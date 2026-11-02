6 Alasan Mengapa Menetapkan Batasan untuk Anak Terasa Begitu Sulit Menurut Psikologi

seseorang yang menetapkan batasan untuk anak / foto: Magnific/The Yuri Arcurs Collection

JawaPos.com - Menetapkan batasan untuk anak terdengar seperti bagian yang sederhana dari pengasuhan. Orang tua hanya perlu mengatakan, "Tidak boleh," "Sekarang waktunya berhenti," atau "Aturan ini harus dipatuhi."

Namun, dalam praktiknya, menetapkan batasan sering kali jauh lebih sulit daripada yang dibayangkan.



Ada orang tua yang sudah mengetahui bahwa anak membutuhkan aturan, tetapi merasa tidak tega ketika anak menangis. Ada pula yang sebenarnya ingin konsisten, tetapi akhirnya menyerah setelah anak merengek berkali-kali. Sebagian orang tua bahkan merasa bersalah hanya karena mengatakan "tidak" kepada anak.



Mengapa hal ini bisa terjadi?



Menurut psikologi, kesulitan menetapkan batasan bukan semata-mata karena orang tua kurang tegas. Di baliknya terdapat berbagai proses emosional, pengalaman masa kecil, kebutuhan untuk diterima, hingga cara otak merespons tangisan dan kemarahan anak.



Batasan sendiri sebenarnya bukan bentuk penolakan terhadap anak. Batasan membantu anak memahami apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan, bagaimana mengatur perilaku, serta bagaimana hidup bersama orang lain. Namun, agar mampu menetapkan batasan dengan sehat, orang tua juga perlu mampu menghadapi ketidaknyamanan emosional yang muncul ketika anak tidak menyukai batasan tersebut.



Dilansir dari Psychology Today pada Senin (2/11), terdapat enam alasan mengapa menetapkan batasan untuk anak terasa begitu sulit menurut psikologi.



1. Orang tua sulit melihat anak kecewa atau menangis



Salah satu alasan terbesar mengapa orang tua sulit mengatakan "tidak" adalah karena mereka tidak tahan melihat anak mengalami emosi negatif.



Ketika anak menangis setelah permintaannya ditolak, secara emosional orang tua dapat merasa bahwa dirinya telah melakukan sesuatu yang salah.



Misalnya, anak meminta bermain gawai lebih lama. Orang tua mengatakan bahwa waktunya sudah selesai. Anak kemudian menangis, berteriak, atau memohon agar diberi tambahan waktu.



Secara logis, orang tua mungkin tahu bahwa aturan tersebut penting. Namun secara emosional, tangisan anak dapat membuat orang tua berpikir:



"Kasihan, mungkin sekali ini saja."



"Apa aku terlalu keras?"



"Dia sudah seharian capek."



"Aku tidak ingin dia merasa bahwa aku tidak menyayanginya."



Di sinilah muncul persoalan penting dalam pengasuhan: emosi anak tidak selalu menjadi indikator bahwa keputusan orang tua salah.



Anak bisa kecewa meskipun batasan yang diberikan memang sehat.



Anak bisa marah meskipun orang tua tidak melakukan kesalahan.



Anak bisa menangis meskipun kebutuhan dasarnya tetap terpenuhi.



Dalam perkembangan psikologis, anak masih belajar mengenali, mengelola, dan mengekspresikan emosinya. Karena itu, frustrasi merupakan bagian dari proses belajar tersebut.



Tugas orang tua bukan menghilangkan setiap rasa kecewa dari kehidupan anak.



Tugas orang tua adalah membantu anak melewati rasa kecewa dengan aman.



Perbedaannya sangat besar.



Ketika orang tua langsung menghapus batasan setiap kali anak menangis, anak tidak memperoleh kesempatan untuk belajar bahwa rasa kecewa dapat ditoleransi dan akhirnya berlalu.



