Namun, ada satu kenyataan yang terkadang sulit diterima: niat baik tidak selalu menghasilkan pengalaman emosional yang baik bagi anak.



Orang tua mungkin merasa sedang menunjukkan perhatian, tetapi anak justru merasakannya sebagai tekanan. Orang tua merasa sedang memberikan nasihat, tetapi anak menganggapnya sebagai bentuk ketidakpercayaan. Orang tua merasa sedang melindungi, tetapi anak merasa kebebasannya terus dibatasi.



Inilah salah satu persoalan menarik dalam psikologi keluarga. Hubungan orang tua dan anak tidak hanya ditentukan oleh seberapa besar kasih sayang yang diberikan, tetapi juga oleh bagaimana kasih sayang tersebut disampaikan dan diterima.



Ketika anak masih kecil, mereka membutuhkan perlindungan, arahan, dan pengawasan. Namun, ketika memasuki usia dewasa, kebutuhan psikologis mereka mulai berubah. Mereka ingin dihargai sebagai individu yang memiliki pemikiran, keputusan, pasangan, pekerjaan, dan kehidupan sendiri.



Jika orang tua tidak mampu menyesuaikan cara memperlakukan anak dengan tahap perkembangannya, hubungan yang dahulu terasa dekat perlahan dapat berubah menjadi hubungan yang penuh ketegangan.



Menurut berbagai konsep psikologi, termasuk teori keterikatan (attachment theory), teori determinasi diri (self-determination theory), dan penelitian tentang batasan interpersonal, ada beberapa pola perilaku orang tua yang tanpa disadari dapat membuat anak dewasa memilih untuk menjauh.



Dilansir dari Psychology Today pada Kamis (5/11), terdapat tujuh di antaranya.



1. Terlalu Sering Mengatur Kehidupan Anak dengan Alasan Ingin Melindunginya



Salah satu bentuk kasih sayang yang paling sering disalahartikan adalah keinginan untuk terus mengendalikan kehidupan anak.



Orang tua merasa sudah memiliki banyak pengalaman. Mereka pernah menghadapi kesulitan, membuat kesalahan, mengalami kegagalan, dan melewati berbagai situasi kehidupan. Karena itu, mereka merasa memiliki kewajiban untuk memastikan anak tidak mengalami hal yang sama.



Masalahnya muncul ketika keinginan melindungi berubah menjadi kebiasaan mengatur hampir semua aspek kehidupan anak.



Mulai dari pekerjaan yang harus dipilih, pasangan yang dianggap cocok, tempat tinggal, cara mengelola uang, hingga keputusan sederhana mengenai bagaimana anak menghabiskan waktu luangnya.



Kalimat seperti:



"Jangan bekerja di tempat itu, nanti kamu susah."



"Ibu tahu yang terbaik untuk kamu."



"Mengapa tidak mengikuti saran Ayah saja?"



"Kamu belum punya cukup pengalaman untuk menentukan semuanya sendiri."



Mungkin terdengar seperti ungkapan perhatian. Namun, jika terus diulang, anak bisa merasa bahwa orang tuanya tidak pernah benar-benar mempercayai kemampuan mereka.



Dalam psikologi, pola ini berkaitan dengan psychological control, yaitu bentuk pengendalian yang memengaruhi kebebasan psikologis seseorang melalui tekanan, rasa bersalah, atau tuntutan emosional.



Anak dewasa membutuhkan kesempatan untuk menentukan arah kehidupannya sendiri. Mereka mungkin membuat keputusan yang berbeda dari harapan orang tua. Bahkan, terkadang mereka harus mengalami kegagalan agar dapat belajar menjadi lebih mandiri.



Ketika setiap keputusan terus dikoreksi, anak dapat merasa bahwa menjadi dirinya sendiri tidak pernah cukup.



