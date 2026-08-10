Jika Anda Merasa Berat Mengasuh Si Kecil, Lakukan 7 Strategi Parenting Ini Menurut Psikologi

seseorang yang berat mengasuh si kecil./Magnific/odua
JawaPos.com - Mengasuh anak bukan pekerjaan yang selalu terasa menyenangkan. Ada hari ketika si kecil begitu ceria, mudah diajak bekerja sama, dan membuat rumah terasa penuh kebahagiaan. Namun, ada pula hari ketika anak terus menangis, sulit makan, menolak mandi, tantrum, sulit tidur, atau berulang kali melakukan hal yang sama meskipun sudah dinasihati.
Pada saat seperti itu, orang tua mungkin mulai merasa lelah.
Bahkan, tidak sedikit orang tua yang kemudian bertanya dalam hati, "Kenapa saya merasa begitu berat mengasuh anak?"
Perasaan tersebut tidak otomatis berarti Anda adalah orang tua yang buruk. Dalam psikologi, kemampuan orang tua untuk mengelola emosi, merespons kebutuhan anak, dan tetap menjalankan pengasuhan secara konsisten memang dapat menjadi tantangan, terutama ketika orang tua sedang kelelahan atau memiliki banyak tekanan.
Yang perlu diingat, parenting bukan tentang menjadi orang tua yang sempurna. Parenting lebih banyak berbicara tentang kemampuan untuk terus membangun hubungan yang aman, memberikan batasan yang sehat, dan memperbaiki hubungan ketika terjadi kesalahan.
Dilansir dari Psychology Today pada Senin (10/8), jika akhir-akhir ini mengasuh si kecil terasa berat, berikut tujuh strategi parenting yang dapat membantu.
1. Berhenti Sejenak Sebelum Merespons Tingkah Anak
Salah satu hal paling sulit dalam mengasuh anak adalah tetap tenang ketika anak sedang tidak tenang.
Anak menangis, berteriak, melempar barang, menolak makan, atau tidak mau mengikuti aturan. Secara spontan, orang tua mungkin ingin langsung memarahi.
"Sudah dibilang jangan begitu!"
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