Sebaliknya, ketika orang tua tetap hangat tetapi mempertahankan batasan, anak dapat belajar sebuah pesan penting:



"Perasaanku boleh besar, tetapi aku tetap aman."



Itulah sebabnya menetapkan batasan membutuhkan lebih dari sekadar ketegasan. Orang tua juga membutuhkan kemampuan untuk menoleransi ketidaknyamanan emosional.



2. Pengalaman masa kecil orang tua ikut memengaruhi cara mereka menetapkan aturan



Cara seseorang menjadi orang tua sering kali dipengaruhi oleh pengalaman ketika dirinya sendiri masih menjadi anak.



Seseorang yang dibesarkan dengan aturan sangat keras mungkin tumbuh dengan keyakinan bahwa disiplin identik dengan hukuman, ketakutan, atau kontrol.



Ketika memiliki anak sendiri, ia mungkin berusaha melakukan kebalikannya.



"Anakku tidak boleh mengalami apa yang dulu aku alami."



Niat tersebut dapat sangat positif. Namun terkadang, tanpa disadari, seseorang dapat bergerak terlalu jauh ke arah sebaliknya.



Karena tidak ingin menjadi orang tua yang keras, ia menjadi sangat sulit mengatakan "tidak".



Karena tidak ingin anak takut kepadanya, ia menghindari konflik.



Karena dulu merasa tidak didengarkan, ia berusaha selalu memenuhi keinginan anak.



Akibatnya, batasan menjadi sesuatu yang terasa menakutkan.



Fenomena ini menunjukkan bahwa pengasuhan bukan hanya tentang bagaimana kita memahami anak. Pengasuhan juga dapat memunculkan kembali pengalaman emosional dari masa lalu.



Orang tua mungkin tidak hanya sedang menghadapi tantrum anak.



Secara psikologis, mereka juga bisa sedang berhadapan dengan pertanyaan yang lebih dalam:



"Apakah aku sedang menjadi seperti orang tuaku dulu?"



"Apakah anakku akan merasa tidak dicintai jika aku terlalu tegas?"



"Apakah mengatakan tidak berarti aku orang tua yang buruk?"



Pertanyaan-pertanyaan tersebut dapat membuat keputusan sederhana menjadi sangat emosional.



Karena itu, penting bagi orang tua untuk membedakan antara tegas dan keras.



Menetapkan batasan tidak harus berarti membentak.



Tidak harus mempermalukan.



Tidak harus mengancam.



Tidak harus menghukum secara berlebihan.



Orang tua dapat mengatakan:



"Sepertinya kamu masih ingin bermain. Aku mengerti. Tapi waktunya sudah selesai. Sekarang kita simpan mainannya."



Kalimat tersebut tetap memiliki batasan, tetapi tidak merendahkan emosi anak.



Dengan kata lain, seseorang tidak harus memilih antara "terlalu keras" dan "terlalu permisif". Ada jalan tengah: hangat sekaligus tegas.



3. Orang tua sering menganggap penolakan sebagai ancaman terhadap kedekatan dengan anak



Ada alasan emosional lain yang sangat kuat: keinginan untuk tetap disukai oleh anak.



Secara alami, orang tua ingin memiliki hubungan yang dekat dengan anak. Mereka ingin anak merasa aman, nyaman, dan menyayangi mereka.



Masalah muncul ketika kebutuhan tersebut berubah menjadi keinginan untuk selalu mendapatkan respons positif dari anak.



Orang tua kemudian merasa bersalah ketika anak mengatakan:



"Aku benci Mama!"



"Ayah jahat!"



"Aku tidak mau sama Mama!"



Kalimat-kalimat seperti ini dapat terasa sangat menyakitkan.



Padahal, bagi anak, ungkapan tersebut sering kali merupakan ekspresi emosi sesaat, bukan penilaian matang terhadap hubungan mereka dengan orang tua.



Anak yang sedang frustrasi mungkin mengatakan sesuatu yang sangat ekstrem karena kemampuan regulasi emosinya belum berkembang sepenuhnya.