Akibatnya, mereka mulai mengurangi cerita tentang kehidupan pribadi. Mereka tidak lagi menceritakan rencana pekerjaan, hubungan asmara, atau persoalan keuangan karena khawatir akan mendapatkan ceramah panjang.



Lambat laun, jarak emosional terbentuk.



Pelajaran psikologisnya: Melindungi anak tidak berarti mengambil alih kehidupannya. Orang tua yang bijaksana memahami bahwa ketika anak dewasa, tugas mereka bukan lagi mengendalikan setiap langkah, melainkan menjadi tempat yang aman ketika anak membutuhkan dukungan.



2. Selalu Memberikan Nasihat, tetapi Jarang Benar-Benar Mendengarkan



Banyak orang tua sangat ingin membantu anaknya. Ketika anak bercerita tentang masalah pekerjaan, hubungan, atau kehidupan rumah tangga, respons pertama yang muncul sering kali berupa nasihat.



Orang tua segera memberikan solusi.



"Seharusnya kamu begini."



"Kalau menurut Ibu, jangan lakukan itu."



"Dulu Ayah juga pernah mengalami hal yang sama."



"Makanya, dari awal dengarkan nasihat orang tua."



Padahal, tidak setiap cerita membutuhkan solusi.



Terkadang, anak hanya ingin didengarkan. Mereka ingin memiliki kesempatan untuk mengungkapkan perasaan tanpa langsung dinilai, dikoreksi, atau dibandingkan dengan pengalaman orang lain.



Dalam psikologi komunikasi, kemampuan mendengarkan secara empatik merupakan bagian penting dari hubungan interpersonal yang sehat.



Mendengarkan secara empatik berarti berusaha memahami pengalaman emosional seseorang sebelum memberikan penilaian atau solusi.



Bayangkan seorang anak yang baru saja kehilangan pekerjaan. Ia datang kepada orang tuanya karena merasa kecewa dan takut menghadapi masa depan.



Namun, sebelum selesai bercerita, orang tuanya sudah mengatakan bahwa ia kurang berusaha, kurang berhati-hati, atau seharusnya sejak awal memilih pekerjaan lain.



Mungkin orang tua bermaksud memotivasi. Namun, bagi anak, respons tersebut bisa terasa seperti penolakan terhadap perasaannya.



Ia akhirnya belajar bahwa bercerita kepada orang tua tidak membuatnya merasa lebih baik.



Sebaliknya, ia justru merasa semakin bersalah dan tidak dimengerti.



Jika pola ini terus terjadi, anak mungkin mulai mencari tempat bercerita lain. Mereka lebih nyaman berbicara dengan pasangan, sahabat, atau orang lain yang mampu mendengarkan tanpa terburu-buru menghakimi.



Bukan berarti mereka tidak lagi menyayangi orang tuanya. Mereka hanya merasa tidak mendapatkan ruang emosional yang dibutuhkan.



Pelajaran psikologisnya: Tidak semua masalah anak harus diselesaikan oleh orang tua. Terkadang, kalimat sederhana seperti "Ibu mengerti kamu sedang kesulitan" jauh lebih berarti daripada sepuluh nasihat yang tidak diminta.



3. Sering Menggunakan Pengorbanan Masa Lalu untuk Membuat Anak Merasa Berutang Budi



Ini merupakan salah satu pola yang paling menyakitkan dalam hubungan keluarga.



Orang tua tentu memiliki banyak pengorbanan. Mereka bekerja keras, mengurangi kebutuhan pribadi, mengorbankan waktu, dan mengerahkan tenaga agar anak mendapatkan kehidupan yang lebih baik.



Pengorbanan tersebut nyata dan layak dihargai.



Namun, persoalan muncul ketika pengorbanan masa lalu terus digunakan sebagai alat untuk mengendalikan keputusan anak pada masa sekarang.



Misalnya:



"Ibu sudah membesarkan kamu dengan susah payah."



"Setelah semua yang Ayah lakukan, sekarang kamu tega menolak?"



