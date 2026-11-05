7 Kata yang Diucapkan Anak yang Sudah Dewasa Sebelum Memutus Hubungan dengan Orang Tuanya

seseorang yang memutus hubungan dengan orang tua / foto: Magnific/freeograph

JawaPos.com - Hubungan antara anak dan orang tua sering kali dianggap sebagai ikatan yang tidak akan pernah terputus. Sejak kecil, anak diajarkan untuk menghormati, menyayangi, dan berbakti kepada orang tua. Namun, seiring bertambahnya usia, seseorang mulai memahami bahwa hubungan keluarga pun membutuhkan rasa aman, penghargaan, kepercayaan, dan batasan yang sehat.

Tidak semua anak yang tumbuh dewasa memiliki hubungan harmonis dengan orang tuanya. Ada yang dibesarkan dalam keluarga penuh kasih sayang, tetapi ada pula yang tumbuh dengan kritik berlebihan, pengabaian emosional, manipulasi, tuntutan yang tidak masuk akal, hingga kekerasan verbal maupun fisik.



Dalam beberapa situasi, anak yang sudah dewasa akhirnya memilih untuk menjaga jarak, membatasi komunikasi, atau bahkan memutus hubungan dengan orang tuanya.



Keputusan tersebut sering kali tidak muncul secara tiba-tiba. Sebelum sampai pada titik itu, biasanya ada proses emosional yang panjang. Ada kekecewaan yang dipendam, percakapan yang tidak pernah menemukan jalan keluar, permintaan maaf yang tidak kunjung datang, serta harapan bahwa suatu hari orang tua akan memahami perasaan anaknya.



Menurut perspektif psikologi, keputusan seseorang untuk menjauh dari orang tua dapat berkaitan dengan pengalaman masa kecil, pola keterikatan (attachment), kesehatan mental, serta kebutuhan untuk membangun batasan pribadi (personal boundaries).



Menariknya, sebelum benar-benar mengambil keputusan tersebut, anak yang sudah dewasa terkadang mengucapkan kalimat-kalimat tertentu. Kalimat itu mungkin terdengar sederhana, tetapi dapat mencerminkan kelelahan emosional dan perubahan cara seseorang memandang hubungan keluarganya.



Dilansir dari Psychology Today pada Kamis (5/11), terdapat tujuh kata atau kalimat yang mungkin diucapkan anak dewasa sebelum memutuskan hubungan dengan orang tuanya.



1. "Aku Sudah Tidak Bisa Terus-Menerus Menjelaskan Perasaanku."



Kalimat ini sering muncul ketika seseorang merasa bahwa perasaannya tidak pernah benar-benar didengarkan.



Bayangkan seorang anak yang sudah dewasa mencoba menjelaskan bahwa perkataan orang tuanya menyakitkan. Ia berusaha menyampaikan perasaannya dengan tenang. Namun, alih-alih mendapatkan pengertian, ia justru dianggap terlalu sensitif, tidak tahu berterima kasih, atau terlalu banyak menuntut.



Awalnya, ia mungkin mencoba menjelaskan berulang kali. Ia berharap orang tuanya memahami bahwa kritik yang terus-menerus, perbandingan dengan saudara, atau perkataan yang merendahkan dapat meninggalkan luka emosional.



Namun, setelah berkali-kali mengalami respons yang sama, ia mulai berhenti menjelaskan.



Dalam psikologi, pengalaman seperti ini dapat berkaitan dengan emotional invalidation, yaitu kondisi ketika emosi seseorang diabaikan, diremehkan, atau dianggap tidak sah.



Ketika hal tersebut terjadi berulang kali, seseorang dapat merasa bahwa berbicara secara terbuka tidak lagi memberikan manfaat.



Ia kemudian memilih diam bukan karena tidak memiliki perasaan, melainkan karena merasa percakapan tersebut tidak akan mengubah apa pun.