Jika orang tua kemudian takut kehilangan kasih sayang anak, mereka bisa mulai menghindari batasan.



Anak minta sesuatu → diberikan.



Anak marah → aturan diubah.



Anak menangis → permintaan dikabulkan.



Anak mengancam tidak mau bicara → orang tua mengalah.



Lama-kelamaan, anak dapat belajar bahwa intensitas emosinya mampu mengubah keputusan orang tua.



Ini bukan berarti anak "manipulatif" dalam arti orang dewasa. Anak sedang belajar hubungan antara perilaku dan konsekuensi.



Jika setiap kali menangis aturan berubah, anak secara alami akan belajar bahwa menangis adalah salah satu cara yang efektif untuk mendapatkan hasil tertentu.



Karena itu, salah satu keterampilan penting dalam pengasuhan adalah kemampuan menerima bahwa anak tidak harus selalu menyukai keputusan kita.



Orang tua dapat tetap berkata:



"Aku tahu kamu marah."



"Aku tahu kamu tidak suka aturan ini."



"Aku tetap sayang kamu."



"Dan aturannya tetap berlaku."



Pesan tersebut sangat kuat.



Anak belajar bahwa kasih sayang tidak hilang hanya karena terjadi ketidaksetujuan.



4. Rasa bersalah membuat orang tua sulit konsisten



Menetapkan batasan satu kali mungkin relatif mudah.



Tantangan sebenarnya adalah mempertahankannya secara konsisten.



Misalnya, orang tua telah menentukan bahwa anak hanya boleh menggunakan tablet selama satu jam. Namun pada hari tertentu anak sedang rewel, orang tua sedang lelah, atau suasana rumah sedang tidak kondusif.



Akhirnya orang tua berkata:



"Ya sudah, 30 menit lagi."



Masalahnya bukan pada tambahan 30 menit itu sendiri.



Dalam pengasuhan, fleksibilitas tentu diperlukan.



Yang menjadi persoalan adalah ketika aturan berubah terutama karena orang tua tidak sanggup menghadapi reaksi emosional anak.



Anak kemudian belajar bahwa batasan sebenarnya bisa dinegosiasikan jika ia terus meminta, menangis, atau marah.



Dari sisi orang tua, siklusnya dapat menjadi seperti ini:



Anak meminta → orang tua menetapkan batas → anak protes → orang tua merasa bersalah → orang tua mengalah → semua kembali tenang.



Karena setelah mengalah suasana menjadi lebih tenang, perilaku tersebut dapat terasa seperti solusi.



Padahal, dalam jangka panjang, pola tersebut justru membuat penetapan batasan berikutnya semakin sulit.



Orang tua kemudian mungkin berpikir:



"Kenapa anakku tidak pernah mendengarkan?"



Padahal anak mungkin sudah belajar bahwa batasan tersebut belum tentu benar-benar final.



Konsistensi bukan berarti orang tua tidak boleh berubah pikiran.



Konsistensi berarti anak dapat memahami pola yang relatif dapat diprediksi.



Misalnya:



"Kalau Mama bilang waktunya selesai, berarti waktunya selesai."



"Kalau Ayah mengatakan mainan harus dibereskan sebelum mengambil yang baru, aturan itu berlaku."



Prediktabilitas membuat anak lebih mudah memahami dunia di sekitarnya.



Dan menariknya, batasan yang konsisten juga dapat membuat anak merasa lebih aman. Anak tidak harus terus-menerus menebak seberapa jauh ia bisa mendorong sebuah aturan.



5. Orang tua takut konflik dan tantrum



Tidak semua orang nyaman menghadapi konflik.



Bagi sebagian orang, konflik terasa sangat menguras energi. Mereka ingin rumah tetap tenang dan tidak tahan mendengar anak berteriak, menangis, atau membanting sesuatu.



Karena itu, batasan sering kali dianggap sebagai pemicu masalah.