"Kamu bisa hidup seperti sekarang karena pengorbanan orang tua."



"Dulu kami tidak pernah memikirkan diri sendiri demi kamu."



Kalimat seperti ini dapat membuat anak merasa bahwa kasih sayang orang tua bukan sesuatu yang diberikan dengan tulus, melainkan utang yang harus dibayar sepanjang hidup.



Dalam psikologi, pola tersebut dapat berkaitan dengan guilt-tripping, yaitu penggunaan rasa bersalah untuk memengaruhi perilaku orang lain.



Anak mungkin akhirnya menuruti keinginan orang tua bukan karena benar-benar setuju, melainkan karena takut dianggap durhaka, tidak tahu terima kasih, atau tidak menghargai pengorbanan keluarga.



Secara lahiriah, hubungan mereka mungkin terlihat baik-baik saja. Anak tetap menelepon, mengunjungi rumah, memberikan uang, atau memenuhi berbagai permintaan.



Namun, di dalam dirinya mungkin tumbuh kelelahan emosional.



Ia merasa tidak pernah benar-benar bebas menentukan pilihan karena selalu dibayangi pengorbanan masa lalu.



Dalam jangka panjang, anak dapat mulai menghindari percakapan yang berpotensi memunculkan rasa bersalah. Bahkan, kunjungan keluarga yang seharusnya menyenangkan bisa terasa seperti kewajiban yang melelahkan.



Penting dipahami bahwa menghargai pengorbanan orang tua tidak berarti anak harus menyerahkan seluruh kebebasan hidupnya.



Kasih sayang yang sehat tidak menjadikan pengorbanan sebagai alat tawar-menawar.



Pelajaran psikologisnya: Anak dapat menghargai perjuangan orang tua tanpa harus menyetujui semua keinginan mereka. Pengorbanan seharusnya menjadi bagian dari sejarah kasih sayang keluarga, bukan senjata untuk memenangkan setiap perbedaan pendapat.



4. Tidak Menghormati Batasan dan Privasi Anak yang Sudah Dewasa



Ketika anak masih kecil, orang tua memang memiliki tanggung jawab besar untuk mengetahui aktivitas dan pergaulannya.



Namun, ketika anak telah dewasa, kebutuhan akan privasi menjadi semakin penting.



Mereka memiliki kehidupan pribadi yang tidak selalu harus diketahui atau dikomentari oleh orang tua.



Misalnya, anak mungkin tidak ingin membicarakan masalah rumah tangga, kondisi keuangan, konflik dengan pasangan, atau keputusan pribadi tertentu.



Sayangnya, sebagian orang tua menganggap keterbukaan total sebagai bukti kedekatan keluarga.



Mereka merasa berhak mengetahui segala sesuatu karena status mereka sebagai orang tua.



Ada pula orang tua yang sering menelepon berulang kali, memeriksa kehidupan pribadi anak, menanyakan hal-hal yang terlalu sensitif, atau merasa tersinggung ketika anak tidak langsung menjawab pesan.



Bahkan, ada yang menceritakan masalah pribadi anak kepada saudara atau kerabat tanpa meminta izin terlebih dahulu.



Dalam psikologi hubungan, batasan interpersonal atau personal boundaries merupakan bagian penting dari hubungan yang sehat.



Batasan membantu seseorang memahami wilayah tanggung jawab, privasi, dan kebutuhan emosional masing-masing.



Hubungan keluarga yang dekat tidak berarti semua batasan harus dihilangkan.



Justru, hubungan yang sehat memungkinkan setiap anggota keluarga memiliki ruang pribadi tanpa harus merasa bersalah.



Ketika privasi anak terus dilanggar, mereka dapat merasa tidak aman untuk berbagi cerita.



Mereka mulai menyembunyikan informasi, membatasi percakapan, atau mengurangi frekuensi kunjungan.



