7 Tanda Anak Kamu Terjebak dalam Pusaran Pikirannya Sendiri Menurut Psikologi, Apa Sajakah Itu?

seseorang yang terjebak dalam pikiran sendiri / foto: Magnific/The Yuri Arcurs Collection

JawaPos.com - Pernahkah kamu memperhatikan anak yang terlihat baik-baik saja, tetapi sebenarnya sering tenggelam dalam pikirannya sendiri? Ia mungkin lebih banyak diam, mudah merasa khawatir, terlalu memikirkan perkataan orang lain, atau berulang kali mempertanyakan apakah dirinya sudah melakukan sesuatu dengan benar. Dari luar, perilaku tersebut terkadang dianggap sebagai sifat pendiam, pemalu, terlalu sensitif, atau bahkan sekadar kebiasaan anak yang sedang tumbuh dewasa.

Namun, ada kalanya kebiasaan tersebut menyimpan persoalan emosional yang lebih dalam.



Dalam psikologi, kondisi ketika seseorang terus-menerus memikirkan suatu kejadian, masalah, ketakutan, atau kemungkinan buruk tanpa menemukan penyelesaian yang jelas sering dikaitkan dengan overthinking dan rumination (perenungan berulang). Anak juga dapat mengalami pola berpikir seperti ini, meskipun mereka belum selalu memiliki kemampuan untuk memahami, menjelaskan, atau mengelola apa yang sedang terjadi di dalam pikirannya.



Anak yang terjebak dalam pusaran pikirannya sendiri bukan berarti anak yang lemah, manja, atau kurang bersyukur. Bisa jadi, ia sedang berusaha memahami dunia yang terasa terlalu rumit baginya. Ia mungkin takut mengecewakan orang tua, khawatir tidak diterima teman-temannya, takut melakukan kesalahan, atau merasa harus selalu menjadi anak yang baik.



Masalahnya, ketika pikiran tersebut terus berputar, anak bisa kehilangan kesempatan untuk menikmati masa kecilnya. Ia menjadi terlalu sibuk mengkhawatirkan sesuatu yang belum tentu terjadi sampai kesulitan menikmati apa yang sedang berlangsung.



Orang tua perlu memahami bahwa kesehatan mental anak tidak hanya terlihat dari seberapa sering ia tersenyum, bermain, atau mendapatkan prestasi. Terkadang, anak yang tampak tenang justru sedang menghadapi pergulatan emosional yang tidak diketahui siapa pun.



Dilansir dari Psychology Today pada Selasa (3/11), terdapat tujuh tanda anak mungkin sedang terjebak dalam pusaran pikirannya sendiri menurut sudut pandang psikologi.



1. Anak Terlalu Sering Memikirkan Kesalahan Kecil yang Sebenarnya Tidak Perlu Dikhawatirkan



Salah satu tanda yang cukup mudah dikenali adalah ketika anak terus memikirkan kesalahan kecil yang telah dilakukannya.



Misalnya, ia salah menjawab pertanyaan guru di kelas, tidak sengaja menjatuhkan barang, lupa mengucapkan terima kasih, atau melakukan kesalahan sederhana saat bermain bersama teman. Bagi orang lain, kejadian tersebut mungkin tidak terlalu penting. Namun, bagi anak, hal itu bisa menjadi sesuatu yang terus memenuhi pikirannya.



Ia mungkin berulang kali bertanya kepada orang tua:



"Apakah tadi aku memalukan?"



"Apakah teman-temanku masih menyukaiku?"



"Apakah guruku marah kepadaku?"



"Bagaimana kalau besok mereka mengingat kesalahanku?"



Pertanyaan semacam ini dapat menunjukkan bahwa anak sedang kesulitan melepaskan pengalaman negatif dari pikirannya.



Dalam psikologi, pola tersebut dapat berkaitan dengan rumination, yaitu kecenderungan memikirkan pengalaman atau perasaan negatif secara berulang. Anak tidak hanya mengingat kejadian tersebut, tetapi juga terus mengulanginya dalam pikirannya, seolah-olah sedang mencari jawaban yang belum ditemukan.



