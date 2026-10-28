Butuh Waktu Sendiri untuk Mengisi Ulang Energi? Ini 9 Ciri Kepribadian Introvert

Ilustrasi seseorang yang meluangkan waktu untuk menyendiri, merenung, dan memulihkan energi setelah berinteraksi dengan lingkungan sosial / Foto: (Your Tango)
JawaPos.com — Membutuhkan waktu sendirian setelah berinteraksi dengan banyak orang bukan berarti seseorang pemalu atau tidak menyukai kehidupan sosial. Bagi sebagian orang, kesendirian justru menjadi kesempatan untuk menenangkan pikiran, memahami emosi, dan memulihkan energi sebelum kembali beraktivitas.
Kecenderungan ini berkaitan dengan introversi, yakni karakter yang membuat seseorang cenderung menikmati refleksi pribadi dan membutuhkan waktu sendiri setelah bersosialisasi. Namun, introversi tidak selalu berarti seseorang tertutup atau kesulitan bergaul.
Psikiater Swiss Carl Gustav Jung turut memopulerkan konsep introversi dan ekstroversi. Dalam pandangannya, kedua kecenderungan tersebut menggambarkan orientasi kepribadian yang berbeda, bukan tingkatan yang menentukan siapa lebih baik daripada orang lain.
Introvert cenderung lebih berorientasi pada dunia batin, sedangkan ekstrover lebih mengarahkan perhatian pada lingkungan luar.
Dilansir dari YourTango, Rabu (28/10/2026), orang yang membutuhkan waktu sendiri untuk memulihkan energi disebut memiliki sembilan ciri yang dikaitkan dengan kesadaran diri dan kepedulian terhadap sesama.
Artikel tersebut menggunakan konsep higher consciousness atau kesadaran yang lebih tinggi untuk menggambarkan kecenderungan memahami diri sekaligus memperhatikan kesejahteraan orang lain. Berikut sembilan ciri yang diuraikan.
1. Lebih menyukai refleksi daripada kesibukan praktis
Mereka menikmati pemikiran mendalam tentang gagasan, nilai, dan tujuan hidup. Aktivitas yang memberi ruang untuk merenung sering kali terasa lebih menarik daripada kesibukan sehari-hari yang terus menuntut tindakan.
2. Membutuhkan waktu sendiri setelah bersosialisasi
Berada di tengah banyak orang dalam waktu lama dapat menguras energi mereka. Karena itu, mereka cenderung memilih lingkaran pertemanan yang lebih terbatas dan menyediakan waktu untuk menyendiri setelah berinteraksi.
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