Pada akhirnya, orang tua mungkin bertanya-tanya mengapa anak semakin tertutup, padahal mereka merasa tidak pernah berhenti menunjukkan perhatian.



Jawabannya mungkin sederhana: anak membutuhkan ruang untuk menjadi individu yang mandiri.



Pelajaran psikologisnya: Kedekatan bukan berarti memiliki akses tanpa batas terhadap kehidupan seseorang. Menghormati privasi anak merupakan salah satu cara menunjukkan bahwa orang tua mempercayai kedewasaan mereka.



5. Sering Membandingkan Anak dengan Saudara atau Orang Lain



Mungkin banyak orang tua tidak menyadari betapa dalamnya pengaruh perbandingan terhadap harga diri anak.



Mereka mungkin berpikir bahwa membandingkan anak dengan saudara, sepupu, atau teman sebaya dapat menjadi motivasi agar anak lebih berusaha.



Contohnya:



"Lihat kakakmu, pekerjaannya sudah bagus."



"Anak tetangga saja sudah punya rumah sendiri."



"Sepupumu bisa membahagiakan orang tuanya, mengapa kamu tidak?"



"Dulu teman-teman Ayah sudah berhasil pada usia kamu."



Bagi orang tua, ucapan tersebut mungkin sekadar dorongan.



Namun, bagi anak dewasa, perbandingan yang terus-menerus dapat menimbulkan perasaan bahwa pencapaian mereka tidak pernah cukup.



Dalam psikologi sosial, proses membandingkan diri dengan orang lain dikenal sebagai social comparison.



Manusia memang secara alami menggunakan orang lain sebagai salah satu referensi untuk mengevaluasi dirinya. Akan tetapi, ketika perbandingan digunakan terus-menerus sebagai bentuk kritik, hal tersebut dapat merusak rasa percaya diri dan hubungan interpersonal.



Anak mungkin mulai merasa bahwa dirinya hanya dihargai ketika berhasil mencapai standar tertentu.



Ia mendapat pujian ketika memiliki pekerjaan bagus, penghasilan tinggi, atau pencapaian yang membanggakan keluarga.



Namun, ketika sedang mengalami kesulitan, ia justru merasa dipandang sebagai seseorang yang gagal.



Kondisi ini dapat membuat anak enggan berbagi kabar tentang kehidupannya.



Mereka tidak ingin kembali mendengar cerita mengenai keberhasilan orang lain yang digunakan untuk mengukur kekurangan dirinya.



Akibatnya, hubungan keluarga menjadi semakin formal dan kurang hangat.



Anak mungkin tetap datang ketika ada acara keluarga, tetapi tidak lagi merasa nyaman membicarakan impian, kegagalan, atau persoalan pribadinya.



Pelajaran psikologisnya: Setiap anak memiliki perjalanan hidup yang berbeda. Orang tua sebaiknya membantu anak mengembangkan potensinya sendiri, bukan menjadikannya peserta perlombaan yang harus selalu mengalahkan orang lain.



6. Sulit Mengakui Kesalahan dan Selalu Merasa Paling Benar



Dalam hubungan orang tua dan anak, perbedaan pendapat merupakan sesuatu yang wajar.



Anak dewasa mungkin memiliki pandangan berbeda tentang pekerjaan, pernikahan, pengasuhan anak, keuangan, atau nilai-nilai kehidupan.



Perbedaan tersebut tidak selalu menunjukkan bahwa anak tidak menghormati orang tua.



Namun, hubungan dapat menjadi sulit ketika orang tua tidak pernah bersedia mengakui kemungkinan bahwa mereka melakukan kesalahan.



Setiap kritik dianggap sebagai bentuk pembangkangan.



Setiap keberatan dianggap sebagai tindakan tidak sopan.



Setiap usaha anak untuk menjelaskan perasaannya dianggap sebagai upaya menyalahkan orang tua.



Misalnya, seorang anak mengatakan bahwa ia merasa terluka karena dahulu sering mendapatkan perkataan kasar.