Sayangnya, semakin sering anak memikirkan kesalahan kecil, semakin besar kemungkinan ia membangun penilaian negatif terhadap dirinya sendiri.



Ia bisa mulai menganggap dirinya tidak pintar, tidak cukup baik, atau selalu melakukan sesuatu yang salah.



Apa yang sebaiknya dilakukan orang tua?



Hindari langsung mengatakan, "Itu cuma masalah kecil, kenapa dipikirkan terus?"



Kalimat tersebut mungkin bermaksud menenangkan, tetapi anak bisa merasa emosinya tidak dihargai.



Cobalah mengakui perasaannya terlebih dahulu. Katakan bahwa melakukan kesalahan adalah bagian normal dari proses belajar. Bantu anak memahami perbedaan antara melakukan kesalahan dan menjadi pribadi yang buruk.



Orang tua juga dapat mengajarkan pertanyaan sederhana seperti, "Apa yang bisa kamu pelajari dari kejadian tadi?" Dengan begitu, perhatian anak perlahan dialihkan dari menyalahkan diri sendiri menuju proses memperbaiki keadaan.



2. Anak Sering Membayangkan Kemungkinan Buruk yang Belum Tentu Terjadi



Anak yang terlalu banyak tenggelam dalam pikirannya sering kali memiliki kecenderungan membayangkan berbagai kemungkinan buruk.



Ketika akan pergi ke sekolah, ia mungkin takut tidak memiliki teman. Saat menghadapi ujian, ia membayangkan mendapatkan nilai buruk. Ketika orang tua terlambat menjemput, ia bisa langsung berpikir bahwa sesuatu yang buruk telah terjadi.



Hal yang menarik adalah kekhawatiran tersebut terkadang muncul sebelum ada alasan nyata untuk mengkhawatirkannya.



Dalam psikologi, kecenderungan ini dapat berkaitan dengan catastrophizing, yaitu pola berpikir yang membesar-besarkan kemungkinan buruk atau membayangkan hasil paling negatif dari suatu situasi.



Anak mungkin belum mampu membedakan antara sesuatu yang benar-benar sedang terjadi dan sesuatu yang hanya diperkirakan oleh pikirannya.



Akibatnya, ia menghabiskan banyak energi untuk menghadapi masalah yang sebenarnya belum ada.



Anak seperti ini juga bisa terlihat sulit menikmati pengalaman baru. Ia cenderung bertanya berulang kali mengenai apa yang akan terjadi, siapa yang akan datang, bagaimana situasinya, dan apakah semuanya akan berjalan sesuai harapannya.



Bukan berarti setiap anak yang banyak bertanya mengalami kecemasan. Rasa ingin tahu merupakan bagian alami dari perkembangan. Namun, jika pertanyaan tersebut didominasi ketakutan dan mengganggu aktivitas sehari-hari, orang tua perlu memberikan perhatian lebih.



Apa yang sebaiknya dilakukan orang tua?



Bantu anak membedakan fakta dan dugaan.



Ketika ia berkata, "Bagaimana kalau besok aku tidak punya teman?", orang tua dapat menjawab, "Kita belum tahu apa yang akan terjadi besok. Tetapi kalau kamu merasa kesulitan, kita bisa mencari cara menghadapinya bersama."



Jangan menjanjikan bahwa semua hal pasti berjalan sempurna. Sebaliknya, tanamkan keyakinan bahwa anak memiliki kemampuan untuk menghadapi berbagai situasi, termasuk ketika sesuatu tidak berjalan sesuai harapan.



3. Anak Terlihat Sering Melamun dan Sulit Memusatkan Perhatian



Melamun merupakan hal yang wajar dalam perkembangan anak. Imajinasi membantu anak belajar, berkreasi, dan memahami lingkungan sekitarnya.



Namun, ada perbedaan antara melamun karena sedang berimajinasi dan kehilangan fokus karena pikiran dipenuhi kekhawatiran.



