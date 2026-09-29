11 Luka Masa Kecil yang Dapat Membuat Anak Memutus Hubungan dengan Orang Tua saat Mereka Dewasa

Ilustrasi anak dan orang tua (magnific/gpointstudio)

JawaPos.com - Hubungan antara orang tua dan anak tidak selalu berjalan sempurna. Bahkan orang tua yang penuh perhatian pun bisa melakukan hal-hal yang tanpa disadari meninggalkan luka pada anak.

Ketika pengalaman tersebut tidak pernah dibicarakan atau diselesaikan, dampaknya dapat terbawa hingga anak tumbuh dewasa.

Dalam beberapa kasus, luka masa kecil bahkan membuat seseorang memilih menjaga jarak atau memutuskan hubungan dengan orang tua.

Keputusan tersebut umumnya tidak muncul secara tiba-tiba, melainkan setelah bertahun-tahun merasa tidak didengar, dipahami, dihargai, atau diterima.

Orang tua sebenarnya dapat memperbaiki hubungan dengan berusaha mendengarkan pengalaman anak tanpa langsung membela diri.

Namun, ketika rasa sakit terus diabaikan dan orang tua tidak bersedia mengakui perannya, hubungan yang sudah renggang bisa semakin sulit dipulihkan.

Dilansir dari YourTango, berikut 11 pengalaman masa kecil yang dapat menjadi salah satu faktor seseorang menjauh dari orang tua ketika dewasa.

1. Kebutuhan emosional anak sering diabaikan