Alih-alih mendengarkan, orang tua justru menjawab:



"Dulu zaman kami memang seperti itu."



"Kamu terlalu sensitif."



"Orang tua mana yang tidak pernah marah?"



"Kamu harusnya ingat semua hal baik yang sudah kami lakukan."



Respons seperti ini dapat membuat anak merasa bahwa pengalaman emosionalnya tidak diakui.



Dalam psikologi, hal tersebut dapat berkaitan dengan emotional invalidation, yaitu ketika perasaan atau pengalaman emosional seseorang diremehkan, disangkal, atau dianggap tidak layak.



Padahal, mengakui perasaan anak tidak berarti orang tua harus selalu setuju dengan penilaiannya.



Orang tua dapat memiliki sudut pandang sendiri sekaligus mengakui bahwa tindakan mereka mungkin pernah menyakiti anak.



Misalnya dengan mengatakan:



"Ibu mungkin dahulu tidak menyadari bahwa perkataan itu membuat kamu terluka. Ibu minta maaf."



Kalimat sederhana seperti ini dapat membuka ruang untuk memperbaiki hubungan.



Tidak ada orang tua yang sempurna. Namun, orang tua yang bersedia belajar dan mengakui kesalahan memberikan contoh kedewasaan emosional yang sangat berharga.



Anak tidak membutuhkan orang tua yang selalu benar. Mereka membutuhkan orang tua yang mampu bersikap manusiawi.



Pelajaran psikologisnya: Meminta maaf tidak mengurangi wibawa orang tua. Sebaliknya, keberanian mengakui kesalahan menunjukkan bahwa kasih sayang lebih penting daripada keinginan untuk selalu menang.



7. Menganggap Anak Dewasa Harus Selalu Memenuhi Harapan dan Kebutuhan Emosional Orang Tua



Bentuk kasih sayang yang terkadang paling sulit dikenali adalah ketika orang tua menjadikan anak sebagai sumber utama pemenuhan kebutuhan emosional mereka.



Tentu saja, hubungan orang tua dan anak seharusnya saling memberikan perhatian.



Anak dewasa juga memiliki tanggung jawab moral untuk memperhatikan kesejahteraan orang tuanya sesuai kemampuan.



Namun, hubungan menjadi tidak sehat ketika anak dianggap bertanggung jawab atas seluruh kebahagiaan, kesepian, dan kestabilan emosi orang tua.



Contohnya, orang tua merasa sangat tersinggung ketika anak tidak bisa berkunjung setiap akhir pekan.



Mereka menganggap kesibukan anak sebagai tanda tidak peduli.



Ketika anak memiliki pasangan atau membangun keluarga sendiri, orang tua merasa kehilangan tempat istimewa.



Bahkan, mereka dapat mengatakan:



"Sejak menikah, kamu sudah berubah."



"Sekarang kamu lebih mementingkan pasangan daripada orang tua."



"Kalau kamu sayang Ibu, seharusnya kamu selalu punya waktu."



"Rumah ini sudah tidak penting lagi bagimu."



Di balik ucapan tersebut mungkin terdapat rasa kesepian, ketakutan kehilangan kedekatan, atau kekhawatiran bahwa hubungan keluarga semakin renggang.



Perasaan itu manusiawi. Akan tetapi, anak tidak seharusnya menjadi satu-satunya penanggung jawab kebahagiaan orang tua.



Dalam psikologi keluarga, terdapat konsep differentiation of self, yang berkaitan dengan kemampuan seseorang mempertahankan identitas dan kemandirian emosional sambil tetap menjalin hubungan dengan keluarga.



Anak dewasa perlu membangun kehidupannya sendiri tanpa harus memutus hubungan dengan orang tua.



Sebaliknya, orang tua juga perlu mengembangkan kehidupan sosial, kegiatan, minat, dan sumber dukungan emosional di luar hubungan dengan anak.