Anak yang mengalami tekanan emosional terkadang terlihat hadir secara fisik, tetapi pikirannya seolah berada di tempat lain.



Ketika diajak berbicara, ia membutuhkan waktu lebih lama untuk merespons. Saat mengerjakan tugas, ia mudah kehilangan konsentrasi. Ketika bermain, perhatiannya tiba-tiba teralihkan oleh sesuatu yang sedang dipikirkannya.



Bisa jadi, pikirannya sedang dipenuhi pertanyaan, ketakutan, atau percakapan yang terus diulang dalam benaknya.



Misalnya, seorang anak yang mengalami konflik dengan temannya mungkin terus memikirkan kejadian tersebut meskipun sudah berada di rumah. Ia mengulang percakapan sebelumnya, membayangkan jawaban yang seharusnya diberikan, atau memikirkan bagaimana teman-temannya akan memperlakukannya esok hari.



Dalam situasi seperti ini, konsentrasinya dapat terganggu karena sebagian besar perhatian mentalnya tersita oleh persoalan emosional.



Meski demikian, kesulitan berkonsentrasi tidak selalu disebabkan oleh overthinking. Kurang tidur, stres, masalah belajar, kondisi lingkungan, dan gangguan perhatian juga dapat berperan.



Apa yang sebaiknya dilakukan orang tua?



Bangun komunikasi yang nyaman tanpa membuat anak merasa sedang diinterogasi.



Daripada bertanya berulang kali, "Kamu kenapa? Ada masalah apa?", cobalah mengajaknya melakukan kegiatan bersama seperti menggambar, berjalan santai, membaca buku, atau bermain.



Sebagian anak lebih mudah mengungkapkan perasaan ketika tidak merasa sedang menjadi pusat perhatian.



Berikan ruang bagi anak untuk bercerita dengan caranya sendiri. Terkadang, kehadiran orang tua yang tenang jauh lebih membantu daripada terlalu banyak nasihat.



4. Anak Terlalu Takut Melakukan Kesalahan dan Selalu Ingin Segalanya Sempurna



Anak yang terjebak dalam pusaran pikirannya sendiri terkadang menunjukkan standar yang terlalu tinggi terhadap dirinya.



Ia ingin mendapatkan nilai terbaik, menyelesaikan tugas tanpa kesalahan, menjadi anak yang selalu patuh, dan mendapatkan pujian dari orang-orang di sekitarnya.



Sekilas, perilaku tersebut mungkin terlihat positif. Orang tua bahkan bisa merasa bangga karena memiliki anak yang rajin, teliti, dan bertanggung jawab.



Namun, ada sisi lain yang perlu diperhatikan.



Anak mungkin tidak lagi melakukan sesuatu karena menikmati prosesnya, melainkan karena takut gagal.



Ia bisa menghapus gambar berkali-kali hanya karena merasa hasilnya kurang bagus. Ia mungkin menangis ketika mendapatkan nilai 90 karena merasa seharusnya mendapatkan nilai 100. Bahkan, ia dapat menghindari kegiatan baru karena takut tidak mampu melakukannya dengan sempurna.



Dalam psikologi, kecenderungan tersebut dapat berhubungan dengan perfectionism atau perfeksionisme.



Perfeksionisme pada anak tidak selalu bermasalah. Memiliki standar dan keinginan untuk berkembang merupakan hal yang baik. Akan tetapi, perfeksionisme yang tidak sehat dapat membuat anak menghubungkan harga dirinya dengan pencapaian.



Anak mulai percaya bahwa dirinya hanya pantas mendapatkan kasih sayang, pujian, atau penerimaan ketika berhasil melakukan semuanya dengan sempurna.



Pola ini dapat membuat anak mengalami tekanan yang tidak perlu.



Apa yang sebaiknya dilakukan orang tua?



Berhenti hanya memuji hasil akhir.



Ketika anak mendapatkan nilai bagus, jangan hanya mengatakan, "Kamu memang pintar."



