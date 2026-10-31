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Penulis: Leni Setya Wati
Sabtu, 31 Oktober 2026 | 16.30 WIB

Trauma dan Tekanan Bisa Memengaruhi Keputusan Anak, Ini yang Perlu Dipahami

Gambar Ilustrasi Trauma (magnific) - Image

Gambar Ilustrasi Trauma (magnific)

JawaPos.com - Pernyataan setuju dari seorang anak tidak selalu berarti bahwa keputusan tersebut dibuat secara bebas.

Dalam situasi penuh ancaman, ketakutan, atau tekanan berkepanjangan, anak bisa menyetujui sesuatu karena ingin merasa aman.

Respons ini menjadi perhatian dalam psikologi, terutama ketika anak berada di lingkungan konflik dan menghadapi keterbatasan untuk menentukan pilihan sendiri.

Dikutip dari Psychology Today, persoalan ini dibahas melalui situasi penduduk Oleshky, Ukraina, yang hidup di tengah konflik.

Anak-anak yang mengalami tekanan dan keterisolasian informasi mungkin kesulitan menyampaikan keinginan secara mandiri.

Dalam keadaan seperti itu, persetujuan yang diberikan perlu dinilai dengan mempertimbangkan kondisi yang melatarbelakanginya.

Ketakutan dapat membuat anak lebih mengutamakan keselamatan daripada mengungkapkan pendapat sebenarnya.

Ketika merasa bahwa keselamatan bergantung pada kepatuhan terhadap pihak yang menguasai situasi, anak mungkin mengikuti keinginan pihak tersebut.

Karena itu, jawaban “ya” tidak dapat langsung dianggap sebagai tanda persetujuan yang benar-benar sukarela tanpa memahami apakah ada ancaman, manipulasi, atau tekanan.

Paparan stres berkepanjangan juga dapat memengaruhi kesejahteraan emosional dan perkembangan anak.

Editor: Hanny Suwindari
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