Ketika orang tua tidak mampu menerima perubahan tersebut, anak dapat merasa bahwa setiap langkah menuju kemandirian akan selalu dianggap sebagai bentuk pengkhianatan.



Pada akhirnya, sebagian anak memilih menjaga jarak untuk mengurangi konflik dan tekanan emosional.



Pelajaran psikologisnya: Anak boleh mencintai orang tuanya sekaligus membangun kehidupan sendiri. Kasih sayang yang sehat memberikan ruang bagi kedua belah pihak untuk tumbuh, bukan menuntut salah satu pihak mengorbankan seluruh kebutuhan pribadinya.



Mengapa Anak Dewasa Terkadang Memilih Menjauh daripada Terus Mempertahankan Kedekatan?



Ketika anak mulai jarang menghubungi orang tua, sebagian orang tua langsung mengambil kesimpulan bahwa anak sudah berubah, melupakan keluarga, atau tidak lagi menghargai pengorbanan mereka.



Padahal, jarak emosional tidak selalu muncul karena hilangnya kasih sayang.



Ada beberapa kemungkinan alasan psikologis di balik perubahan tersebut.



Pertama, kelelahan emosional.



Anak mungkin sudah terlalu sering menghadapi kritik, konflik, tuntutan, atau perasaan bersalah. Mengurangi interaksi menjadi cara untuk mendapatkan ketenangan.



Kedua, keinginan mempertahankan kesehatan hubungan.



Sebagian anak justru mengambil jarak agar konflik tidak semakin besar. Mereka merasa bahwa pertemuan yang terlalu sering hanya akan memunculkan pertengkaran yang sama.



Ketiga, kebutuhan untuk membangun identitas pribadi.



Ketika dewasa, seseorang perlu memiliki kesempatan untuk menentukan nilai, pilihan, dan tujuan hidupnya sendiri. Hal tersebut merupakan bagian normal dari perkembangan manusia.



Keempat, pengalaman masa lalu yang belum terselesaikan.



Luka emosional yang tidak pernah dibicarakan dapat memengaruhi cara seseorang memandang hubungan keluarga pada masa sekarang.



Kelima, perubahan prioritas kehidupan.



Pekerjaan, pernikahan, anak, kesehatan, dan tanggung jawab lainnya dapat membuat waktu anak dewasa semakin terbatas. Berkurangnya frekuensi komunikasi tidak otomatis berarti berkurangnya rasa sayang.



Penting diingat bahwa tidak semua anak yang menjaga jarak memiliki pengalaman keluarga yang buruk. Ada pula faktor geografis, kesibukan, perbedaan karakter, dan kebutuhan pribadi yang memengaruhi kedekatan keluarga.



Karena itu, orang tua sebaiknya tidak langsung menghakimi sebelum memahami alasan sebenarnya.



Bagaimana Orang Tua Bisa Memperbaiki Hubungan dengan Anak yang Sudah Dewasa?



Kabar baiknya, hubungan yang mulai renggang tidak selalu berarti tidak bisa diperbaiki.



Selama masih ada kemauan untuk saling mendengarkan, menghormati, dan melakukan perubahan, selalu ada peluang untuk membangun hubungan yang lebih sehat.



Berikut beberapa langkah yang dapat dilakukan.



1. Mulailah dengan Mendengarkan Tanpa Membela Diri



Jika anak mengatakan bahwa ada perilaku orang tua yang menyakitinya, cobalah mendengarkan sampai selesai.



Jangan terburu-buru menjelaskan niat baik atau mengingatkan pengorbanan masa lalu.



Dengarkan terlebih dahulu bagaimana anak mengalami hubungan tersebut.



2. Belajar Meminta Maaf dengan Tulus



Permintaan maaf yang baik tidak perlu disertai pembelaan panjang.



Hindari kalimat seperti, "Maaf kalau kamu merasa tersinggung."



