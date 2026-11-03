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Penulis: Rabbany Wanadriani
Selasa, 3 November 2026 | 19.05 WIB

Tumbuh Tanpa Keluarga Utuh, 6 Perilaku Ini Kerap Terlihat pada Anak Korban Perceraian

ilustrasi ibu dan anak. Sumber foto: Freepik

JawaPos.com - Pengalaman masa kecil memiliki peran penting dalam membentuk kepribadian seseorang ketika beranjak dewasa. Salah satunya adalah pengalaman tumbuh dalam keluarga dengan orang tua yang memutuskan untuk berpisah.

Perceraian bukan hanya mengubah kondisi keluarga, tetapi juga dapat memengaruhi cara anak memahami kasih sayang, membangun hubungan sosial, serta mengelola perasaan.

Sebagian anak mungkin terbiasa menjalani kehidupan secara mandiri. Ada pula yang menjadi lebih sensitif terhadap pertengkaran atau membutuhkan waktu lebih lama untuk mempercayai orang lain.

Pengalaman tersebut bisa memberikan pengaruh berbeda pada setiap individu, tergantung situasi keluarga, dukungan emosional, dan cara anak menghadapi perubahan yang terjadi.

Dilansir dari Geediting, terdapat enam perilaku yang kerap dikaitkan dengan anak-anak yang tumbuh bersama orang tua bercerai. Pola tersebut dapat terlihat ketika mereka memasuki usia dewasa dan mulai membangun hubungan dengan lingkungan sekitarnya.

Berikut enam perilaku yang menarik untuk diketahui.

1. Terbiasa Mandiri dan Mengandalkan Kemampuan Sendiri

Anak yang mengalami perpisahan orang tua terkadang harus belajar menghadapi berbagai situasi lebih cepat dibandingkan teman seusianya.

Misalnya, mereka perlu menyesuaikan diri ketika harus tinggal bergantian di dua rumah, mengikuti aturan keluarga yang berbeda, atau menghadapi perubahan rutinitas sehari-hari.

Situasi tersebut dapat membuat mereka terbiasa menyelesaikan berbagai persoalan tanpa selalu meminta bantuan orang lain.

Ketika dewasa, kebiasaan ini bisa terlihat melalui sikap mandiri, kemampuan mengambil keputusan sendiri, serta keberanian menghadapi tantangan.

Namun, kemandirian yang terlalu kuat terkadang membuat mereka kesulitan meminta pertolongan. Mereka mungkin merasa harus mampu menyelesaikan semuanya sendiri meskipun sebenarnya sedang membutuhkan dukungan.

2. Sering Menjadi Penengah dan Tidak Suka Melihat Pertengkaran

Menyaksikan konflik antara kedua orang tua dapat membuat anak lebih peka terhadap suasana di sekitarnya.

Mereka mungkin terbiasa memperhatikan perubahan sikap, nada bicara, atau ekspresi orang lain untuk mengetahui apakah sedang terjadi ketegangan.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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