Hargai juga usaha, keberanian mencoba, dan proses belajarnya.



Katakan, "Ayah dan Ibu senang melihat kamu berusaha. Tidak apa-apa kalau ada bagian yang belum berhasil. Kita bisa belajar lagi."



Tunjukkan bahwa kesalahan tidak mengurangi nilai dirinya sebagai manusia.



Anak perlu memahami bahwa ia tetap berharga meskipun tidak selalu menjadi yang terbaik.



5. Anak Sering Membutuhkan Kepastian dan Terus-Menerus Meminta Diyakinkan



Pernahkah anak bertanya hal yang sama berkali-kali meskipun orang tua sudah memberikan jawaban?



Misalnya:



"Besok Ibu tetap menjemput, kan?"



"Aku tidak akan dimarahi, kan?"



"Tugas ini sudah benar, kan?"



"Kamu masih sayang aku, kan?"



Pada dasarnya, mencari kepastian merupakan perilaku yang wajar pada anak. Mereka membutuhkan rasa aman dari orang tua, terutama ketika menghadapi situasi baru.



Namun, jika kebutuhan untuk diyakinkan muncul secara berlebihan, hal tersebut bisa menjadi tanda bahwa anak sedang mengalami kecemasan.



Dalam psikologi, perilaku ini dikenal sebagai reassurance seeking, yaitu kecenderungan mencari kepastian atau penguatan dari orang lain untuk mengurangi rasa khawatir.



Masalahnya, ketenangan yang diperoleh terkadang hanya berlangsung sebentar.



Setelah mendapatkan jawaban, anak kembali merasa ragu. Ia kemudian mengajukan pertanyaan yang sama atau mencari kepastian dalam bentuk lain.



Siklus ini dapat berlangsung berulang kali.



Contohnya, ketika anak bertanya apakah tugasnya sudah benar, orang tua mungkin menjawab bahwa semuanya sudah baik. Namun, beberapa menit kemudian, anak kembali bertanya karena pikirannya menemukan kemungkinan kesalahan lain.



Jika berlangsung terus-menerus, anak dapat semakin bergantung pada penilaian orang lain untuk merasa aman.



Apa yang sebaiknya dilakukan orang tua?



Berikan kepastian emosional tanpa harus selalu menjawab setiap pertanyaan secara berulang.



Misalnya, ketika anak bertanya, "Aku bisa mengerjakan ini, kan?", orang tua dapat menjawab, "Ibu percaya kamu bisa mencoba. Kalau ada kesulitan, kita cari solusinya."



Ajarkan anak untuk menoleransi ketidakpastian secara bertahap.



Ia perlu belajar bahwa tidak semua hal bisa dipastikan sejak awal, tetapi bukan berarti sesuatu yang buruk pasti akan terjadi.



6. Anak Menjadi Lebih Sensitif terhadap Kritik dan Perkataan Orang Lain



Anak yang pikirannya terlalu sibuk memproses berbagai kemungkinan sering kali menjadi sangat peka terhadap perkataan orang lain.



Komentar sederhana bisa dipikirkan berulang kali. Candaan teman dapat dianggap sebagai penolakan. Teguran guru bisa membuatnya merasa dirinya tidak disukai.



Misalnya, ketika seseorang mengatakan, "Kamu tadi kurang teliti," anak mungkin tidak hanya memahami kalimat tersebut sebagai masukan.



Ia bisa menafsirkannya menjadi, "Aku memang tidak pintar."



Ketika temannya tidak membalas sapaan, ia mungkin langsung berpikir, "Mereka tidak mau berteman denganku."



Pola seperti ini dapat berkaitan dengan rejection sensitivity, yaitu kecenderungan lebih mudah mengantisipasi, mengenali, dan bereaksi terhadap kemungkinan penolakan sosial.



Anak mungkin terus mengingat perkataan orang lain bahkan setelah situasinya berlalu.