Lebih baik katakan, "Ayah menyadari perkataan Ayah dahulu menyakitimu. Ayah minta maaf."



Permintaan maaf yang tulus mengakui dampak perilaku, bukan sekadar niat di baliknya.



3. Berikan Ruang untuk Anak Mengambil Keputusan



Jangan menganggap perbedaan pilihan sebagai bentuk penolakan terhadap orang tua.



Anak mungkin memiliki cara hidup yang berbeda, dan itu merupakan bagian dari kedewasaan.



Berikan nasihat ketika diminta, atau sampaikan pendapat dengan cara yang tidak memaksa.



4. Hormati Batasan dan Kehidupan Pribadinya



Jangan memaksa anak menceritakan semua hal.



Hormati keputusan mereka ketika membutuhkan waktu sendiri, tidak bisa berkunjung, atau belum siap membicarakan persoalan tertentu.



5. Bangun Hubungan Tanpa Tuntutan Berlebihan



Hubungan keluarga akan terasa lebih hangat ketika interaksi tidak selalu dipenuhi kewajiban, kritik, atau permintaan.



Sesekali, hubungi anak hanya untuk menanyakan kabarnya.



Tidak harus selalu membahas pekerjaan, uang, pernikahan, atau pencapaian.



6. Tunjukkan Perubahan Melalui Perilaku



Kepercayaan tidak dapat dibangun hanya dengan kata-kata.



Jika dahulu orang tua sering mengkritik, belajarlah memberikan apresiasi.



Jika dahulu sering mengendalikan, mulailah menghormati keputusan anak.



Jika dahulu sulit mendengarkan, berusahalah memberikan ruang bagi anak untuk berbicara.



Perubahan kecil yang dilakukan secara konsisten sering kali lebih bermakna daripada janji besar yang tidak pernah diwujudkan.



Penutup: Kasih Sayang yang Sehat Tidak Membuat Anak Takut Menjadi Dirinya Sendiri



Ada satu hal penting yang perlu dipahami oleh setiap orang tua: membesarkan anak bukan berarti memiliki kehidupan anak selamanya.



Ketika anak masih kecil, mereka membutuhkan tangan orang tua untuk membimbing dan melindungi. Namun, ketika mereka dewasa, mereka membutuhkan kepercayaan, penghormatan, dan kebebasan untuk menentukan arah hidupnya sendiri.



Orang tua mungkin pernah melakukan banyak pengorbanan. Mereka mungkin telah memberikan seluruh kemampuan untuk memastikan anak mendapatkan kehidupan yang lebih baik.



Namun, kasih sayang tidak hanya diukur dari apa yang telah diberikan, tetapi juga dari bagaimana seseorang memperlakukan orang yang dicintainya.



Anak yang sudah dewasa tidak selalu membutuhkan nasihat. Terkadang, mereka hanya membutuhkan seseorang yang mau mendengarkan tanpa menghakimi.



Mereka tidak selalu membutuhkan bantuan untuk menyelesaikan masalah. Terkadang, mereka hanya membutuhkan kepercayaan bahwa mereka mampu menghadapinya.



Dan mereka tidak selalu membutuhkan orang tua yang sempurna. Mereka membutuhkan orang tua yang bersedia belajar, mengakui kesalahan, dan menghormati perubahan dalam kehidupan anaknya.



Jika suatu hari anak mulai menjaga jarak, mungkin pertanyaan yang lebih baik bukanlah, "Mengapa anakku sekarang berubah?"



Melainkan, "Apakah selama ini anakku merasa cukup aman untuk menjadi dirinya sendiri ketika berada di dekatku?"



Sebab, pada akhirnya, hubungan orang tua dan anak yang sehat bukanlah hubungan yang dipertahankan melalui rasa takut, rasa bersalah, atau kewajiban.



Hubungan yang sehat adalah hubungan yang membuat kedua belah pihak merasa dihargai, diterima, dan tetap memiliki ruang untuk tumbuh.



