6 Cara agar Anak-Anak Kita yang Sudah Dewasa Mengajarkan Kita Lebih Banyak Hal Menurut Psikologi

seseorang yang banyak mengajarkan kepada orang tuanya./Magnific/seanpay52
JawaPos.com - Ada satu perubahan besar dalam kehidupan orang tua yang sering kali datang secara perlahan: anak-anak yang dahulu kita ajari tentang dunia, suatu hari justru mulai mengajari kita tentang dunia.
Ketika mereka masih kecil, kita mengajari mereka berbicara, berjalan, makan, mengambil keputusan, menghormati orang lain, dan menghadapi kegagalan. Kita merasa bahwa kitalah sumber pengetahuan dan pengalaman bagi mereka.
Namun, waktu berjalan.
Anak-anak tumbuh menjadi orang dewasa. Mereka mulai memiliki pekerjaan, hubungan, tanggung jawab, pandangan hidup, pengalaman sosial, dan cara berpikir sendiri. Mereka mungkin mengenal teknologi yang tidak kita pahami, memiliki perspektif tentang kehidupan yang berbeda dari kita, dan menghadapi persoalan yang belum pernah kita alami.
Pada titik tertentu, hubungan orang tua dan anak dapat berubah.
Bukan lagi sekadar "orang tua mengajari anak", tetapi menjadi "dua orang dewasa yang saling belajar."
Dalam psikologi, perubahan seperti ini berkaitan erat dengan perkembangan sepanjang rentang kehidupan. Manusia tidak berhenti berkembang ketika mencapai usia dewasa. Kita tetap dapat belajar, mengubah perspektif, membangun keterampilan emosional, dan menyesuaikan diri dengan dunia yang berubah.
Karena itu, anak-anak kita yang sudah dewasa sebenarnya dapat menjadi salah satu guru kehidupan yang paling dekat dengan kita—jika kita bersedia mendengarkan.
Dilansir dari Psychology Today pada Rabu (7/10), terdapat enam cara yang dapat membantu kita belajar lebih banyak dari anak-anak yang sudah dewasa.
1. Berhenti Menganggap Diri Selalu Lebih Tahu
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