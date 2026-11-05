Tips Mengatasi Baju Apek Saat Musim Hujan, Manfaatkan Air Garam untuk Menghilangkan Bakteri

Ilustrasi mencuci baju/Pexels
JawaPos.com-Musim hujan dapat menjadi tantangan tersendiri, terutama ketika pakaian sulit kering karena sinar matahari yang kurang.
Melansir informasi dari laman /enesis. dan /aquaelektronik. pada (5/11) musim hujan dapat membuat pakaian sulit kering.
Selain itu, suhu udara yang lembab juga dapat membuat pakaian dan cucian anda menjadi bau apek.
Hal ini terjadi karena kondisi lembab dapat mendukung pertumbuhan bakteri dan jamur yang berkontribusi menyebabkan bau tidak sedap dan apek pada pakaian.
Kondisi tersebut tentu bisa mengganggu, terutama bagi anda yang harus tampil profesional setiap saat.
Berikut cara mengatasi baju apek pada pakaian saat musim hujan yang bisa anda coba di rumah.
Rendam baju dengan garam
Pakaian yang kehujanan atau cucian yang terkena air hujan biasanya meninggalkan bau apek setelah kering. Bau tersebut sangat mengganggu penampilan sekaligus menimbulkan rasa tidak percaya diri saat digunakan.
Salah satu cara yang bisa dilakukan untuk menghilangkan bau apek adalah dengan merendamnya menggunakan air garam.
Garam diketahui memiliki sifat antibakteri. Anda bisa menyiapkan air hangat yang dicampur dengan 2-3 sendok garam untuk membantu membunuh bakteri penyebab bau apek.
Gunakan baking soda
Selain itu, bau apek pada pakaian selama musim hujan juga bisa diatasi dengan menggunakan baking soda atau cuka putih.
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