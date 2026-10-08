Logo JawaPos
HomeLifestyle
Author avatar - Image
Mohammad Maulana Iqbal
Kamis, 8 Oktober 2026 | 20.34 WIB

Psikologi Ungkap 10 Kalimat Ini Jadi Tanda Depresi, Kesehatan Mental Terganggu, dan Sulit Bahagia

Psikologi ungkap kalimat ini jadi tanda depresi, kesehatan mental terganggu, dan sulit bahagia (Magnific/ jcomp) - Image

Psikologi ungkap kalimat ini jadi tanda depresi, kesehatan mental terganggu, dan sulit bahagia (Magnific/ jcomp)

JawaPos.com – Psikologi menunjukkan bahwa emosi memengaruhi cara seseorang memandang dunia, sehingga kalimat sederhana dalam percakapan sehari-hari sering menyimpan pertanda penting.

Manusia tidak mungkin senang setiap saat, tetapi sebagian orang sulit bahagia dalam waktu lama dan ragu kegembiraan akan kembali.

Pada kondisi tersebut, tanda depresi kerap muncul lewat ungkapan halus yang sering tidak disadari oleh orang yang mengucapkannya sendiri.

Mengenali ungkapan tersebut penting agar kesehatan mental orang terdekat terjaga dan mereka segera mendapat dukungan atau bantuan profesional yang tepat.

Dilansir dari laman YourTango pada Kamis (8/10), berikut sepuluh kalimat jadi tanda depresi, kesehatan mental terganggu, dan sulit bahagia.

1. Lebih sering mengurung diri di rumah

Orang yang lama tidak merasa senang enggan keluar rumah, bukan karena suka menyendiri, melainkan karena tenaga untuk bersosialisasi habis.

Mengisolasi diri sering dipakai sebagai cara bertahan menghadapi kondisi kejiwaan yang buruk, padahal kebiasaan ini tidak baik bagi kesehatan.

Editor: Novia Tri Astuti
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
8 Cara yang Dilakukan Atasan yang Dapat Merusak Kesehatan Mental Kamu Menurut Psikologi - Image
Kepribadian

8 Cara yang Dilakukan Atasan yang Dapat Merusak Kesehatan Mental Kamu Menurut Psikologi

Selasa, 6 Oktober 2026 | 17.03 WIB

Kesehatan Mental Pekerja Perlu Jadi Perhatian, Risiko Psikososial Tak Bisa Diabaikan - Image
Kesehatan

Kesehatan Mental Pekerja Perlu Jadi Perhatian, Risiko Psikososial Tak Bisa Diabaikan

Minggu, 4 Oktober 2026 | 04.13 WIB

7 Cara Video Game dan Olahraga Dapat Meningkatkan Kesehatan Mental Pria Menurut Psikologi - Image
Zodiak

7 Cara Video Game dan Olahraga Dapat Meningkatkan Kesehatan Mental Pria Menurut Psikologi

Jumat, 25 September 2026 | 04.58 WIB

Terpopuler

7 Cara Ampuh Mengatasi HP Lemot Tanpa Harus Ganti Baru - Image
1

7 Cara Ampuh Mengatasi HP Lemot Tanpa Harus Ganti Baru

2

Ferry Juliantono Rencanakan Penyaluran Gaji PNS dan Pensiun lewat Koperasi

3

Prediksi Skor Kazakhstan vs Kepulauan Faroe: Duel Tim Papan Bawah Sulit Diprediksi

4

Prediksi Skor Skotlandia vs Slovenia di UEFA Nations League: Duel Sengit Rawan Imbang

5

Prediksi Skor Rusia vs Nigeria: Tuan Rumah On Fire, Super Eagles Kehilangan Banyak Pemain

6

Prediksi Skor Buriram vs Borneo di ASEAN Club Championship: Thunder Castle Menang Tipis

7

Besan KDM Komjen Karyoto Dimutasi dari Jabatan Kabaharkam Jelang Pensiun

8

Prediksi Skor Belarusia vs Finlandia di UEFA Nations League: Huuhkajat Menang Tipis di Budapest

9

Alasan Ole Romeny Selebrasi Bawa Jersey Marselino saat Timnas Indonesia Juara FIFA ASEAN Cup 2026 

10

Prediksi Skor Luksemburg vs Bulgaria di UEFA Nations League: The Lions Jemawa Bisa Curi Poin

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore