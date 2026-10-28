Bikin Plenger! Simak, 11 Kebohongan yang Sering Diucapkan Orang dengan Kepribadian Narsistik

JawaPos.com - Pernah merasa bersalah setelah menyampaikan keluhan kepada seseorang, padahal awalnya Anda hanya ingin menjelaskan perasaan yang terluka?

Atau, pernahkah Anda dibuat meragukan ingatan sendiri setelah seseorang menyangkal perkataan yang jelas-jelas pernah diucapkannya?

Jika pernah, situasi tersebut bisa menjadi tanda adanya pola komunikasi yang tidak sehat dalam sebuah hubungan.

Orang dengan kecenderungan narsistik terkadang menggunakan kata-kata yang membuat orang lain merasa bersalah, meragukan diri sendiri, hingga menganggap dirinya sebagai sumber masalah.

Kalimat tersebut bisa terdengar sederhana, bahkan sekilas tampak seperti respons biasa ketika dua orang sedang berselisih.

Namun, jika terus berulang dan digunakan untuk menghindari tanggung jawab, dampaknya dapat mengganggu kesehatan emosional orang yang mengalaminya.

Perilaku semacam ini dapat ditemukan dalam hubungan romantis, pertemanan, keluarga, maupun lingkungan kerja.

Seseorang mungkin mengalihkan kesalahan, mengecilkan perasaan orang lain, atau berusaha mengendalikan percakapan agar dirinya selalu terlihat benar.

Seperti dilansir dari Your Tango, dalam artikel Undercover Narcissists Often Use 11 Phrases To Make You Think You're The Problem yang ditulis NyRee Ausler, menunjukkan sejumlah ungkapan yang dapat digunakan orang dengan kepribadian narsistik untuk membuat orang lain mempertanyakan dirinya sendiri.

Ungkapan-ungkapan berikut dirangkum dan diadaptasi ke dalam bahasa Indonesia untuk membantu pembaca mengenali pola komunikasi yang berpotensi manipulatif.

Penting dipahami, satu kalimat saja tidak cukup untuk menyimpulkan seseorang memiliki gangguan kepribadian narsistik.

Penilaian perlu mempertimbangkan pola perilaku yang berulang, konteks hubungan, dan dampaknya terhadap orang lain.

1. “Kamu Terlalu Sensitif” Kalimat “kamu terlalu sensitif” mungkin terdengar seperti komentar biasa dalam sebuah pertengkaran.