“Kita di Arab Saudi, Jangan Takut”, Viral Anak Saudi Tenangkan Temannya saat Alarm Darurat Berbunyi

JawaPos.com - Sebuah video yang memperlihatkan anak laki-laki di Arab Saudi menenangkan anak lain saat alarm darurat berbunyi viral di media sosial. Dengan tenang, bocah itu berkata, "Kita di Arab Saudi, jangan takut."

Dilansir dari Arab News, Selasa (13/10), video tersebut memperlihatkan dua anak sedang bersantai di rumah ketika peringatan keamanan berbunyi melalui ponsel. Alih-alih panik, salah satu anak justru berusaha menenangkan anak yang berada di sampingnya.

Video yang diunggah akun X @labeebhubb itu ditonton lebih dari 650.000 kali dalam 12 jam. Banyak pengguna media sosial terkesan dengan kepercayaan diri dan spontanitas anak tersebut.

Namun, respons yang terlihat tenang tidak berarti semua anak memahami situasi darurat dengan cara yang sama. Reaksi mereka dapat berbeda bergantung pada usia, pemahaman, dan pengalaman sebelumnya.

Di tengah konflik regional dan serangkaian serangan terhadap Arab Saudi, Platform Peringatan Dini Nasional mengirimkan notifikasi kepada warga mengenai potensi ancaman. Bagi sejumlah keluarga, peringatan semacam ini menjadi pengalaman baru yang harus dijelaskan kepada anak-anak.

Sebagian anak mungkin penasaran dengan suara alarm. Sementara itu, anak lainnya bisa merasa takut karena bunyi yang tidak biasa atau melihat reaksi orang dewasa di sekitarnya.

Anak Butuh Penjelasan dari Orang Tua Abdullah Al-Qahtani, 10 tahun, mengatakan hal pertama yang menarik perhatiannya ketika peringatan muncul adalah suara dari ponsel.

"Saya sedang duduk bersama keluarga ketika ponsel mulai berbunyi. Awalnya saya tidak tahu suara apa itu, jadi saya bertanya kepada ayah," kata Abdullah kepada Arab News.

Ayahnya kemudian menjelaskan bahwa suara tersebut merupakan peringatan dan keluarga perlu tetap berada di dalam rumah.