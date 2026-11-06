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Penulis: Rabbany Wanadriani
Jumat, 6 November 2026 | 20.27 WIB

Tumbuh dengan Orang Tua Cerai, Ini 6 Perilaku yang Sering Terlihat pada Anak Menurut Psikologi

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ilustrasi orang tua dan anak. Sumber foto: Freepik

JawaPos.com – Pengalaman tumbuh bersama orang tua yang cerai dapat meninggalkan pengaruh tersendiri.

Khususnya dalam perkembangan perilaku anak, bahkan terkadang tanpa disadari hingga ia beranjak dewasa.

Perpisahan orang tua bukan hanya mengubah suasana kehidupan keluarga, tetapi juga memengaruhi cara anak memahami kasih sayang, membangun kepercayaan, serta menghadapi berbagai persoalan emosional.

Dampak tersebut dapat terbawa hingga dewasa dan tercermin dalam cara seseorang menjalin hubungan, mengendalikan perasaan, maupun mengambil keputusan dalam kehidupan sehari-hari.

Melansir geeding, berikut enam perilaku yang menurut psikologi kerap ditemukan pada orang dewasa yang tumbuh dengan orang tua cerai.

1. Mereka sangat mandiri

Tumbuh besar dengan orang tua yang bercerai sering kali berarti belajar untuk mengandalkan diri sendiri sejak usia dini.

Ketika orang tua berpisah, sang anak mungkin harus berpindah-pindah antara dua rumah, menghadapi aturan yang berbeda, atau bahkan memikul tanggung jawab yang tidak perlu dipikirkan anak-anak lain.

Seiring waktu, hal ini membangun rasa kemandirian yang kuat.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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