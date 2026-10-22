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Mohammad Maulana Iqbal
Kamis, 22 Oktober 2026 | 22.32 WIB

7 Kepribadian Anak dari Keluarga yang Menghindari Konflik Menurut Psikologi

Kepribadian anak dari keluarga yang menghindari konflik menurut psikologi./Magnific/ magnific - Image

Kepribadian anak dari keluarga yang menghindari konflik menurut psikologi./Magnific/ magnific

JawaPos.com – Psikologi menunjukkan bahwa anak sangat jeli mengamati orang tuanya dan cenderung meniru perilaku tersebut dalam hubungan di masa depan.

Pola ini bermanfaat bagi keluarga yang komunikatif, tetapi tidak semua orang beruntung memiliki teladan yang matang secara emosional.

Dalam keluarga yang terbiasa menghindari konflik, kepribadian anak untuk diam menjadi sulit dihentikan hingga mereka dewasa.

Dilansir dari laman YourTango pada Kamis (22/10), berikut tujuh kepribadian anak yang tumbuh dalam keluarga tenang yang menghindari konflik dan terbawa hingga dewasa.

1. Menutup diri saat pertengkaran muncul

Tumbuh di rumah yang sunyi dan menghindari konflik membentuk pandangan bahwa perbedaan pendapat adalah sesuatu yang mengancam dan perlu dijauhi.

Alih-alih menyelesaikan masalah, mereka merasa lebih mudah diam demi menjaga suasana tetap netral, tanpa menyadari dampaknya bagi kesehatan mental.

Kebiasaan itu bahkan dapat membuat mereka mempertanyakan harga dirinya, baik disadari maupun tidak, karena selalu mengalah pada keinginan orang lain.

Mereka cenderung menyetujui apa pun yang dikatakan lawan bicara, sehingga merasa tidak berarti karena takut menyuarakan isi hatinya.

2. Terus-menerus meminta maaf

Editor: Hanny Suwindari
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