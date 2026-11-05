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Penulis: Abdul Rahman
Jumat, 6 November 2026 | 04.39 WIB

Tanggapan Amanda Manopo Konten Zakema Family Menuai  Kritik

Amanda Manopo. (Instagram: amandamanopo) - Image

Amanda Manopo. (Instagram: amandamanopo)

JawaPos.com - Konten animasi Zakema Family milik Amanda Manopo di kanal YouTube menjadi sorotan publik setelah netizen menyampaikan kekhawatiran terhadap dampaknya terhadap perkembangan anak. 

Salah satu poin kritikan, gerakan animasi dalam konten tersebut dinilai terlalu cepat dan dikhawatirkan dapat memicu overstimulasi pada penonton anak usia dini.

Menanggapi kritikan netizen, Amanda Manopo tidak masalah sama sekali. Bintang sinetron Ikatan Cinta mengaku terbuka terhadap berbagai komentar yang disampaikan netizen dan publik. 

Amanda Manopo tidak ingin menjadikan masukan negatif sebagai alasan untuk berhenti berkarya. Sebaliknya, ia justru menjadikannya sebagai bahan evaluasi dalam mengembangkan konten Zakema Family.

Amanda mengatakan, setiap tanggapan dari netizen, baik berupa pujian maupun kritikan, tetap memiliki nilai bagi dirinya dan tim.

"Mau komentar negatif atau positif, itu tetap menjadi masukan bagi gua," ujar Amanda Manopo.

Berbagai komentar dari netizen sebagai proses pembelajaran bagi Amanda Manopo, Kenny Austin, dan tim yang terlibat dalam pembuatan konten Zakema Family. 

Menurut Bintang sinetron Mermaid in Love, tujuan awal menghadirkan konten di YouTube supaya bisa dinikmati oleh anak-anak. Karena itu, Manda merasa perlu terus memperbaiki kualitas konten agar lebih sesuai dengan kebutuhan penonton.

"Kita memang mau mencoba untuk memberikan yang terbaik," kata Amanda Manopo yang namanya mulai melejit di industri hiburan Tanah Air lewat sinetron Mermaid in Love.

Editor: Abdul Rahman
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