5 Tips Kelola Batasan untuk Kepribadian Introvert dalam Hubungan Menurut Psikologi

JawaPos.com – Banyak orang kesulitan menerapkan tips batasan sehat karena takut dianggap menjauh, terutama mereka yang bertipe introvert dan membutuhkan ruang pribadi.

Dalam psikologi, kepribadian introvert memulihkan energi lewat waktu sendiri, sehingga kebutuhan akan ruang tersebut sebenarnya sangat wajar dan perlu dipenuhi.

Menyampaikan kebutuhan itu secara jelas dan terstruktur membantu hubungan dengan teman, pasangan, maupun rekan kerja menjadi lebih seimbang serta nyaman.

Dilansir dari laman YourTango pada Rabu (4/11), berikut lima langkah yang bisa kamu terapkan agar kebutuhan akan ruang pribadi terpenuhi tanpa merusak hubungan dengan orang di sekitarmu.

1. Pahami bahwa batasan bukan tembok

Tembok berfungsi menjauhkan orang lain, sedangkan batasan memberikan ruang aman yang kamu perlukan agar bisa tumbuh dan berkembang dengan baik.

Jika kamu masih merasa bersalah ketika meminta ruang, langkah pertama yang perlu dilakukan adalah menerima bahwa kebutuhan itu memang nyata.

Coba perhatikan kondisimu ketika waktu sendiri diabaikan, karena tubuh dan pikiran biasanya terasa lelah, mudah kesal, terputus, serta kewalahan.

Kondisi seperti itu jelas tidak sehat, namun dampaknya dapat diminimalkan dengan menetapkan batasan yang tegas dan dijalankan secara konsisten.