Makna psikologisnya: seseorang mungkin mulai kehilangan harapan bahwa komunikasi dapat memperbaiki hubungan. Ia tidak lagi berusaha mendapatkan pengakuan atas perasaannya karena terlalu sering merasa tidak didengarkan.



2. "Aku Selalu Merasa Tidak Pernah Cukup Baik di Mata Kalian."



Ada anak yang tumbuh dengan keyakinan bahwa dirinya harus selalu menjadi sempurna agar mendapatkan kasih sayang.



Nilainya harus bagus. Pekerjaannya harus membanggakan. Pilihan hidupnya harus sesuai keinginan orang tua. Bahkan ketika sudah dewasa dan mampu memenuhi kebutuhan sendiri, ia tetap merasa harus membuktikan bahwa dirinya layak dihargai.



Dalam keluarga dengan pola komunikasi yang penuh kritik, anak mungkin terbiasa dibandingkan dengan orang lain.



Contohnya:



Mengapa kamu tidak bisa seperti kakakmu?



Anak orang lain sudah sukses, mengapa kamu belum?



Kamu selalu membuat kami kecewa.



Apa pun yang kamu lakukan tidak pernah benar.



Jika berlangsung terus-menerus, pengalaman tersebut dapat memengaruhi konsep diri seseorang.



Dalam psikologi, hal ini dapat berkaitan dengan conditional regard, yaitu pengalaman ketika penerimaan atau penghargaan terasa bergantung pada perilaku dan pencapaian tertentu.



Anak akhirnya belajar bahwa dirinya hanya berharga ketika berhasil memenuhi harapan orang tua.



Ketika dewasa, ia mungkin mengalami kesulitan menghargai dirinya sendiri. Ia terus mengejar kesempurnaan, takut melakukan kesalahan, dan merasa bersalah ketika mengambil keputusan yang berbeda dari keinginan keluarga.



Suatu hari, ia mungkin menyadari bahwa dirinya tidak bisa menghabiskan seluruh hidup untuk membuktikan sesuatu kepada orang lain.



Makna psikologisnya: kalimat ini dapat menunjukkan kelelahan akibat tekanan emosional dan kebutuhan untuk membangun harga diri yang tidak bergantung pada penilaian orang tua.



3. "Aku Ingin Hidup Tanpa Selalu Merasa Bersalah."



Rasa bersalah merupakan emosi yang normal. Dalam hubungan keluarga, seseorang mungkin merasa bersalah ketika melakukan kesalahan atau mengecewakan orang yang disayanginya.



Namun, rasa bersalah menjadi persoalan ketika digunakan secara terus-menerus untuk mengendalikan keputusan seseorang.



Misalnya, setiap kali anak dewasa ingin mengambil keputusan sendiri, orang tua mengatakan bahwa anak yang baik tidak akan meninggalkan keluarganya.



Ketika anak ingin tinggal terpisah, ia dianggap egois. Ketika memilih pekerjaan yang berbeda dari harapan keluarga, ia dianggap tidak menghargai pengorbanan orang tua.



Bahkan ketika ia ingin memiliki kehidupan pribadi, ia dibuat merasa seolah-olah sedang melakukan kesalahan besar.



Dalam psikologi, pola semacam ini dapat berkaitan dengan guilt-tripping, yaitu penggunaan rasa bersalah sebagai cara untuk memengaruhi atau mengendalikan perilaku orang lain.



Anak yang terus-menerus mengalami pola tersebut dapat kesulitan membedakan antara tanggung jawab yang sehat dan rasa bersalah yang ditanamkan oleh orang lain.



Padahal, menjadi anak yang berbakti bukan berarti harus menyerahkan seluruh kebebasan pribadi.



Orang dewasa memiliki hak untuk menentukan pekerjaan, pasangan, tempat tinggal, dan arah kehidupannya sendiri.



Mereka juga berhak mengatakan tidak ketika suatu permintaan melampaui kemampuan atau batasan pribadinya.



