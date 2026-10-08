Psikologi Ungkap 10 Kalimat Ini Jadi Tanda Depresi, Kesehatan Mental Terganggu, dan Sulit Bahagia

JawaPos.com – Psikologi menunjukkan bahwa emosi memengaruhi cara seseorang memandang dunia, sehingga kalimat sederhana dalam percakapan sehari-hari sering menyimpan pertanda penting.

Manusia tidak mungkin senang setiap saat, tetapi sebagian orang sulit bahagia dalam waktu lama dan ragu kegembiraan akan kembali.

Pada kondisi tersebut, tanda depresi kerap muncul lewat ungkapan halus yang sering tidak disadari oleh orang yang mengucapkannya sendiri.

Mengenali ungkapan tersebut penting agar kesehatan mental orang terdekat terjaga dan mereka segera mendapat dukungan atau bantuan profesional yang tepat.

Dilansir dari laman YourTango pada Kamis (8/10), berikut sepuluh kalimat jadi tanda depresi, kesehatan mental terganggu, dan sulit bahagia.

1. Lebih sering mengurung diri di rumah

Orang yang lama tidak merasa senang enggan keluar rumah, bukan karena suka menyendiri, melainkan karena tenaga untuk bersosialisasi habis.