Di rumah, ia terlihat diam. Ketika ditanya, ia mungkin mengatakan tidak ada masalah. Padahal, pikirannya masih sibuk memikirkan sesuatu yang terjadi di sekolah.



Jika kondisi ini berlangsung lama, anak bisa menjadi lebih tertutup dan menghindari interaksi sosial.



Ia mungkin memilih tidak berbicara, tidak mengajukan pertanyaan, atau tidak mencoba kegiatan baru karena takut dinilai negatif.



Apa yang sebaiknya dilakukan orang tua?



Ajarkan anak membedakan kritik terhadap perilaku dan penilaian terhadap dirinya.



Jelaskan bahwa seseorang bisa tidak menyukai suatu tindakan tanpa berarti membenci dirinya.



Misalnya, "Temanmu mungkin tidak suka ketika kamu mengambil mainannya, tetapi itu bukan berarti dia tidak menyukaimu sebagai teman."



Hindari mempermalukan anak di depan orang lain. Jangan menggunakan kata-kata yang menyerang kepribadiannya seperti bodoh, pemalas, atau terlalu sensitif.



Anak membutuhkan lingkungan yang membuatnya merasa aman untuk melakukan kesalahan dan belajar memperbaikinya.



7. Anak Sulit Menikmati Momen Saat Ini karena Terus Memikirkan Masa Lalu dan Masa Depan



Tanda terakhir yang perlu diperhatikan adalah ketika anak tampak kesulitan menikmati kegiatan yang sedang berlangsung.



Saat bermain, pikirannya justru memikirkan tugas sekolah. Ketika sedang berlibur, ia khawatir tentang kegiatan minggu depan. Setelah mengalami kejadian tidak menyenangkan, ia terus mengingatnya meskipun orang lain sudah melupakannya.



Anak seolah-olah tidak pernah benar-benar selesai dengan sesuatu yang telah terjadi dan tidak bisa berhenti mencemaskan sesuatu yang belum terjadi.



Dalam psikologi, pola tersebut dapat berkaitan dengan perenungan masa lalu dan kekhawatiran terhadap masa depan.



Keduanya dapat membuat anak kehilangan kesempatan untuk menikmati pengalaman positif.



Misalnya, anak sedang bermain bersama keluarga, tetapi tiba-tiba teringat bahwa besok ia harus menghadapi ujian. Ia menjadi gelisah, kehilangan semangat, dan sulit menikmati kebersamaan.



Pada kondisi tertentu, anak juga dapat mengalami kesulitan tidur karena pikirannya terus aktif. Ketika malam tiba, berbagai kekhawatiran yang sebelumnya tidak terlalu terasa justru muncul semakin kuat.



Orang tua perlu memahami bahwa anak tidak selalu mampu menghentikan aliran pikirannya hanya dengan diminta untuk tidak memikirkannya.



Ia membutuhkan bantuan untuk mengenali emosi, mengelola kecemasan, dan mengembalikan perhatian pada kegiatan yang sedang berlangsung.



Apa yang sebaiknya dilakukan orang tua?



Biasakan menciptakan momen sederhana yang membantu anak menikmati masa sekarang.



Misalnya, makan bersama tanpa gangguan gawai, bermain di luar rumah, berkebun, menggambar, atau melakukan aktivitas yang melibatkan gerakan tubuh.



Orang tua juga dapat mengajarkan latihan pernapasan sederhana dan kesadaran terhadap lingkungan sekitar.



Ajak anak memperhatikan hal-hal yang bisa dilihat, didengar, dan dirasakan saat ini.



Namun, jangan menjadikan latihan tersebut sebagai kewajiban yang menambah tekanan. Lakukan secara santai dan menyenangkan.



Mengapa Anak Bisa Terjebak dalam Pusaran Pikirannya Sendiri?



Setelah memahami ketujuh tanda tersebut, muncul pertanyaan penting: mengapa ada anak yang cenderung memikirkan sesuatu secara berlebihan?



