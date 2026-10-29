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Penulis: Berliana Rizqia Putri
Kamis, 29 Oktober 2026 | 16.34 WIB

Quality Time Bareng Anak Cukup 10-15 Menit dengan Aktivitas Sederhana

Ilustrasi bermain dengan anak. (Berliana) - Image

Ilustrasi bermain dengan anak. (Berliana)

JawaPos.comQuality time bareng anak di tengah kesibukan wajib dilakukan para orang tua. Tak perlu lama, cukup 10-15 dengan memberikan perhatian penuh tanpa gangguan.

Banyak ibu merasa harus menyiapkan waktu khusus agar anak merasa disayang. Padahal, kedekatan dengan anak justru lebih sering tumbuh dari hal-hal kecil yang terjadi setiap hari.

Merasa Harus Istimewa

Survei online yang dilakukan oleh URC Indonesia pada Juli 2026 menemukan bahwa 9 dari 10 ibu masih merasa perlu menciptakan pengalaman istimewa agar anak merasa disayang. Banyak di antara mereka menganggap quality time harus direncanakan dan memakan waktu panjang.

Meski begitu, seluruh responden sepakat bahwa waktu 10-15 menit pun bisa bermakna jika dijalani dengan perhatian penuh.

Marketing Director URC Indonesia Rachmawati Sutarto menilai temuan tersebut menunjukkan adanya jarak antara anggapan dan kenyataan. Menurut dia, kesempatan untuk terhubung dengan anak sebenarnya hadir dalam rutinitas harian, seperti perjalanan pulang sekolah, makan bersama, atau menikmati camilan di sela aktivitas.

“Ada banyak kesempatan sederhana untuk berhenti sejenak, terhubung, berbagi keceriaan, dan menikmati waktu bersama,” ujar Rachmawati dalam talkshow bertema “Momen Kecil yang Berarti” di Make Some Room,  Selatan, pada Rabu (28/10/2026)..

Yang Penting Dilihat, Didengar, Direspons

Dari sisi psikologi anak, Psikolog Anak sekaligus Certified Play Therapist Anastasia Satriyo menjelaskan bahwa hubungan yang hangat dibangun lewat interaksi kecil yang responsif dan terjadi berulang.

“Anak tidak membutuhkan setiap momen bersama orang tua menjadi besar atau sempurna. Hal yang lebih penting adalah pengalaman merasa dilihat, didengar, dan direspons secara konsisten,” jelasnya.

Editor: Nurul Adriyana Salbiah
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