Makna psikologisnya: kalimat ini dapat mencerminkan keinginan untuk melepaskan tekanan emosional dan membangun kemandirian tanpa terus dihantui rasa bersalah.



4. "Aku Sudah Memberikan Banyak Kesempatan, tetapi Tidak Ada yang Berubah."



Salah satu alasan seseorang akhirnya menjaga jarak dari orang tua adalah pengalaman buruk yang terus berulang.



Mungkin pernah terjadi pertengkaran besar. Orang tua meminta maaf. Anak mencoba memaafkan dan kembali membangun hubungan.



Namun, beberapa waktu kemudian, perilaku yang sama terulang.



Janji untuk berubah hanya menjadi kata-kata. Perkataan yang menyakitkan kembali muncul. Batasan yang sudah disampaikan kembali dilanggar.



Situasi seperti ini dapat menciptakan kelelahan emosional.



Dalam psikologi hubungan, perubahan yang sehat membutuhkan lebih dari sekadar permintaan maaf. Perubahan juga memerlukan kesadaran, tanggung jawab, konsistensi, dan perilaku nyata.



Seseorang mungkin dapat memaafkan kesalahan orang lain, tetapi memaafkan tidak selalu berarti harus kembali memberikan akses yang sama ke dalam kehidupannya.



Anak yang sudah dewasa bisa sampai pada kesimpulan bahwa mempertahankan hubungan tanpa perubahan hanya akan membuat luka yang sama terus terbuka.



Ia tidak selalu membenci orang tuanya. Bisa jadi ia hanya tidak lagi sanggup menjalani pola hubungan yang sama.



Makna psikologisnya: kalimat ini dapat menunjukkan bahwa seseorang mulai menilai hubungan berdasarkan perilaku nyata, bukan hanya janji dan harapan.



5. "Aku Tidak Merasa Aman Ketika Berada di Dekat Kalian."



Rasa aman dalam keluarga bukan hanya berkaitan dengan perlindungan fisik.



Ada pula keamanan emosional, yaitu perasaan bahwa seseorang dapat menjadi dirinya sendiri tanpa terus-menerus takut dipermalukan, direndahkan, diancam, atau diserang secara verbal.



Anak yang tumbuh dalam lingkungan keluarga yang tidak aman secara emosional mungkin terbiasa membaca suasana hati orang tua.



Ia memperhatikan nada suara, ekspresi wajah, dan perubahan perilaku orang tua untuk menghindari konflik.



Ketika dewasa, kebiasaan tersebut dapat terbawa ke dalam hubungan lainnya.



Sebagian orang menjadi sangat berhati-hati ketika berbicara. Ada yang takut menyampaikan pendapat. Ada pula yang merasa cemas setiap kali telepon dari orang tua masuk.



Dalam perspektif psikologi, pengalaman masa kecil yang penuh tekanan dapat memengaruhi respons stres dan pola keterikatan seseorang.



Namun, perlu dipahami bahwa tidak semua kecemasan dalam hubungan keluarga otomatis menunjukkan trauma atau gangguan psikologis.



Hal yang penting adalah memahami apakah hubungan tersebut secara konsisten membuat seseorang merasa terancam, tertekan, atau kehilangan kebebasan menjadi dirinya sendiri.



Ketika rasa tidak aman terus berlangsung, menjaga jarak bisa menjadi salah satu bentuk perlindungan diri.



Makna psikologisnya: seseorang mungkin mulai menyadari bahwa hubungan keluarga seharusnya tidak membuatnya terus hidup dalam ketakutan dan kewaspadaan.



6. "Aku Ingin Menjadi Diriku Sendiri, Bukan Menjadi Orang yang Kalian Inginkan."



Ketika masih kecil, anak sangat bergantung pada orang tua. Mereka membutuhkan perlindungan, arahan, dan penerimaan.



