Mengasuh Anak Remaja Tanpa Mudah Emosi, Ini Cara Mengelola Rasa Frustrasi

JawaPos.com - Mengasuh anak yang memasuki usia remaja menghadirkan tantangan tersendiri bagi orang tua.

Anak yang dahulu mudah mengikuti arahan mulai mempertanyakan aturan, menyampaikan pendapat berbeda, dan menginginkan kebebasan lebih besar.

Perubahan ini dapat memicu rasa frustrasi, terutama ketika orang tua merasa nasihat mereka tidak lagi mudah diterima.

Dikutip dari Psychology Today, orang tua perlu menyesuaikan pendekatan ketika anak beranjak remaja. Jika anak kecil cenderung mengikuti instruksi, remaja biasanya membutuhkan penjelasan dan alasan yang masuk akal.

Karena itu, pendekatan yang mengandalkan perintah semata dapat memicu perdebatan ketika anak mulai mengembangkan kemandirian.

Rasa frustrasi sering muncul ketika kenyataan tidak sesuai dengan ekspektasi. Orang tua mungkin berharap anak selalu menuruti aturan, menepati janji, atau tetap menunjukkan kedekatan seperti saat masih kecil.

Namun, remaja mulai membentuk identitas dan preferensinya sendiri. Ketika harapan orang tua tidak menyesuaikan perubahan tersebut, perilaku yang sebenarnya merupakan bagian dari proses tumbuh kembang dapat dianggap sebagai bentuk pembangkangan.

Menurut Pickhardt, frustrasi yang tidak dikelola dapat berkembang menjadi kemarahan dan membuat konflik semakin memanas.

Dalam keadaan emosional, orang tua berisiko mengucapkan kata-kata menyakitkan atau mengambil tindakan secara impulsif.