Padahal, sebenarnya ada perbedaan antara menciptakan konflik dan menghadapi konflik yang memang muncul ketika sebuah batasan diterapkan.



Ketika orang tua mengatakan:



"Waktunya tidur."



anak mungkin marah.



Tetapi kemarahan tersebut bukan berarti waktu tidur adalah keputusan yang salah.



Anak hanya tidak menyukai keputusan tersebut.



Ini adalah perbedaan yang penting.



Jika orang tua menganggap setiap protes sebagai tanda bahwa mereka harus mengubah keputusan, maka mereka akan kesulitan menjadi figur yang stabil bagi anak.



Anak memang perlu belajar bahwa tidak semua keinginannya akan terpenuhi.



Dalam kehidupan sehari-hari, manusia akan terus menghadapi batasan.



Ada aturan di sekolah.



Ada aturan dalam pekerjaan.



Ada batasan sosial.



Ada konsekuensi dari pilihan.



Ada hal-hal yang tidak bisa didapatkan kapan pun seseorang menginginkannya.



Rumah merupakan salah satu tempat pertama anak belajar mengenai kenyataan tersebut.



Namun, belajar menghadapi batasan tidak berarti anak harus dibiarkan sendirian dengan emosinya.



Orang tua dapat tetap hadir:



"Kamu marah karena ingin bermain lebih lama."



"Aku di sini."



"Kamu boleh menangis."



"Tapi kita tetap harus tidur sekarang."



Kalimat seperti ini menggabungkan dua hal yang sering dianggap bertentangan: empati dan batasan.



Empati tidak berarti menghapus batasan.



Empati berarti memahami perasaan anak sambil tetap memegang batasan yang diperlukan.



6. Orang tua sering menginginkan anak langsung memahami alasan di balik aturan



Kesalahan lain yang cukup umum adalah berharap anak dapat menerima batasan secara rasional seperti orang dewasa.



Orang tua mungkin menjelaskan:



"Kamu harus berhenti bermain karena besok sekolah, kalau tidur terlalu malam nanti kamu mengantuk, kalau mengantuk kamu sulit berkonsentrasi, dan..."



Namun anak tetap menangis.



Orang tua kemudian berpikir:



"Kan sudah dijelaskan. Kenapa masih marah?"



Jawabannya sederhana: memahami alasan secara kognitif tidak otomatis membuat seseorang mampu menerima sesuatu secara emosional.



Bahkan orang dewasa pun mengalami hal tersebut.



Kita bisa memahami bahwa sesuatu penting, tetapi tetap kecewa ketika tidak mendapatkan apa yang kita inginkan.



Pada anak, kemampuan regulasi emosi masih berkembang. Karena itu, ketika sedang sangat frustrasi, kemampuan mereka untuk menerima penjelasan panjang dapat semakin terbatas.



Dalam situasi seperti itu, penjelasan yang terlalu panjang justru dapat membuat situasi semakin melelahkan.



Batasan biasanya lebih efektif ketika disampaikan dengan singkat, jelas, dan tenang.



Misalnya:



"Kamu ingin bermain lagi. Tapi sekarang waktunya tidur."



"Kamu boleh kecewa. Kita tetap tidur."



Tidak perlu memenangkan perdebatan.



Tidak perlu membuat anak mengakui bahwa orang tua benar.



Tidak perlu terus-menerus menjelaskan sampai anak setuju.



Tujuan batasan bukan membuat anak berkata, "Baik, Mama benar."



Tujuannya adalah membantu anak memahami bahwa ada aturan yang perlu diikuti meskipun ia tidak menyukainya.



Batasan bukan berarti kurang menyayangi anak



Salah satu perubahan cara berpikir yang paling penting dalam pengasuhan adalah memahami bahwa kasih sayang dan batasan bukan dua hal yang berlawanan.



Justru, anak membutuhkan keduanya.



Kasih sayang memberi anak rasa aman.



Batasan memberi anak struktur.



Kasih sayang mengatakan:



"Kamu berharga."