Namun, ketika bertambah dewasa, kebutuhan tersebut berkembang menjadi kebutuhan untuk memiliki identitas dan menentukan kehidupan sendiri.



Proses ini dikenal dalam psikologi perkembangan sebagai individuasi, yaitu proses seseorang membentuk identitas, nilai, dan kemandirian sebagai individu.



Dalam keluarga yang sehat, orang tua secara bertahap memberikan ruang bagi anak untuk mengambil keputusan sendiri.



Sebaliknya, dalam keluarga yang terlalu mengontrol, anak mungkin terus dituntut mengikuti pilihan orang tua meskipun sudah dewasa.



Contohnya, orang tua menentukan jurusan kuliah, pekerjaan, pasangan, cara berpakaian, hingga keputusan mengenai tempat tinggal.



Setiap perbedaan pendapat dianggap sebagai bentuk pembangkangan.



Akibatnya, anak mungkin merasa bahwa dirinya tidak pernah benar-benar memiliki kehidupan sendiri.



Ia menjalani kehidupan berdasarkan ekspektasi keluarga, bukan berdasarkan nilai dan tujuan yang diyakininya.



Pada akhirnya, ia ingin mengambil kembali kendali atas kehidupannya.



Bukan berarti ia tidak menghargai orang tua. Ia hanya ingin dihargai sebagai manusia dewasa yang memiliki hak untuk menentukan pilihan.



Makna psikologisnya: kalimat ini mencerminkan kebutuhan akan otonomi, identitas pribadi, dan kebebasan mengambil keputusan tanpa kontrol berlebihan.



7. "Aku Sayang Kalian, tetapi Aku Harus Menjauh demi Kesehatan Diriku Sendiri."



Mungkin inilah salah satu kalimat paling berat yang dapat diucapkan seorang anak kepada orang tuanya.



Sebab, keputusan menjauh tidak selalu lahir dari kebencian.



Ada anak yang sebenarnya masih menyayangi orang tuanya, tetapi merasa tidak mampu lagi mempertahankan hubungan yang terus menyakitinya.



Ia mungkin sudah mencoba berbicara, meminta perubahan, memberikan kesempatan, bahkan mengalah berkali-kali.



Namun, ketika pola yang sama terus berulang, ia mulai memahami bahwa kasih sayang saja tidak selalu cukup untuk membuat sebuah hubungan menjadi sehat.



Dalam psikologi, hal ini dapat dipahami melalui konsep boundaries atau batasan pribadi.



Batasan pribadi merupakan aturan yang ditetapkan seseorang untuk melindungi kebutuhan, nilai, waktu, ruang, dan kesejahteraan emosionalnya.



Batasan tersebut dapat berbentuk:



Mengurangi frekuensi komunikasi.



Tidak lagi membahas topik yang selalu memicu konflik.



Membatasi kunjungan keluarga.



Menolak permintaan yang merugikan diri sendiri.



Menghentikan komunikasi apabila terjadi kekerasan atau ancaman.



Dalam kondisi tertentu, seseorang bahkan dapat memilih no contact, yaitu tidak melakukan komunikasi dengan anggota keluarga untuk jangka waktu tertentu atau tanpa batas waktu yang ditentukan.



Keputusan seperti ini tidak selalu mudah. Anak mungkin masih mengalami kesedihan, keraguan, rasa bersalah, dan kehilangan.



Sebab, menjauh dari orang tua juga berarti menghadapi kenyataan bahwa hubungan keluarga yang diharapkan mungkin tidak pernah terwujud.



Makna psikologisnya: seseorang mulai memahami bahwa menyayangi orang tua dan melindungi kesehatan emosionalnya bukanlah dua hal yang harus saling bertentangan.



Mengapa Anak yang Sudah Dewasa Bisa Memutus Hubungan dengan Orang Tuanya?



Penting untuk dipahami bahwa keputusan memutus hubungan dengan orang tua biasanya memiliki latar belakang yang kompleks.



