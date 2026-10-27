Suka Menyendiri atau Senang Bersosialisasi? Kenali Tipe Kepribadianmu

ilustrasi introvert (magnific)

JawaPos.com - Pernah merasa sangat menikmati waktu bersama teman, tetapi pada hari berikutnya justru ingin menghabiskan waktu sendirian? Kondisi ini bisa berkaitan dengan kecenderungan kepribadian ambivert.

Menurut artikel Simply Psychology yang ditulis Charlotte Nickerson dan ditinjau oleh Saul McLeod, ambivert adalah seseorang yang memiliki perpaduan karakteristik introvert dan ekstrovert.

Mereka dapat menikmati interaksi sosial sekaligus membutuhkan waktu sendiri untuk beristirahat dan memulihkan energi.

1. Bisa menikmati keramaian dan kesendirian

Salah satu ciri ambivert adalah merasa nyaman dalam berbagai situasi sosial. Mereka dapat menikmati acara bersama banyak orang, tetapi juga senang menghabiskan waktu di rumah untuk membaca, menonton film, atau melakukan aktivitas pribadi.

Kebutuhan tersebut bisa berubah tergantung kondisi, suasana hati, dan lingkungan. Karena itu, ambivert tidak selalu tampak sebagai orang yang sangat ramai ataupun sangat pendiam.

2. Mudah menyesuaikan diri dengan lingkungan

Ambivert cenderung dapat menyesuaikan cara berkomunikasi sesuai situasi. Ketika bertemu orang baru, mereka mungkin lebih banyak mengamati dan mendengarkan.

Namun, saat bersama sahabat atau keluarga, mereka bisa menjadi lebih terbuka dan ekspresif. Fleksibilitas ini dapat membantu mereka berinteraksi dengan beragam karakter tanpa harus selalu menjadi pusat perhatian.

3. Nyaman berbicara sekaligus mendengarkan

Dalam percakapan, ambivert umumnya dapat mengambil peran sebagai pembicara maupun pendengar. Mereka bisa menyampaikan pendapat ketika diperlukan, tetapi juga memberi ruang bagi orang lain untuk berbagi cerita.

Kemampuan tersebut dapat mendukung hubungan sosial yang seimbang, baik dalam pertemanan maupun lingkungan kerja. Meski begitu, keterampilan komunikasi tetap berkembang melalui pengalaman dan latihan, bukan semata-mata ditentukan oleh tipe kepribadian.