Tidak ada satu penyebab yang berlaku untuk semua anak. Pola pikir anak terbentuk melalui perpaduan antara temperamen, perkembangan kognitif, pengalaman hidup, lingkungan keluarga, dan hubungan sosial.



Beberapa faktor berikut dapat berperan.



1. Tekanan untuk Selalu Menjadi Anak yang Baik



Anak yang sering merasa harus selalu patuh, mendapatkan nilai bagus, dan memenuhi harapan orang tua dapat mengalami tekanan emosional.



Jika pujian dan penerimaan terlalu sering dikaitkan dengan pencapaian, anak bisa mulai merasa bahwa dirinya harus selalu berhasil agar disayangi.



Akibatnya, ia terlalu banyak memikirkan bagaimana cara menyenangkan orang lain.



2. Takut Mengecewakan Orang Tua



Hubungan dengan orang tua memiliki pengaruh besar terhadap perkembangan emosional anak.



Ketika anak merasa bahwa kesalahan akan selalu diikuti kemarahan, hukuman berlebihan, atau perbandingan dengan anak lain, ia mungkin menjadi terlalu berhati-hati.



Ia akan terus memikirkan apakah tindakannya sudah benar dan apakah orang tuanya akan kecewa.



3. Pengalaman Sosial yang Tidak Menyenangkan



Perundungan, penolakan teman sebaya, konflik persahabatan, atau pengalaman dipermalukan dapat membuat anak lebih waspada terhadap lingkungan sosial.



Anak mungkin terus mengulang kejadian tersebut dalam pikirannya karena berusaha memahami mengapa hal itu terjadi.



4. Temperamen yang Cenderung Sensitif



Setiap anak memiliki karakter dan temperamen yang berbeda.



Ada anak yang mudah beradaptasi, sementara anak lainnya membutuhkan waktu lebih lama untuk merasa nyaman.



Anak dengan kecenderungan lebih sensitif mungkin lebih mudah memperhatikan perubahan suasana hati orang lain, memikirkan pengalaman secara mendalam, dan merasa terganggu oleh situasi yang tidak pasti.



Sensitivitas bukan kelemahan. Namun, anak perlu mendapatkan dukungan agar mampu mengelola emosinya dengan sehat.



5. Kurangnya Ruang untuk Mengungkapkan Perasaan



Anak yang tidak terbiasa membicarakan perasaannya mungkin menyimpan banyak hal di dalam pikiran.



Ketika sedih, ia diam. Ketika takut, ia berusaha terlihat berani. Ketika kecewa, ia memilih memendamnya.



Jika tidak memiliki ruang aman untuk mengungkapkan pengalaman emosional, pikiran tersebut dapat terus berputar tanpa mendapatkan pemahaman atau penyelesaian.



Cara Membantu Anak Keluar dari Pusaran Pikirannya Sendiri



Memahami tanda-tanda overthinking pada anak merupakan langkah awal. Namun, yang jauh lebih penting adalah bagaimana orang tua memberikan dukungan.



Berikut beberapa pendekatan yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari.



1. Dengarkan tanpa terburu-buru memberikan nasihat.



Ketika anak bercerita, berikan perhatian penuh. Jangan langsung menyela atau mengatakan bahwa masalahnya tidak penting.



Terkadang, anak hanya membutuhkan seseorang yang bersedia mendengarkan tanpa menghakimi.



2. Validasi perasaan anak.



Katakan bahwa merasa takut, sedih, kecewa, atau khawatir merupakan hal yang manusiawi.



Validasi bukan berarti membenarkan semua pemikiran anak, melainkan mengakui bahwa perasaannya nyata dan layak diperhatikan.



3. Hindari membandingkan anak dengan orang lain.



Kalimat seperti "Lihat temanmu, dia saja tidak takut" dapat membuat anak merasa bahwa dirinya memiliki kekurangan.



Setiap anak memiliki proses perkembangan emosional yang berbeda.



4. Ajarkan bahwa kesalahan merupakan bagian dari belajar.



Biarkan anak mencoba, gagal, memperbaiki, dan mencoba kembali.