Tidak semua konflik keluarga harus berakhir dengan perpisahan. Perbedaan pendapat, kesalahpahaman, dan pertengkaran sesekali merupakan bagian yang mungkin terjadi dalam hubungan antarmanusia.



Namun, ada beberapa pola yang dapat membuat hubungan keluarga menjadi sangat sulit dipertahankan.



1. Pengabaian emosional sejak kecil



Anak mungkin mendapatkan kebutuhan fisik, seperti makanan, pakaian, dan pendidikan, tetapi tidak mendapatkan perhatian emosional yang memadai.



Perasaannya jarang ditanyakan, kesedihannya tidak dianggap penting, dan kebutuhannya untuk didengarkan sering diabaikan.



2. Kontrol yang berlebihan



Orang tua merasa berhak menentukan hampir seluruh aspek kehidupan anak, bahkan setelah anak memiliki pekerjaan dan mampu hidup mandiri.



3. Kekerasan verbal dan emosional



Penghinaan, ancaman, mempermalukan, dan merendahkan anak secara terus-menerus dapat meninggalkan dampak psikologis yang mendalam.



4. Manipulasi emosional



Anak dibuat merasa bersalah setiap kali berusaha mandiri atau menetapkan batasan.



5. Tidak adanya tanggung jawab atas kesalahan



Orang tua selalu menyalahkan anak, menyangkal perilakunya sendiri, atau menganggap bahwa status sebagai orang tua membuat mereka tidak mungkin melakukan kesalahan.



Pola-pola tersebut dapat menghambat terbentuknya hubungan yang saling menghargai.



Apakah Memutus Hubungan dengan Orang Tua Selalu Berarti Anak Tidak Berbakti?



Tidak.



Kita perlu membedakan antara menghormati orang tua dan membiarkan diri terus-menerus mengalami perlakuan yang merugikan.



Menghormati orang tua tidak berarti seseorang harus menerima semua perkataan dan tindakan mereka tanpa batas.



Anak yang sudah dewasa tetap memiliki hak untuk menentukan batasan dalam kehidupannya.



Di sisi lain, memutus hubungan juga bukan keputusan yang sebaiknya diambil hanya berdasarkan satu pertengkaran atau kesalahpahaman sesaat.



Jika situasinya memungkinkan dan aman, komunikasi terbuka, konseling keluarga, atau bantuan psikolog profesional dapat menjadi jalan untuk memperbaiki hubungan.



Namun, apabila terdapat kekerasan, ancaman, atau risiko keselamatan, perlindungan diri harus menjadi prioritas.



Tidak semua hubungan dapat diperbaiki hanya dengan satu pihak yang terus berusaha.



Penutup: Terkadang, Menjauh Bukan Berarti Berhenti Menyayangi



Ada anak yang tumbuh dewasa dengan harapan sederhana: ingin didengarkan, dihargai, diterima, dan disayangi tanpa harus selalu membuktikan sesuatu.



Namun, tidak semua orang mendapatkan pengalaman keluarga seperti itu.



Sebagian anak menghabiskan bertahun-tahun mencoba memperbaiki hubungan dengan orang tuanya. Mereka belajar memahami, memaafkan, mengalah, dan memberikan kesempatan.



Sampai akhirnya mereka menyadari bahwa hubungan yang sehat tidak bisa dibangun hanya oleh satu orang.



Tujuh kalimat di atas bukanlah tanda pasti bahwa seseorang akan memutus hubungan dengan orang tuanya. Setiap keluarga memiliki cerita dan dinamika yang berbeda.



Namun, kalimat-kalimat tersebut dapat menjadi gambaran dari perasaan seseorang yang sedang mengalami kelelahan emosional dan berusaha melindungi dirinya.



Pada akhirnya, kedewasaan bukan hanya tentang kemampuan menghormati orang tua, tetapi juga tentang memahami bahwa setiap manusia memiliki kebutuhan emosional, harga diri, dan batasan pribadi.