Batasan mengatakan:



"Ada hal-hal yang aman dan tidak aman untuk dilakukan."



Kasih sayang mengatakan:



"Aku menerima perasaanmu."



Batasan mengatakan:



"Perasaanmu tidak harus menentukan semua tindakanmu."



Kasih sayang tanpa batasan dapat membuat anak kesulitan memahami struktur dan konsekuensi.



Sebaliknya, batasan tanpa kehangatan dapat terasa seperti kontrol dan penolakan.



Karena itu, pendekatan yang lebih sehat bukanlah menjadi orang tua yang selalu mengatakan "iya" ataupun orang tua yang selalu mengatakan "tidak".



Yang dibutuhkan adalah kemampuan mengatakan "tidak" tanpa menarik kasih sayang.



Misalnya:



"Kamu tidak boleh memukul adik. Mama tahu kamu marah, tapi memukul tidak boleh."



"Kita tidak membeli mainan hari ini. Kamu boleh kecewa."



"Kamu ingin terus bermain, tetapi sekarang waktunya tidur."



Dalam kalimat-kalimat tersebut, perilaku tetap dibatasi, sementara emosi anak tidak ditolak.



Bagaimana mulai menetapkan batasan dengan lebih sehat?



Jika menetapkan batasan terasa sulit, orang tua tidak perlu langsung mengubah semuanya sekaligus.



Mulailah dari beberapa aturan yang benar-benar penting.



Tanyakan kepada diri sendiri:



"Apa yang sebenarnya perlu dibatasi?"



Tidak semua hal harus menjadi pertengkaran.



Pilih batasan yang berkaitan dengan keselamatan, kesehatan, penghormatan terhadap orang lain, dan rutinitas penting.



Kemudian sampaikan aturan dengan sederhana.



Hindari terlalu banyak penjelasan ketika anak sedang sangat emosional.



Berikan pilihan jika memungkinkan.



Misalnya:



"Kamu mau membereskan mainan sekarang atau lima menit lagi?"



Bukan:



"Kamu mau membereskan atau tidak?"



Pilihan pertama tetap mempertahankan batasan, sementara anak mendapatkan sedikit rasa memiliki kendali.



Yang tidak kalah penting, siapkan diri untuk menghadapi reaksi anak.



Jika anak marah, jangan langsung menganggap batasan gagal.



Cobalah melihat tantrum atau protes sebagai bagian dari proses belajar.



Anak sedang belajar bahwa:



"Aku bisa marah tanpa mendapatkan semua yang aku inginkan."



"Aku bisa kecewa dan tetap aman."



"Orang tuaku tetap menyayangiku meskipun mereka mengatakan tidak."



Itulah pelajaran emosional yang jauh lebih penting daripada sekadar membuat anak patuh pada saat itu.



Penutup



Menetapkan batasan untuk anak terasa sulit bukan selalu karena orang tua tidak tahu bagaimana cara mendidik anak.



Sering kali, kesulitannya justru berasal dari emosi orang tua sendiri.



Kita tidak tega melihat anak kecewa.



Kita takut anak marah.



Kita takut dianggap jahat.



Kita membawa pengalaman masa kecil.



Kita merasa bersalah.



Dan terkadang kita hanya ingin rumah kembali tenang secepat mungkin.



Namun, menjadi orang tua bukan berarti memastikan anak tidak pernah kecewa.



Menjadi orang tua berarti membantu anak belajar menghadapi kekecewaan dengan cara yang aman.



Anak tidak membutuhkan orang tua yang selalu mengatakan "iya".



Anak juga tidak membutuhkan orang tua yang selalu keras.



Anak membutuhkan orang tua yang mampu berkata:



"Aku tahu kamu tidak suka."



"Aku tahu kamu kecewa."



"Aku tetap di sini."



"Dan batasannya tetap berlaku."



Pada akhirnya, batasan yang sehat bukan tentang mengendalikan anak. Batasan adalah tentang memberikan struktur sambil mempertahankan hubungan.