Jangan membuat setiap kesalahan menjadi persoalan besar yang membuat anak takut mengambil keputusan.



5. Bangun rutinitas yang sehat.



Waktu tidur yang cukup, aktivitas fisik, pola makan teratur, dan waktu bermain dapat membantu mendukung kesejahteraan emosional anak.



6. Kurangi tekanan yang tidak perlu.



Anak membutuhkan kesempatan untuk bermain, beristirahat, dan menikmati kegiatan tanpa selalu dituntut menghasilkan prestasi.



Masa kecil bukan perlombaan untuk menjadi yang paling unggul.



7. Berikan contoh cara mengelola pikiran.



Anak banyak belajar melalui pengamatan.



Ketika orang tua menghadapi masalah dengan tenang, mengakui kesalahan, dan membicarakan perasaan secara sehat, anak mendapatkan contoh nyata tentang cara menghadapi kehidupan.



Kapan Orang Tua Perlu Mencari Bantuan Profesional?



Tidak semua anak yang suka melamun, banyak bertanya, atau memikirkan sesuatu berulang kali mengalami gangguan psikologis.



Namun, orang tua sebaiknya mempertimbangkan konsultasi dengan psikolog anak apabila pola tersebut berlangsung terus-menerus, semakin berat, atau mulai mengganggu kehidupan sehari-hari.



Beberapa hal yang perlu diperhatikan antara lain:



Anak terus-menerus merasa takut atau khawatir hingga sulit menjalani aktivitas.



Kualitas tidur dan pola makannya berubah secara signifikan.



Anak mulai menghindari sekolah, teman, atau kegiatan yang sebelumnya disukai.



Anak sering mengeluh sakit perut atau sakit kepala tanpa penyebab medis yang jelas.



Anak menjadi sangat mudah menangis, marah, atau menarik diri.



Prestasi belajar dan hubungan sosialnya mengalami penurunan.



Anak menunjukkan keputusasaan atau berbicara tentang menyakiti dirinya sendiri.



Jika anak berbicara tentang keinginan menyakiti diri atau tidak ingin hidup, tanggapi dengan serius, jangan biarkan ia menghadapi situasi tersebut sendirian, dan segera cari bantuan profesional atau layanan darurat setempat.



Psikolog anak dapat membantu memahami apakah perilaku tersebut merupakan bagian dari perkembangan, respons terhadap tekanan, atau berkaitan dengan kondisi psikologis tertentu.



Semakin dini anak mendapatkan dukungan yang sesuai, semakin besar kesempatan untuk membangun keterampilan emosional yang sehat.



Penutup: Anak Tidak Membutuhkan Pikiran yang Sempurna, tetapi Lingkungan yang Membuatnya Merasa Aman



Anak yang terjebak dalam pusaran pikirannya sendiri tidak selalu menunjukkan kesedihannya melalui tangisan. Ada yang memilih diam, ada yang terus bertanya, ada yang berusaha menjadi sempurna, dan ada pula yang terlihat baik-baik saja meskipun sebenarnya sedang merasa kewalahan.



Karena itu, orang tua perlu melihat lebih jauh daripada sekadar perilaku yang tampak di permukaan.



Ketika anak terlalu banyak berpikir, jangan buru-buru menyebutnya berlebihan. Bisa jadi, ia sedang berusaha memahami perasaan yang belum mampu dijelaskan dengan kata-kata.



Ingatlah bahwa anak tidak dilahirkan dengan kemampuan mengelola semua emosi secara sempurna. Mereka belajar melalui pengalaman, hubungan, dan contoh yang diberikan orang-orang terdekatnya.



Tugas orang tua bukan menghilangkan setiap kekhawatiran anak, melainkan membantunya memahami bahwa rasa takut tidak harus mengendalikan hidupnya.



Jadilah tempat yang aman ketika anak melakukan kesalahan, tempat yang nyaman ketika ia merasa takut, dan tempat yang selalu terbuka ketika ia ingin bercerita.



